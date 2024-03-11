Бабушка так готовила, а теперь я готовлю своей внучке. Самый любимый суп из детства

Супы стали важной частью любого обеда. Причем, большинство стран берет за основу суп как часть сытного застолья. В Европе, в Америке, в Азии супы потребляют довольно часто. Конечно, в каждом государстве есть свои любимые рецепты.

Например, в Японии и Китае супы готовятся на основе морепродуктов. Многие слышали про мисо-супы, том ям и прочие. Они создаются на основе жирного рыбного или свиного бульона, а также лапши и водорослей. Едят азиаты суп после основной трапезы.

В Европе супы более легкие, готовятся на основе разных овощей, с куриным бульоном.

Приготовим вкусный сытный домашний суп.

Ингредиенты для супа:

Куриные бёдра — 600 г;

Картофель — 600 г;

Морковь — 130 г;

Лук порей — 130 г;

Мука — 200 г;

Яйца — 2 шт.;

Топлёное масло — 1 ст.л.;

Вода — 2,5 л.

Приготовление супа:

Рубим на порционные кусочки куриные бедра. В кастрюле емкостью 5 литров обжариваем на топленом масле бедра.

Нарезаем кольцами лук порей, соломкой режем очищенную морковь. Не забываем в процессе жарки бедер, переворачивать их.

Выкладываем к бедрам морковь и лук порей, обжариваем вместе. Далее вливаем горячую воду к овощам и бедрам, смешиваем.

Очищенный картофель целиком кладем в суп. Остальные картофелины нарезаем небольшим кубиком и выкладываем в суп. Накрываем крышкой суп и варим до готовности картофеля.

В отдельной миске солим муку и вливаем заранее взбитые яйца, руками затираем смесь. Кладем полученные затирухи в сито и избавляем от лишней муки.

Вынимаем картофелину из супа и разминаем до состояния пюре, а потом снова кладем в суп. Затирухи тоже кладем в суп, накрываем крышкой и варим 5 минут.

Можно в суп после приготовления нашинковать укроп и петрушку.

Получается суп с клецками, которые в народе называют затирухами.