Классический суп рамен – это ароматное и насыщенное блюдо японской/корейской кухни, приготовленное на основе крепкого мясного бульона с добавлением лапши и различных овощей. Суп рамен отличается нежным вкусом и уникальным сочетанием ингредиентов, которые создают идеальный баланс между пикантностью и нежностью. Готовится он достаточно быстро и легко, поэтому является отличным выбором для сытного обеда или ужина. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы можете сварить азиатское кушанье на основе птицы либо красного мяса, дополнить яйцами, ароматной зеленью либо множеством других компонентов. Попробуйте приготовить это вкусное блюдо и порадуйте себя и близких!

Классический корейский суп рамен в домашних условиях

Классический корейский суп рамен в домашних условиях – это ароматный и насыщенный суп, который можно легко приготовить самостоятельно. Основу супа составляют специальные лапша и куриный бульон, в котором плавают пряные специи и овощи. Такой суп станет великолепным ужином для всей семьи и позволит попробовать настоящий вкус Востока прямо у себя дома.

Ингредиенты –+3 порц.

Кунжутное масло 2 ст.л.

Курица 700 гр.

Лапша 500 гр.

Лук зелёный 1 пучок

Чеснок 3 зуб.

Корень имбиря 1 ст.л.

Бульон 1 л.

Мисо-паста 3 ст.л.

Соус соевый 2 ст.л.

Грибы по вкусу

Овощи по вкусу

Зелень по вкусу

Яйцо куриное 2 шт.

Соус соевый 2 ст.л.

Мирин 2 ст.л.

Вода 6 ст.л.

Шаги 20 мин.

Как приготовить классический корейский суп рамен в домашних условиях? Согласно списку, представленному выше подготавливаем продуктовый набор. Курицу промываем и разделываем: избавляемся от кожи, хрящей и косточек. Косточки заливаем водой, солим и провариваем около 15 минут с момента закипания. Однако если вы ограничены во времени, то можно использовать просто воду. Параллельно отвариваем яйца так, чтобы желток оставался слегка жидковатым. Остужаем, очищаем и разрезаем пополам. Произвольно измельчаем очищенный корень имбиря, белую часть зеленого лука и зубцы чеснока. Измельченные компоненты высыпаем в сотейник с разогретым кунжутным или растительным маслом, помешивая, жарим около 60 секунд на среднем пламени. В половнике бульона разводим указанное количество мисо пасты. Обжаренные компоненты заливаем бульоном, мисо пастой, соевым соусом и еще одной столовой ложкой кунжутного масла. Доводим состав до кипения и забрасываем ломтики мяса, а также любые овощи и грибы, которые есть под рукой. Провариваем на медленном пламени до готовности всех ингредиентов. В это же время отмеряем необходимое количество лапши. Погружаем лапшу в бульон и томим еще несколько минут, периодически помешивая. Разливаем рамен по порционным пиалам и украшаем половинками яиц, зеленым луком, мирином и всем, что душе угодно. Готовьте и получайте удовольствие!

Рамен с курицей и яйцом в домашних условиях

Рамен с курицей и яйцом в домашних условиях – это легкое, но сытное блюдо, которое придется по вкусу всем любителям азиатской кухни. Нежное куриное филе, вареное яйцо и ароматный бульон образуют идеальное сочетание в этом сытном супе. Добавками к рамену могут служить свежие зелень и кунжут, которые добавляют блюду неповторимый вкус.

Время готовки – 4 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Лапша для рамен – 400 гр.

Яйцо – 4 шт.

Мисо паста – 2 ст.л.

Соус соевый – 100 мл.

Вино белое – 50 мл.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Для бульона и подачи:

Соль – 1 ч.л.

Вода – 3 л.

Голень куриная – 400 гр.

Морковка – 100 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Лук зеленый – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Корнеплоды очищаем и разрезаем пополам, ополаскиваем птицу и перья зеленого лука. Отвариваем яйца 7 минут с момента закипания, на 5-10 минут погружаем в ледяную воду и очищаем от скорлупы.

Шаг 2. Мясо помещаем в кастрюлю и заливаем водой, доводим до кипения и избавляемся от пенки. К курице забрасываем лук, морковь и соль – томим на медленном пламени около 4 часов, затем отделяем мясо от костей, бульон процеживаем. Литр бульона соединяем с мисо пастой и доводим до кипения.

