Классический суп рамен – это ароматное и насыщенное блюдо японской/корейской кухни, приготовленное на основе крепкого мясного бульона с добавлением лапши и различных овощей. Суп рамен отличается нежным вкусом и уникальным сочетанием ингредиентов, которые создают идеальный баланс между пикантностью и нежностью. Готовится он достаточно быстро и легко, поэтому является отличным выбором для сытного обеда или ужина. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы можете сварить азиатское кушанье на основе птицы либо красного мяса, дополнить яйцами, ароматной зеленью либо множеством других компонентов. Попробуйте приготовить это вкусное блюдо и порадуйте себя и близких!
Классический корейский суп рамен в домашних условиях
Классический корейский суп рамен в домашних условиях – это ароматный и насыщенный суп, который можно легко приготовить самостоятельно. Основу супа составляют специальные лапша и куриный бульон, в котором плавают пряные специи и овощи. Такой суп станет великолепным ужином для всей семьи и позволит попробовать настоящий вкус Востока прямо у себя дома.
Ингредиенты –+3 порц.
- Кунжутное масло 2 ст.л.
- Курица 700 гр.
- Лапша 500 гр.
- Лук зелёный 1 пучок
- Чеснок 3 зуб.
- Корень имбиря 1 ст.л.
- Бульон 1 л.
- Мисо-паста 3 ст.л.
- Соус соевый 2 ст.л.
- Грибы по вкусу
- Овощи по вкусу
- Зелень по вкусу
- Яйцо куриное 2 шт.
- Соус соевый 2 ст.л.
- Мирин 2 ст.л.
- Вода 6 ст.л.
Шаги 20 мин.
-
Как приготовить классический корейский суп рамен в домашних условиях? Согласно списку, представленному выше подготавливаем продуктовый набор.
-
Курицу промываем и разделываем: избавляемся от кожи, хрящей и косточек.
-
Косточки заливаем водой, солим и провариваем около 15 минут с момента закипания. Однако если вы ограничены во времени, то можно использовать просто воду.
-
Параллельно отвариваем яйца так, чтобы желток оставался слегка жидковатым. Остужаем, очищаем и разрезаем пополам.
-
Произвольно измельчаем очищенный корень имбиря, белую часть зеленого лука и зубцы чеснока.
-
Измельченные компоненты высыпаем в сотейник с разогретым кунжутным или растительным маслом, помешивая, жарим около 60 секунд на среднем пламени.
-
В половнике бульона разводим указанное количество мисо пасты.
-
Обжаренные компоненты заливаем бульоном, мисо пастой, соевым соусом и еще одной столовой ложкой кунжутного масла.
-
Доводим состав до кипения и забрасываем ломтики мяса, а также любые овощи и грибы, которые есть под рукой. Провариваем на медленном пламени до готовности всех ингредиентов.
-
В это же время отмеряем необходимое количество лапши.
-
Погружаем лапшу в бульон и томим еще несколько минут, периодически помешивая.
-
Разливаем рамен по порционным пиалам и украшаем половинками яиц, зеленым луком, мирином и всем, что душе угодно. Готовьте и получайте удовольствие!
Рамен с курицей и яйцом в домашних условиях
Рамен с курицей и яйцом в домашних условиях – это легкое, но сытное блюдо, которое придется по вкусу всем любителям азиатской кухни. Нежное куриное филе, вареное яйцо и ароматный бульон образуют идеальное сочетание в этом сытном супе. Добавками к рамену могут служить свежие зелень и кунжут, которые добавляют блюду неповторимый вкус.
Время готовки – 4 ч. 30 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Лапша для рамен – 400 гр.
- Яйцо – 4 шт.
- Мисо паста – 2 ст.л.
- Соус соевый – 100 мл.
- Вино белое – 50 мл.
- Сахар-песок – 0,5 ч.л.
Для бульона и подачи:
- Соль – 1 ч.л.
- Вода – 3 л.
- Голень куриная – 400 гр.
- Морковка – 100 гр.
- Лук репчатый – 100 гр.
- Лук зеленый – 20 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Корнеплоды очищаем и разрезаем пополам, ополаскиваем птицу и перья зеленого лука. Отвариваем яйца 7 минут с момента закипания, на 5-10 минут погружаем в ледяную воду и очищаем от скорлупы.
Шаг 2. Мясо помещаем в кастрюлю и заливаем водой, доводим до кипения и избавляемся от пенки. К курице забрасываем лук, морковь и соль – томим на медленном пламени около 4 часов, затем отделяем мясо от костей, бульон процеживаем. Литр бульона соединяем с мисо пастой и доводим до кипения.
