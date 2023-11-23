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Салат из помидоров с соевым соусом

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Салат из помидоров с соевым соусом

Описание приготовления:

Интересный вариант популярного летнего салата из помидоров обязательно придется вам по вкусу. Вы можете добавлять различную свежую зелень, лук и пряности, приправы. Подавайте блюдо к столу сразу же после его приготовления.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Помидор 5 Штук
  • Лук красный 1/2 Штуки (крупный)
  • Лук зеленый 1/4 Пучка
  • Соевый соус 40 Миллилитров
  • Соль 1 Щепотка
  • Масло растительное 30 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

52 ккал

Калорийность

0 г

Белки

4 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из помидоров с соевым соусом»

Салат из помидоров с соевым соусом

Подготовьте указанные ингредиенты. Помидоры используйте любого сорта: мясистые или сочные — какие вам по вкусу.

Салат из помидоров с соевым соусом

Помидоры промойте в воде и вырежьте из плодов зеленые сердцевинки. Нарежьте томаты крупными ломтиками и высыпьте нарезку в глубокую емкость.

Салат из помидоров с соевым соусом

Очистите и промойте красный лук вместе с зеленым. Нарежьте красный лук полукольцами и добавьте к помидорам.

Салат из помидоров с соевым соусом

Измельчите зеленый лук и добавьте в емкость вместе с щепоткой соли, соевым соусом и растительным маслом.

Салат из помидоров с соевым соусом

Перемешайте салат и подайте к столу вместе с другими блюдами, свежей несладкой выпечкой и т.д.

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