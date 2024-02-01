Когда речь заходит о выпечке, первым на ум приходит бабушкин пирог. Конечно, это не какой-то определенный рецепт, а скорее сборный образ блюда. Моя бабуля обожала работать с песочным тестом. И, как обладательница большого фруктового сада, регулярно разнообразила начинку. Бабушкин пирог с яблоками — мой многолетний фаворит.

Пироги моей любимой родственницы могли быть разными по вкусу, но всегда напоминали тертый. А я вот, насмотревшись рецептов в YouTube, отдаю предпочтение американскому варианту декора.

Как приготовить бабушкин пирог с яблоками

Сегодня я поделюсь с вами наглядным рецептом приготовления знаменитой американской выпечки с решеткой, скрывающей за собой самую вкусную в мире начинку. Из указанного количества ингредиентов получается довольно большой пирог. Его я готовлю в форме размером 25 на 35 см.

Ингредиенты

Пшеничная мука4 шт. Сливочное масло250 г Яйцо4 шт. Сахар1 стак. Разрыхлитель2 ч. л. Ванильный сахар40 г Лимон1 шт. Соль1 щеп. Яблоко2 кг Корица1 ч. л.

Приготовление

В глубокую миску просейте муку, добавьте разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте венчиком. Пересыпьте к сухой смеси холодное масло, нарезанное кубиками. Перетрите ее с мукой в сухую крошку. Постепенно добавляя к крошке яйца, замесите тесто. На последнем этапе введите в него цедру одного лимона и сахар. Снова вымесите тесто, сверните его в шар. Спустя минут 10 заверните его сначала в фольгу, а потом — в пищевую пленку. Отправьте тесто в холодильник на 2 часа минимум. Для начинки очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевины. Натрите мякоть на крупной терке и пересыпьте в сковороду. Добавьте сахар, ванильный сахар и корицу. Количество сахара зависит от ваших предпочтений.Пассируйте яблоки на среднем огне, пока они не пустят сок. Когда жидкость наконец выпарится, уберите сковороду с плиты. Тесто разделите на 3 части. Каждую часть раскатайте в прямоугольник по размеру формы.Дно формы выстелите пергаментом. Поместите на него лист теста. Покройте тесто половиной яблочной начинки. Сверху расположите второй лист и его тоже покройте начинкой. Последний лист теста нарежьте на полоски с помощью фигурного ножа. Из этих полосок сделайте сетку в самом верху пирога. Отправьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.

Вот легендарный бабушкин пирог из песочного теста с фантастически вкусной начинкой и готов. Когда он немного остынет, посыпьте блюдо сахарной пудрой и подавайте к столу. Моя бабуля, на самом деле, угощала этой выпечкой внуков только спустя пару часов. Тогда коржи не так крошились, как сразу после духовки, и шарик мороженого не топился на тесте. Готовьте с удовольствием!