Шаг 3. Для того чтобы замариновать яйца, тщательно смешиваем соевый соус с сахарным песком и вином. В полученную смесь выкладываем яйца и оставляем на три часа для пропитки.
Шаг 4. Лапшу отвариваем по инструкции и сливаем отвар, распределяем по пиалам и в каждую порцию добавляем половинки маринованных яиц и курицы. Заливаем кипящим бульоном.
Шаг 5. По желанию украшаем суп дольками лайма, чили и зеленым луком. Дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Классический японский суп рамен
Классический японский суп рамен – это изысканное кушанье, которое покорит сердца даже самых взыскательных гурманов. В основе этого супа лежит нежная говядина, курица или свинина, а также свежие овощи и пряности. Ароматный бульон, приготовленный по всем правилам японской кухни, делает это блюдо по-настоящему вкусным и аппетитным.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Вода – 600 мл.
- Свинина – 200 гр.
- Чеснок – 2 зуб.
- Имбирь – 20 гр.
- Лук зеленый – 20 гр.
- Соль – 0,3 ст.л.
- Соус соевый – 2 ст.л.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
Для варки лапши:
- Лапша – 80 гр.
- Вода – 1 л.
- Соль – 0,5 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Выкладываем на стол все необходимое. В первую очередь вкрутую отвариваем яйца.
Шаг 2. Под струей воды промываем свинину и нарезаем мякоть продолговатыми «лентами».
Шаг 3. На крупные сегменты разрезаем корень имбиря, чеснок и перья зеленого лука.
Шаг 4. Свинину заливаем водой, доводим до кипения и избавляемся от пенки. Добавляем соль, лук, имбирь и чеснок – провариваем 20-25 минут на умеренном пламени.
Шаг 5. Не теряя времени, отвариваем лапшу в кипящей воде на протяжении 3-4 минут, выкладываем в сито и даем время стечь.
Шаг 6. Готовый бульон процеживаем.
Шаг 7. Мясные ломтики перекладываем в сковороду, также вводим соевый соус и сахарный песок.
Шаг 8. Подрумяниваем брусочки около 2 минут, без добавления масла.
Шаг 9. Собираем суп: в глубокую чашу выкладываем лапшу, по бокам распределяем мясо, половинки яиц и лук.
Шаг 10. Составляющие заливаем бульоном и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Суп рамен со свининой
Суп рамен со свининой – это великолепный вариант ужина либо обеда для всей семьи, который приятно разнообразит повседневное меню. Нежное мясо с пшеничной лапшой и ароматным бульоном создают гармоничное сочетание в этом блюде. Добавьте свежие овощи и зелень, чтобы придать супу еще больше вкуса и аромата.
Время готовки – 3 ч.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Лопатка свиная – 1 кг
- Бульон овощной – 2 л.
- Морковь – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Стебель сельдерея – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Имбирь – 25 гр.
- Лук-порей – 70 гр.
- Лапша удон – 240 гр.
- Яйцо куриное – 6 шт.
- Шпинат – 100 гр.
- Кунжут белый – 1 ч.л.
- Кунжут черный – 1 ч.л.
- Перец чили стручковый – 1 шт.
- Вино белое – 4 ч.л.
- Сахар-песок – 2 ч.л.
- Паста перечная – 2 ст.л.
- Соус соевый – 3 ст.л.
- Масло оливковое – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытую и обсушенную лопатку со всех сторон натираем молотым перцем и солью. Одну морковь, лук репчатый, сельдерей, очищенный чеснок и имбирь разрезаем на крупные сегменты.
Шаг 2. В сотейнике разогреваем столовую ложку оливкового масла и подрумяниваем свинину, выкладываем ее в другую посуду. На том же масле обжариваем сельдерей, лук и морковь.
Шаг 3. Обжариваем овощи 5 минут и вливаем вино, бульон и соевый соус. Следом вводим сахар, перечную пасту и чили – хорошенько перемешиваем и возвращаем мясо с имбирем. Ингредиенты доводим до кипения и закрываем крышкой, ставим в духовку на 2-2,5 часа при 160 градусах. Лопатку дважды следует перевернуть, воду при необходимости подливаем.
Шаг 4. Мясо вынимаем из кастрюли и разрезаем на тонкие слайсы, бульон процеживаем и возвращаем в сотейник вместе со свининой.
Шаг 5. Тонкие кольца лука-порея пассеруем 5 минут на оливковом масле. Параллельно в разных кастрюлях отвариваем яйца и лапшу.
Шаг 6. К луку-порею выкладываем листья шпината, спустя 60 секунд солим и перчим. При помощи терки для овощей по-корейски измельчаем морковь.
Шаг 7. В глубокие тарелки выкладываем лапшу, заливаем крепким бульоном. Выкладываем содержимое сковороды, ломтики свинины, морковь, половинки яиц.
