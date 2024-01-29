Говяжий язык отварной классический

Отварной говяжий язык – это настоящий деликатес вашей кухни. Такой продукт можно нарезать и подавать как самостоятельную закуску или же добавлять в различные салаты. Кроме того, отварной язык послужит отличной основой для заливного. Для варки языка используйте наш проверенный рецепт из восьми рецептов приготовления в кастрюле с пошаговыми фотографиями.

Классический говяжий язык отварной в кастрюле

Классический говяжий язык отварной в кастрюле получится нежным, питательным и интересным по вкусу. Ешьте его просто так или добавляйте в любимые холодные закуски для праздничного стола. Для варки обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Ингредиенты –+6 порц.

Говяжий язык 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Корень петрушки 1 шт.

Соль 1.5 ч.л.

Лавровый лист 2 шт.

Перец душистый горошком 4 шт.

Шаги 3 ч.

Как вкусно отварить говяжий язык в кастрюле? Подготовим все необходимые продукты по списку. Очищаем овощи и корень петрушки, после разделываем их на крупные кусочки. Говяжий язык тщательно промываем и выкладываем в кастрюлю с водой. Сюда же отправляем лук, морковь и корень петрушки. Всыпаем соль и варим около трех часов. Спустя 2 часа варки обязательно добавляем перец горошком и лавровый лист. Извлекаем говяжий язык из горячей воды. Сразу кладем его в холодную воду и начинаем очищать от кожи. Очищенный язык разделываем на ломтики и дополняем солью по вкусу. Отварной говяжий язык в кастрюле готов. Угощайтесь!

Как вкусно отварить говяжий язык 1 кг целиком до готовности

Как вкусно отварить говяжий язык 1 кг целиком до готовности, мы подробно рассказали в нашем проверенном кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и порадуйте себя вкусным и питательным деликатесом, который подойдет как для домашнего, так и праздничного стола.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Язык говяжий – 1 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжий язык хорошенько промываем под водой.

Шаг 2. Также очищаем и промываем овощи.

Шаг 3. Морковку натираем на крупной терке, репчатый лук разделываем на кусочки среднего размера.

Шаг 4. Измельченные овощи посыпаем солью.

Шаг 5. Промываем под водой лавровые листья.

Шаг 6. Натираем солью язык и выкладываем его в кастрюлю. Сюда же отправляем овощи и специи.

Шаг 7. Заливаем это все водой, солим по вкусу и варим 2,5 часа.

Шаг 8. Готовый язык на минуту погружаем в ледяную воду и очищаем от кожи.

Шаг 9. Вы узнали, как вкусно отварить говяжий язык 1 кг целиком до готовности. Попробуйте!

Отварной говяжий язык для нарезки

Отварной говяжий язык для нарезки – это настоящий деликатес, перед вкусом которого невозможно устоять. Подавайте угощение к домашнему или праздничному столу, дополнив зеленью, солениями, хлебом и другими любимыми продуктами. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Язык говяжий – 1,3 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Лавровый лист – 5 шт.

Соль – 2 ст.л.

Вода – 4 л.

Перец черный горошек – 10 шт.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Говяжий язык тщательно промываем под водой. После его заливаем холодной водой на 30 минут и еще раз промываем.

Шаг 3. В большую кастрюлю вливаем 2 литра чистой воды и доводим ее до кипения.

Шаг 4. В кипящую воду погружаем подготовленный язык.

Шаг 5. Варим на умеренном огне 20 минут и в отдельной посуде кипятим еще столько же воды.

Шаг 6. Сливаем первую воду и вливаем сюда новый кипяток. Варим около 1 часа.

Шаг 7. Очищаем лук с морковью и разделываем на крупные части.

Шаг 8. Куски овощей погружаем в бульон, сюда же отправляем специи и варим еще 20 минут.

Шаг 9. После добавляем соль и варим 30 минут.

Шаг 10. Извлекаем язык из кастрюли и сразу погружаем в холодную воду.

Шаг 11. Язык достаточно подержать в холодной воде 7 минут. Далее его начинаем очищать от кожи.

