Описание приготовления:

Интересный вариант популярного летнего салата из помидоров обязательно придется вам по вкусу. Вы можете добавлять различную свежую зелень, лук и пряности, приправы. Подавайте блюдо к столу сразу же после его приготовления.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Помидор 5 Штук

Лук красный 1/2 Штуки (крупный)

Лук зеленый 1/4 Пучка

Соевый соус 40 Миллилитров

Соль 1 Щепотка

Масло растительное 30 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

52 ккал

Калорийность

0 г

Белки

4 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из помидоров с соевым соусом»

Подготовьте указанные ингредиенты. Помидоры используйте любого сорта: мясистые или сочные — какие вам по вкусу.

Помидоры промойте в воде и вырежьте из плодов зеленые сердцевинки. Нарежьте томаты крупными ломтиками и высыпьте нарезку в глубокую емкость.

Очистите и промойте красный лук вместе с зеленым. Нарежьте красный лук полукольцами и добавьте к помидорам.

Измельчите зеленый лук и добавьте в емкость вместе с щепоткой соли, соевым соусом и растительным маслом.

Перемешайте салат и подайте к столу вместе с другими блюдами, свежей несладкой выпечкой и т.д.