Шаг 8. Украшаем зеленым луком и по желанию посыпаем кунжутом. Наслаждаемся!
Рамен с грибами
Рамен с грибами – это вегетарианская версия популярного азиатского блюда, которая порадует всех любителей грибов и овощей. Сочные грибочки, ароматные пряности и свежие овощи образуют основу этого супа. А вот сладковатый вкус и аромат грибов добавляют этому блюду особый шарм и неповторимость.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 1.
Ингредиенты:
- Шиитаке – 100 гр.
- Лапша – 100 гр.
- Кубик бульонный – 0,5 шт.
- Соус соевый – 10 мл. + 40 мл.
- Имбирь – 10 гр.
- Вода – 300 мл.
- Чеснок – 1 зуб.
- Ростки гороха – 30 гр.
- Тофу – 100 гр.
- Кукуруза консервированная – 70 гр.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для ускорения процесса продукты, перечисленные выше выкладываем на рабочую поверхность.
Шаг 2. Грибы ненадолго замачиваем, промываем и варим в течение 10 минут после закипания.
Шаг 3. Тофу нарезаем небольшими кубиками и смешиваем с 10 мл соевого соуса и специями, высыпаем на противень и запекаем 20-25 минут при 200 градусах.
Шаг 4. Не теряя времени, разогреваем растительное масло и обжариваем шиитаке.
Шаг 5. Лапшу забрасываем в кипяток и варим три минуты, затем откидываем на сито и промываем под струей холодной воды.
Шаг 6. В кастрюле нагреваем воду и растворяем бульонный кубик, вводим очищенный чеснок, очищенный корень имбиря, оставшийся соевый соус – томим на умеренном пламени 5-10 минут.
Шаг 7. В середину пиалы выкладываем лапшу, а по бокам распределяем другие составляющие.
Шаг 8. Заливаем бульоном и сразу же подаем к столу. Приятного аппетита!
Сливочный рамен
Сливочный рамен – это необычное сочетание классического азиатского блюда с нежным плавленым сыром, которое понравится ценителям изысканной кухни. Кремовый бульон и толстая лапша, утопающие в сливочном бульоне, образуют неповторимый вкус и аромат. Это обязан попробовать каждый! Подавайте этот суп с хрустящими хлебными крошками и ароматным зеленым луком, чтобы добавить блюду свежести.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Лапша быстрого приготовления – 160 гр.
- Вода – 400 мл.
- Сыр плавленый – 30 гр.
- Чеснок – 2 зуб.
- Масло кунжутное – 1 ст.л.
- Лук зеленый – 10 гр.
- Петрушка – 2 веточки.
- Кунжут – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищенный чеснок пропускаем через пресс, небольшими ломтиками режем сыр, зелень промываем и стряхиваем излишки влаги.
Шаг 2. В кастрюлю вливаем воду и доводим до кипения, высыпаем специи из упаковки лапши, забрасываем саму лапшу и чеснок – варим, помешивая, около двух минут.
Шаг 3. Добавляем к лапше кунжутное масло и перья зеленого лука, томим еще 3 минуты. За минуту до выключения пламени, засыпаем сыр и активно помешиваем до полного растворения.
Шаг 4. Раскладываем лапшу по тарелкам и заливаем бульоном, по желанию дополняем кушанье отварным яйцом, петрушкой, кунжутом и другими компонентами, которые вам нравятся.
Шаг 5. Не дожидаясь остывания приглашаем семью к столу и дегустируем. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Рамен с говядиной в домашних условиях
Рамен с говядиной в домашних условиях – это изысканное и сытное блюдо, которое приготовить вполне доступно даже начинающему кулинару. Нежное мясо, пряные специи и ароматный бульон создают основу этого великолепного азиатского кушанья. Аппетитно выглядит рамен, украшенный зеленью и кунжутом, что делает его не только вкусным, но и привлекательным внешне.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 7 мин.
Порции – 1.
Ингредиенты:
- Бульон говяжий – 200 мл.
- Вырезка говяжья – 100 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Морковь – 50 гр.
- Лапша – 1 пакет.
- Соус соевый – 1,5 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Лук зеленый – 10 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Необходимые компоненты.
Шаг 2. Лапшу на 5 минут опускаем в подсоленную кипящую воду, а затем откидываем на сито, также отвариваем вкрутую яйца и остужаем.
Шаг 3. Ломтики говядины среднего размера обжариваем по две минуты с каждой стороны на сухой сковороде. Даем время остыть и режем тонкими слайсами.
Шаг 4. Бульон переливаем в ковшик, добавляем тертую морковку, соевый соус и томим около пяти минут.
