Бабушка так готовила, а теперь я готовлю своей внучке. Самый любимый суп из детства

Супы стали важной частью любого обеда. Причем, большинство стран берет за основу суп как часть сытного застолья. В Европе, в Америке, в Азии супы потребляют довольно часто. Конечно, в каждом государстве есть свои любимые рецепты.
Например, в Японии и Китае супы готовятся на основе морепродуктов. Многие слышали про мисо-супы, том ям и прочие. Они создаются на основе жирного рыбного или свиного бульона, а также лапши и водорослей. Едят азиаты суп после основной трапезы.
В Европе супы более легкие, готовятся на основе разных овощей, с куриным бульоном.
Приготовим вкусный сытный домашний суп.
Ингредиенты для супа:
- Куриные бёдра — 600 г;
- Картофель — 600 г;
- Морковь — 130 г;
- Лук порей — 130 г;
- Мука — 200 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Топлёное масло — 1 ст.л.;
- Вода — 2,5 л.
Приготовление супа:
Рубим на порционные кусочки куриные бедра. В кастрюле емкостью 5 литров обжариваем на топленом масле бедра.
Нарезаем кольцами лук порей, соломкой режем очищенную морковь. Не забываем в процессе жарки бедер, переворачивать их.
Выкладываем к бедрам морковь и лук порей, обжариваем вместе. Далее вливаем горячую воду к овощам и бедрам, смешиваем.
Очищенный картофель целиком кладем в суп. Остальные картофелины нарезаем небольшим кубиком и выкладываем в суп. Накрываем крышкой суп и варим до готовности картофеля.
В отдельной миске солим муку и вливаем заранее взбитые яйца, руками затираем смесь. Кладем полученные затирухи в сито и избавляем от лишней муки.
Вынимаем картофелину из супа и разминаем до состояния пюре, а потом снова кладем в суп. Затирухи тоже кладем в суп, накрываем крышкой и варим 5 минут.
Можно в суп после приготовления нашинковать укроп и петрушку.
Получается суп с клецками, которые в народе называют затирухами.