Шаг 3. Для того чтобы замариновать яйца, тщательно смешиваем соевый соус с сахарным песком и вином. В полученную смесь выкладываем яйца и оставляем на три часа для пропитки.

Шаг 4. Лапшу отвариваем по инструкции и сливаем отвар, распределяем по пиалам и в каждую порцию добавляем половинки маринованных яиц и курицы. Заливаем кипящим бульоном.

Шаг 5. По желанию украшаем суп дольками лайма, чили и зеленым луком. Дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Классический японский суп рамен

Классический японский суп рамен – это изысканное кушанье, которое покорит сердца даже самых взыскательных гурманов. В основе этого супа лежит нежная говядина, курица или свинина, а также свежие овощи и пряности. Ароматный бульон, приготовленный по всем правилам японской кухни, делает это блюдо по-настоящему вкусным и аппетитным.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Вода – 600 мл.

Свинина – 200 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Имбирь – 20 гр.

Лук зеленый – 20 гр.

Соль – 0,3 ст.л.

Соус соевый – 2 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Для варки лапши:

Лапша – 80 гр.

Вода – 1 л.

Соль – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на стол все необходимое. В первую очередь вкрутую отвариваем яйца.

Шаг 2. Под струей воды промываем свинину и нарезаем мякоть продолговатыми «лентами».

Шаг 3. На крупные сегменты разрезаем корень имбиря, чеснок и перья зеленого лука.

Шаг 4. Свинину заливаем водой, доводим до кипения и избавляемся от пенки. Добавляем соль, лук, имбирь и чеснок – провариваем 20-25 минут на умеренном пламени.

Шаг 5. Не теряя времени, отвариваем лапшу в кипящей воде на протяжении 3-4 минут, выкладываем в сито и даем время стечь.

Шаг 6. Готовый бульон процеживаем.

Шаг 7. Мясные ломтики перекладываем в сковороду, также вводим соевый соус и сахарный песок.

Шаг 8. Подрумяниваем брусочки около 2 минут, без добавления масла.

Шаг 9. Собираем суп: в глубокую чашу выкладываем лапшу, по бокам распределяем мясо, половинки яиц и лук.

Шаг 10. Составляющие заливаем бульоном и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Суп рамен со свининой

Суп рамен со свининой – это великолепный вариант ужина либо обеда для всей семьи, который приятно разнообразит повседневное меню. Нежное мясо с пшеничной лапшой и ароматным бульоном создают гармоничное сочетание в этом блюде. Добавьте свежие овощи и зелень, чтобы придать супу еще больше вкуса и аромата.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Лопатка свиная – 1 кг

Бульон овощной – 2 л.

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Имбирь – 25 гр.

Лук-порей – 70 гр.

Лапша удон – 240 гр.

Яйцо куриное – 6 шт.

Шпинат – 100 гр.

Кунжут белый – 1 ч.л.

Кунжут черный – 1 ч.л.

Перец чили стручковый – 1 шт.

Вино белое – 4 ч.л.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Паста перечная – 2 ст.л.

Соус соевый – 3 ст.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую и обсушенную лопатку со всех сторон натираем молотым перцем и солью. Одну морковь, лук репчатый, сельдерей, очищенный чеснок и имбирь разрезаем на крупные сегменты.

Шаг 2. В сотейнике разогреваем столовую ложку оливкового масла и подрумяниваем свинину, выкладываем ее в другую посуду. На том же масле обжариваем сельдерей, лук и морковь.

Шаг 3. Обжариваем овощи 5 минут и вливаем вино, бульон и соевый соус. Следом вводим сахар, перечную пасту и чили – хорошенько перемешиваем и возвращаем мясо с имбирем. Ингредиенты доводим до кипения и закрываем крышкой, ставим в духовку на 2-2,5 часа при 160 градусах. Лопатку дважды следует перевернуть, воду при необходимости подливаем.

Шаг 4. Мясо вынимаем из кастрюли и разрезаем на тонкие слайсы, бульон процеживаем и возвращаем в сотейник вместе со свининой.

Шаг 5. Тонкие кольца лука-порея пассеруем 5 минут на оливковом масле. Параллельно в разных кастрюлях отвариваем яйца и лапшу.

Шаг 6. К луку-порею выкладываем листья шпината, спустя 60 секунд солим и перчим. При помощи терки для овощей по-корейски измельчаем морковь.

Шаг 7. В глубокие тарелки выкладываем лапшу, заливаем крепким бульоном. Выкладываем содержимое сковороды, ломтики свинины, морковь, половинки яиц.

