Бабушка соседка научила этому рецепту. Невероятно вкусные и простые пирожки

Пирожки оказывается имеют множество положительных моментов, связанных не только с употреблением их в пищу.

Как говорит арт-терапевт Джули Охана — «хорошее психологическое влияние на человека имеет также процесс выпечки пирогов». Дело в том, что многим нравится наблюдать за подъемом теста, за выпеканием булочек в духовке. Этот успокаивающий эффект имеет терапевтическое воздействие на мозг.

Кроме того, запах свежих пирожков положительно сказывается на работе мозга. Ученые выяснили, что запах выпечки как минимум стимулирует выработку дофамина.

Поэтому печь пирожки — это полезно и вкусно. Создадим на своей кухне данную терапию в виде сырных пирожков.

Ингредиенты для сырных пирожков:

молоко — 200 мл;

сахар — ч. л.;

сухие дрожжи — ч. л.;

соль — ч. л.;

мука — 400 г;

растительное масло — 20 мл;

сыр — 300 г;

яйца — шт.

Приготовление сырных пирожков:

В теплое молоко высыпаем сахарный песок, соль и дрожжи, смешиваем компоненты до растворения песчинок. Просеиваем в молочную смесь муку, замешиваем сперва лопаткой, затем руками тесто.

Вливаем в тесто растительное масло, продолжаем вымешивать и собирать колобок. Накрываем колобок целлофаном и оставляем на 20 минут в тепле.

Натираем на крупной терке сыр, разбиваем в него яйцо и смешиваем. Вымешиваем снова колобок и делим на 10 одинаковых частей. Комочки теста раскатываем в небольшие лепешки.

Выкладываем в каждую лепешку по столовой ложке сырной начинки, запечатываем ее внутри.

Смазываем руки водой и слегка расплющиваем пирожки руками.

В сковороде на растительном масле обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.

В итоге получаются простые быстрые сырные пирожки. Это хороший вариант для завтрака или перекуса.