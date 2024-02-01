Ленивая «Шарлотка». Просто положите яблоки в кипящее масло: сладкое яблочное объедение

Яблочные пышки — это весьма необычное блюдо, которое пришло к нам из древности. Оно похоже на известные многим традиционные пышки — питерские пончики. Легендарный десерт появился в Советском Союзе и быстро смог завоевать сердца людей. Пришел тренд на пышки в 1960 годы, когда СССР стали чаще контактировать с внешним миром.

Вероятно, пышки — это некий ответ американским популярным пончикам. Пышки тоже готовятся на большом количестве масла и посыпаются сахарной пудрой.

Если лень готовить полноценные пышки, можно сделать небольшие яблочные пышки. Их отличий в том, что яблочные маленькие пышки не выглядят как пончик.

Ингредиенты для яблочных пышек:

Кефир — 200 мл;

Сметана — 2 ст.л.;

Яйцо — 2 шт.;

Сахар — 2 ст.л.;

Соль — ⅓ ч.л.;

Разрыхлитель -1 ч.л.;

Мука — 160 г;

Яблоки — 3 шт.

Приготовление яблочных пышек:

В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйца, добавляем сметану и тщательно перемешиваем. Высыпаем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто без комков.

Очищаем яблоки от кожуры и нарезаем маленькими кубиками, выкладываем в тесто и перемешиваем.

В сковороде разогреваем растительное масло — 300 мл.

Выкладываем по чайной ложке теста в масло и обжариваем пышки с обеих сторон до золотистого цвета.

Доставать из масла пышки лучше шумовкой.

Можно посыпать пышки сахарной пудрой, так они будут еще слаще.