Шаг 8. Украшаем зеленым луком и по желанию посыпаем кунжутом. Наслаждаемся!

Рамен с грибами

Рамен с грибами – это вегетарианская версия популярного азиатского блюда, которая порадует всех любителей грибов и овощей. Сочные грибочки, ароматные пряности и свежие овощи образуют основу этого супа. А вот сладковатый вкус и аромат грибов добавляют этому блюду особый шарм и неповторимость.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Шиитаке – 100 гр.

Лапша – 100 гр.

Кубик бульонный – 0,5 шт.

Соус соевый – 10 мл. + 40 мл.

Имбирь – 10 гр.

Вода – 300 мл.

Чеснок – 1 зуб.

Ростки гороха – 30 гр.

Тофу – 100 гр.

Кукуруза консервированная – 70 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса продукты, перечисленные выше выкладываем на рабочую поверхность.

Шаг 2. Грибы ненадолго замачиваем, промываем и варим в течение 10 минут после закипания.

Шаг 3. Тофу нарезаем небольшими кубиками и смешиваем с 10 мл соевого соуса и специями, высыпаем на противень и запекаем 20-25 минут при 200 градусах.

Шаг 4. Не теряя времени, разогреваем растительное масло и обжариваем шиитаке.

Шаг 5. Лапшу забрасываем в кипяток и варим три минуты, затем откидываем на сито и промываем под струей холодной воды.

Шаг 6. В кастрюле нагреваем воду и растворяем бульонный кубик, вводим очищенный чеснок, очищенный корень имбиря, оставшийся соевый соус – томим на умеренном пламени 5-10 минут.

Шаг 7. В середину пиалы выкладываем лапшу, а по бокам распределяем другие составляющие.

Шаг 8. Заливаем бульоном и сразу же подаем к столу. Приятного аппетита!

Сливочный рамен

Сливочный рамен – это необычное сочетание классического азиатского блюда с нежным плавленым сыром, которое понравится ценителям изысканной кухни. Кремовый бульон и толстая лапша, утопающие в сливочном бульоне, образуют неповторимый вкус и аромат. Это обязан попробовать каждый! Подавайте этот суп с хрустящими хлебными крошками и ароматным зеленым луком, чтобы добавить блюду свежести.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Лапша быстрого приготовления – 160 гр.

Вода – 400 мл.

Сыр плавленый – 30 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Масло кунжутное – 1 ст.л.

Лук зеленый – 10 гр.

Петрушка – 2 веточки.

Кунжут – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный чеснок пропускаем через пресс, небольшими ломтиками режем сыр, зелень промываем и стряхиваем излишки влаги.

Шаг 2. В кастрюлю вливаем воду и доводим до кипения, высыпаем специи из упаковки лапши, забрасываем саму лапшу и чеснок – варим, помешивая, около двух минут.

Шаг 3. Добавляем к лапше кунжутное масло и перья зеленого лука, томим еще 3 минуты. За минуту до выключения пламени, засыпаем сыр и активно помешиваем до полного растворения.

Шаг 4. Раскладываем лапшу по тарелкам и заливаем бульоном, по желанию дополняем кушанье отварным яйцом, петрушкой, кунжутом и другими компонентами, которые вам нравятся.

Шаг 5. Не дожидаясь остывания приглашаем семью к столу и дегустируем. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Рамен с говядиной в домашних условиях

Рамен с говядиной в домашних условиях – это изысканное и сытное блюдо, которое приготовить вполне доступно даже начинающему кулинару. Нежное мясо, пряные специи и ароматный бульон создают основу этого великолепного азиатского кушанья. Аппетитно выглядит рамен, украшенный зеленью и кунжутом, что делает его не только вкусным, но и привлекательным внешне.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Бульон говяжий – 200 мл.

Вырезка говяжья – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Морковь – 50 гр.

Лапша – 1 пакет.

Соус соевый – 1,5 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Лук зеленый – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Необходимые компоненты.

Шаг 2. Лапшу на 5 минут опускаем в подсоленную кипящую воду, а затем откидываем на сито, также отвариваем вкрутую яйца и остужаем.

Шаг 3. Ломтики говядины среднего размера обжариваем по две минуты с каждой стороны на сухой сковороде. Даем время остыть и режем тонкими слайсами.

Шаг 4. Бульон переливаем в ковшик, добавляем тертую морковку, соевый соус и томим около пяти минут.