Шаг 12. Кожа будет отходить легко, благодаря перепаду температур.

Шаг 13. Очищенный язык снова опускаем в бульон и варим на слабом огне еще 15 минут. Затем огонь выключаем и оставляем язык остужаться в бульоне.

Шаг 14. Достаем остывший язык из бульона.

Шаг 15. Отварной говяжий язык для нарезки готов, нарезайте ломтиками и подавайте к столу!

Отварной говяжий язык с луком

Отварной говяжий язык с луком выходит питательным и очень интересным по вкусу. Его можно есть просто так или добавлять в любимые холодные закуски, салаты. Для варки говяжьего деликатеса обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 3 часа 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Язык говяжий – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Дополнительно:

Лук репчатый – 5 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 2 зубчика.

Бульон – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмем один говяжий язык. Предварительно его нужно хорошенько промыть под водой. Отправляем подготовленный язык в кастрюлю с водой.

Шаг 2. Доводим содержимое кастрюли до кипения. После закипания необходимо убирать пенку.

Шаг 3. Далее кастрюлю с содержимым закрываем крышкой и варим до полной готовности. На это уйдет примерно 2-3 часа.

Шаг 4. Точное время готовки зависит от размера вашего языка.

Шаг 5. За полчаса до готовности еще раз убираем пенку и отправляем сюда измельченный репчатый лук.

Шаг 6. Также добавляем соль, перец и снова закрываем все крышкой. Варим еще 30 минут.

Шаг 7. Достаем язык с луком и с бульоном.

Шаг 8. Даем ему остыть и очищаем от кожи.

Шаг 9. Далее подготовленные продукты разделываем на ломтики равной толщины.

Шаг 10. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда ломтики отварного языка.

Шаг 11. Сверху на язык выкладываем полукольца репчатого лука.

Шаг 12. Обжариваем около трех-четырех минут, затем переворачиваем язык. Лук должен остаться внизу. Огонь уменьшаем.

Шаг 13. В отдельной посуде перемешиваем две столовые ложки бульона, который остался после варки языка и измельченный чеснок. Также вливаем немного кипятка.

Шаг 14. Полученной смесью обмазываем каждый кусок языка.

Шаг 15. Спустя пару минут убираем язык с луком из сковороды. Жарим порционно лук с ломтиками вареного языка.

Шаг 16. Отварной говяжий язык с луком готов. Подавайте к столу!

Как отварить говяжий язык в бульоне с гвоздикой

Как отварить говяжий язык в бульоне с гвоздикой, мы поделились в нашем проверенном кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и порадуйте себя вкусным и питательным деликатесом. Такой язык выйдет очень аппетитным и ароматным.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Язык говяжий – 1 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Гвоздика – 2 шт.

Перец душистый горошек – 6 шт.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько промываем говяжий язык под водой и выкладываем в глубокую кастрюлю.

Шаг 2. Заливаем язык водой и оставляем на 30 минут.

Шаг 3. После воду сливаем и вливаем новую. Ставим на плиту и доводим до кипения. После закипания обязательно убираем всю пенку.

Шаг 4. Продолжаем варить субпродукт на слабом огне под крышкой около 15 минут.

Шаг 5. Далее язык достаем из кастрюли и хорошенько промываем под холодной водой.

Шаг 6. Возвращаем язык в чистую кастрюлю.

Шаг 7. Снова заливаем водой и отвариваем до готовности.

Шаг 8. На процесс варки уйдет 2-4 часа. Точное время зависит от размера вашего субпродукта. Спустя полтора часа обязательно добавляем соль и специи. Бутоны гвоздики сделают наше угощение более приятным и ароматным.

Шаг 9. Готовый язык извлекаем из кастрюли и держим несколько минут под холодной водой.

Шаг 10. После перепада температур можно легко снять кожу.

Шаг 11. Полностью очищаем язык от кожуры и дальше можно его нарезать.

Шаг 12. Оставшийся бульон можно процедить и использовать в приготовление других блюд.

Шаг 13. Мы рассказали, как отварить говяжий язык в бульоне с гвоздикой. Берите на заметку!

