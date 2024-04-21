Ваши родные будут в восторге: готовим невероятный шоколадный кулич – видеорецепт Лилии Цвит

Если хотите удивить родных на Пасху, приготовьте шоколадный кулич. С этим рецептом от известного кулинара Лилии Цвит все точно получится.

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Такой кулич печется очень просто. Вам не нужно будет тратить много времени.

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Шоколадный кулич – рецепт Лилии Цвит

Время : 3 часа 20 минут

: 3 часа 20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 миллилитров молока 2,5%;

– 50 граммов сухих дрожжей;

– 1 стакан сахара;

– 24 грамма ванильного сахара;

– 2 яйца;

– 4 стакана муки;

– 100 граммов какао;

– 100 граммов шоколада;

– 100 граммов творога;

– 100 граммов изюма;

– 50 граммов растительного масла.

Для глазури:

– 100 граммов черного шоколада;

– 2 столовые ложки молока 2,5%;

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Приготовление:

Растворите дрожжи в теплом молоке, после чего добавьте обычный и ванильный сахар и тщательно перемешайте. Добавьте 2 стакана муки и снова хорошо перемешайте венчиком. Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут. Тем временем растопите шоколад. Добавьте в тесто творог, яйца, масло, растопленный шоколад, какао и остальную часть муки. Вымешайте. Тесто должно быть мягким, не тугим, не прилипать к рукам. Добавьте изюм, вымешайте, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа. Смажьте маслом формы для куличей. Заполните их тестом на треть. Оставьте еще на 20 минут, чтобы тесто поднялось. Смажьте куличи взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке 40 – 60 минут, в зависимости от размера кулича. Еще горячими выньте куличи из форм. Растопите остатки шоколада с молоком и смажьте смесью верхушки. Украсьте посыпкой.

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