Описание приготовления:
Интересный вариант популярного летнего салата из помидоров обязательно придется вам по вкусу. Вы можете добавлять различную свежую зелень, лук и пряности, приправы. Подавайте блюдо к столу сразу же после его приготовления.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Помидор 5 Штук
- Лук красный 1/2 Штуки (крупный)
- Лук зеленый 1/4 Пучка
- Соевый соус 40 Миллилитров
- Соль 1 Щепотка
- Масло растительное 30 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
52 ккал
Калорийность
0 г
Белки
4 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из помидоров с соевым соусом»
Подготовьте указанные ингредиенты. Помидоры используйте любого сорта: мясистые или сочные — какие вам по вкусу.
Помидоры промойте в воде и вырежьте из плодов зеленые сердцевинки. Нарежьте томаты крупными ломтиками и высыпьте нарезку в глубокую емкость.
Очистите и промойте красный лук вместе с зеленым. Нарежьте красный лук полукольцами и добавьте к помидорам.
Измельчите зеленый лук и добавьте в емкость вместе с щепоткой соли, соевым соусом и растительным маслом.
Перемешайте салат и подайте к столу вместе с другими блюдами, свежей несладкой выпечкой и т.д.