Классический говяжий язык отварной с луком и морковью в кастрюле

Классический говяжий язык отварной с луком и морковью в кастрюле получается интересным по вкусу и аппетитным. Он может стать самостоятельной закуской вашего стола или составной частью других угощений. Для варки языка обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 2 часа 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Язык говяжий – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лавровый лист – 5 шт.

Соль – 1 ст.л.

Перец душистый горошек – 15 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько промываем под водой говяжий язык.

Шаг 2. Перекладываем его в кастрюлю и заливаем водой. Варим на слабом огне под крышкой около 1 часа. При необходимости обязательно убираем пену.

Шаг 3. Спустя час в кастрюле отправляем очищенный лук с морковью. Закрываем крышкой и варим на тихом огне около 45 минут.

Шаг 4. Спустя указанное время добавляем соль и специи. Снова закрываем крышкой и варим еще 20 минут.

Шаг 5. Проверяем язык на готовность, проткнув вилкой. Если вилка заходит легко, значит язык готов. Его мы сразу достаем из кастрюли и ставим под струю холодной воды.

Шаг 6. После перепада температур язык будет легко очистить от кожи.

Шаг 7. Классический говяжий язык отварной с луком и морковью в кастрюле готов. Нарезайте тонкими ломтиками и подавайте к столу!

Как вкусно сварить говяжий язык с чесноком и специями

Как вкусно сварить говяжий язык с чесноком и специями, мы рассказали в нашей проверенной кулинарной идее. Следуйте простым шагам и у вас получится сварить идеальный нежесткий язык, который станет изюминкой вашего домашнего или праздничного стола. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Язык говяжий – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Укроп – 0,5 ст.л.

Майоран/чабер – 0,5 ст.л.

Базилик сушеный – 0,5 ст.л.

Перец душистый горошек – 10 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Вода – 2-3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вливаем в кастрюле два-три литра воды, добавляем сюда соль, лавровый лист и душистый перец. Ставим на плиту и доводим до кипения.

Шаг 2. Говяжий язык заранее размораживаем и хорошенько промываем.

Шаг 3. Перекладываем язык в кастрюлю с кипящей водой.

Шаг 4. Варим говяжий субпродукт до полной готовности около 2,5-3 часов.

Шаг 5. В это время подготовим специи. Измельчаем чеснок любым удобным способом и перемешиваем его с остальными измельченными сухими травами.

Шаг 6. Готовый язык слегка остужаем, очищаем от кожицы и нарезаем. Далее субпродукт обсыпаем чесноком и специями, оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Вы узнали, как вкусно сварить говяжий язык с чесноком и специями. Обязательно попробуйте!

Как правильно отварить замороженный говяжий язык

Как правильно отварить замороженный говяжий язык, мы подробно рассказали в нашем проверенном кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и порадуйте себя аппетитным деликатесом. Язык можно добавлять в салаты, использовать для заливного или есть просто так.

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Язык говяжий – 1,7 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец душистый горошек – 1 гр.

Перец черный горошек – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Замороженный язык предварительно необходимо подержать на нижней полке холодильника. После такой щадящей разморозки заливаем продукт холодной водой на 30 минут. Далее его хорошенько промываем.

Шаг 3. Подготовленный язык выкладываем в глубокую кастрюлю и заливаем чистой водой.

Шаг 4. Ставим заготовку на плиту и доводим до кипения.

Шаг 5. В процессе кипения обязательно убираем пенку.

Шаг 6. далее огонь уменьшаем и варим язык под крышкой около 3 часов.

Шаг 7. За час до готовности в кастрюлю отправляем куски лука, моркови и все специи.

Шаг 8. За 15 минут до конца готовки добавляем соль.

Шаг 9. Достаем субпродукт из бульона и очищаем от кожи. Если кожа отходит тяжело, то обдаем язык ледяной водой.

Шаг 10. Очищенный язык можно нарезать порционными кусочками.

Шаг 11. Теперь вы знаете, как правильно отварить замороженный говяжий язык. Берите на заметку!