Булочки со сгущенным молоком и штрейзелем

Для того чтобы побаловать себя вкусным десертом, не нужно отправляться в ближайшую пекарню. С грамотным рецептом приготовить отменное сладкое блюдо не составит особого труда. Наша редакция советует испечь пышные булочки со сгущенным молоком, которые смогут затмить множество покупных десертов.

Чтобы такое лакомство выглядело сногсшибательно, советуем сделать штрейзельную крошку. Для этого нужно соединить сахар, сливочное масло и муку, а затем перетереть их руками. 2 минуты — и аппетитный штрейзель для посыпки булочек готов!

Как испечь пышные булочки со сгущенным молоком

Сделайте вкус начинки интереснее. Для этого необходимо взять большую горсть грецких орехов. Измельчите их в мелкую крошку, порубив острым ножом. Выкладывайте сгущенку на тесто и присыпайте ее грецкими орехами. Только затем уже формируйте булочки.

Ингредиенты

Пшеничная мука710 г Яйцо3 шт. Сахар160 г Молоко330 мл Сливочное масло135 г Соль1 щеп. Сухие дрожжи8 г Сгущенное молоко вареное350 г

Приготовление

Готовим тесто. В глубокую миску вливаем теплое молоко. Всыпаем сухие дрожжи и соль. Перемешиваем всё. Добавляем 2 яйца и 120 г растопленного сливочного масла. Снова перемешиваем.Просеиваем 680 г пшеничной муки. Всыпаем ее в дрожжевую смесь. Замешиваем однородное тесто, которое легко отходит от рук. Накрываем его пищевой пленкой. Убираем в тепло на 1,5–2 часа. Готовим штрейзельную крошку. В емкости соединяем сахар с оставшейся мукой и сливочным маслом. Перетираем всё руками до получения крошки.Припыляем рабочую поверхность мукой. Выкладываем на нее тесто. Обминаем его. Делим тесто на 14 равных частей, каждую из которых скатываем в шарик. Раскатываем каждый шар в тонкий пласт. Выкладываем на него вареную сгущенку, отступая немного от края. Накрываем ее краем теста. Хорошенько его прижимаем. Потом заворачиваем бока теста внутрь. Сворачиваем всё в трубочку.Проделываем то же с остальными ингредиентами. Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом. Накрываем их полотенцем. Убираем в теплое место на полчаса. Взбиваем яйцо. Смазываем им будущие булочки, используя кулинарную кисточку. Посыпаем их крошкой. Отправляем противень в разогретую до 170 градусов духовку на 30–35 минут.

Такая выпечка дрожжами не пахнет. Она обладает восхитительным ароматом, который заставит прибежать на кухню всех ваших родных еще до того, как вы достанете столь аппетитные булочки из духовки.