Шаг 5. Распределяем лапшу по пиалам и заливаем горячим бульоном.

Шаг 6. по бокам укладываем говядину и половинки яйца. Украшаем зеленью и трапезничаем. Приятного аппетита!

Сырный рамен

Сырный рамен – это оригинальное блюдо, которое точно понравится любителям сыра и пикантных сочетаний в кулинарии. Густой сливочный бульон, сырные кубики и тонкая лапша образуют неповторимый вкус и текстуру, перед которой невозможно устоять. Подавайте рамен с хрустящими гренками и измельченным перцем чили, чтобы придать этому блюду дополнительную пикантность.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Лапша быстрого приготовления – 100 гр.

Сыр твердых сортов – 90 гр.

Бульон мясной – 300 гр.

Шампиньоны – 100 гр.

Яйцо отварное – 1 шт.

Соус соевый – 50 мл.

Перец чили стручковый – 0,25 шт.

Шпинат – 0,5 пучка.

Лук зеленый – 2 пера.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На стол выкладываем все составляющие, перечисленные выше.

Шаг 2. Бульон переливаем в сотейник, солим и перчим, забрасываем пластины грибов и варим 5-8 минут.

Шаг 3. Лапшу выкладываем в емкость с высокими бортиками и заливаем горячим бульоном с шампиньонами, закрываем крышкой и оставляем для набухания.

Шаг 4. Спустя 5 минут добавляем промытый шпинат и соевый соус.

Шаг 5. Следом распределяем кубики сыра, колечки перца чили и половинки отварного яйца.

Шаг 6. Украшаем рубленым луком и подаем к столу, в сочетании с маринованным имбирем и васаби. Приятного аппетита!

Рамен с креветками

Рамен с креветками – это изысканное и деликатесное кушанье, которое подойдет для особенных случаев или просто для разнообразия в повседневном меню. Сочные креветки, нежная лапша и ароматный бульон создают утонченное сочетание в этом сбалансированном супе.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Креветки тигровые – 10 шт.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Перец острый – по вкусу

Корень имбиря – по вкусу

Лапша для рамен – 150 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Нори (листы) – 1-2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соус соевый – 2 ст.л.

Яйцо отварное – 1 шт.

Сахар-песок – 1 щепотка

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются: болгарский перец очищаем либо используем замороженную мякоть, вынимаем морепродукты из морозилки, очищаем имбирь, чеснок и морковь.

Шаг 2. В сковородке разогреваем растительное масло и высыпаем измельченный чеснок с имбирем.

Шаг 3. Следом отправляем соломку моркови и, быстро помешивая, жарим на большом огне 1-2 минуты.

Шаг 4. Далее вводим полоски болгарского и острого перцев.

Шаг 5. Дополняем состав сахарным песком и соевым соусом.

Шаг 6. В момент, когда овощи размягчились, добавляем очищенные креветки. Жарим еще одну минуту.

Шаг 7. Заливаем ингредиенты кипятком и выкладываем лапшу, убираем сковороду с конфорки.

Шаг 8. Выливаем суп в порционную чашу и украшаем полосками нори, вареным яйцом – снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Простой и быстрый рецепт супа рамен из доширака

Простой и быстрый рецепт супа рамен из доширака – это вкусное решение на скорую руку для ленивых дней или вечернего перекуса. Просто сварите лапшу из доширака, добавьте специи и овощи, и ваш рамен готов! Этот суп станет настоящим спасением в тот момент, когда времени на готовку нет вообще, а хочется чего-то вкусного и сытного.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Доширак – 80 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 10 гр.

Лук зеленый – 5 гр.

Вода – 300 мл.

Пармезан – 30 гр.

Перец красный молотый – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса ополаскиваем зелень и стряхиваем излишки влаги, нарезаем колечками. Сыр режем тонкими слайсами.

Шаг 2. Лапшу погружаем в кипяток и всыпаем все специи и овощи из упаковки, томим на медленном огне 2-3 минуты либо же просто оставляем под крышкой на 4-5 минут.

Шаг 3. Затем в центр лапши вбиваем яйцо и дожидаемся того момента, когда белок схватился, а желток остается жидковатым.

Шаг 4. Перекладываем доширак вместе с бульоном в глубокую емкость и добавляем зеленый лук, сливочное масло и сыр. Аккуратно протыкаем желток зубочисткой, дабы он соединился с бульоном.

Шаг 5. По желанию дополняем микрозеленью и дегустируем. Приятного аппетита!