Шаг 5. Распределяем лапшу по пиалам и заливаем горячим бульоном.
Шаг 6. по бокам укладываем говядину и половинки яйца. Украшаем зеленью и трапезничаем. Приятного аппетита!
Сырный рамен
Сырный рамен – это оригинальное блюдо, которое точно понравится любителям сыра и пикантных сочетаний в кулинарии. Густой сливочный бульон, сырные кубики и тонкая лапша образуют неповторимый вкус и текстуру, перед которой невозможно устоять. Подавайте рамен с хрустящими гренками и измельченным перцем чили, чтобы придать этому блюду дополнительную пикантность.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 1.
Ингредиенты:
- Лапша быстрого приготовления – 100 гр.
- Сыр твердых сортов – 90 гр.
- Бульон мясной – 300 гр.
- Шампиньоны – 100 гр.
- Яйцо отварное – 1 шт.
- Соус соевый – 50 мл.
- Перец чили стручковый – 0,25 шт.
- Шпинат – 0,5 пучка.
- Лук зеленый – 2 пера.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. На стол выкладываем все составляющие, перечисленные выше.
Шаг 2. Бульон переливаем в сотейник, солим и перчим, забрасываем пластины грибов и варим 5-8 минут.
Шаг 3. Лапшу выкладываем в емкость с высокими бортиками и заливаем горячим бульоном с шампиньонами, закрываем крышкой и оставляем для набухания.
Шаг 4. Спустя 5 минут добавляем промытый шпинат и соевый соус.
Шаг 5. Следом распределяем кубики сыра, колечки перца чили и половинки отварного яйца.
Шаг 6. Украшаем рубленым луком и подаем к столу, в сочетании с маринованным имбирем и васаби. Приятного аппетита!
Рамен с креветками
Рамен с креветками – это изысканное и деликатесное кушанье, которое подойдет для особенных случаев или просто для разнообразия в повседневном меню. Сочные креветки, нежная лапша и ароматный бульон создают утонченное сочетание в этом сбалансированном супе.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Креветки тигровые – 10 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Перец острый – по вкусу
- Корень имбиря – по вкусу
- Лапша для рамен – 150 гр.
- Чеснок – 2 зуб.
- Нори (листы) – 1-2 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Соус соевый – 2 ст.л.
- Яйцо отварное – 1 шт.
- Сахар-песок – 1 щепотка
Процесс приготовления:
Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются: болгарский перец очищаем либо используем замороженную мякоть, вынимаем морепродукты из морозилки, очищаем имбирь, чеснок и морковь.
Шаг 2. В сковородке разогреваем растительное масло и высыпаем измельченный чеснок с имбирем.
Шаг 3. Следом отправляем соломку моркови и, быстро помешивая, жарим на большом огне 1-2 минуты.
Шаг 4. Далее вводим полоски болгарского и острого перцев.
Шаг 5. Дополняем состав сахарным песком и соевым соусом.
Шаг 6. В момент, когда овощи размягчились, добавляем очищенные креветки. Жарим еще одну минуту.
Шаг 7. Заливаем ингредиенты кипятком и выкладываем лапшу, убираем сковороду с конфорки.
Шаг 8. Выливаем суп в порционную чашу и украшаем полосками нори, вареным яйцом – снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Простой и быстрый рецепт супа рамен из доширака
Простой и быстрый рецепт супа рамен из доширака – это вкусное решение на скорую руку для ленивых дней или вечернего перекуса. Просто сварите лапшу из доширака, добавьте специи и овощи, и ваш рамен готов! Этот суп станет настоящим спасением в тот момент, когда времени на готовку нет вообще, а хочется чего-то вкусного и сытного.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 7 мин.
Порции – 1.
Ингредиенты:
- Доширак – 80 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Масло сливочное – 10 гр.
- Лук зеленый – 5 гр.
- Вода – 300 мл.
- Пармезан – 30 гр.
- Перец красный молотый – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса ополаскиваем зелень и стряхиваем излишки влаги, нарезаем колечками. Сыр режем тонкими слайсами.
Шаг 2. Лапшу погружаем в кипяток и всыпаем все специи и овощи из упаковки, томим на медленном огне 2-3 минуты либо же просто оставляем под крышкой на 4-5 минут.
Шаг 3. Затем в центр лапши вбиваем яйцо и дожидаемся того момента, когда белок схватился, а желток остается жидковатым.
Шаг 4. Перекладываем доширак вместе с бульоном в глубокую емкость и добавляем зеленый лук, сливочное масло и сыр. Аккуратно протыкаем желток зубочисткой, дабы он соединился с бульоном.
Шаг 5. По желанию дополняем микрозеленью и дегустируем. Приятного аппетита!