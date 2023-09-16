Баклажаны на зиму: рецепт очень простой и вкусной заготовки

Приготовленные таким способом баклажаны имеют очень насыщенный вкус и невероятный аромат.

Вкусных баклажанов зимой много не бывает, поэтому, пока еще есть запасы домашних свежих овощей, рекомендуем приготовить вкуснейшую заготовку с ними, чтобы зимой радовать себя и родных вкусной добавкой к гарниром или намазкой на хлеб. Как приготовить такие аппетитные баклажаны, рассказали в кулинарном блоге «Домашняя консервация».

Баклажаны на зиму

Ингредиенты:

баклажаны – 1 кг;

сладкий болгарский перец – 400 гр;

масло растительное – 100 гр;

чеснок – 1 головка;

перец горький – 1 шт.;

соль по вкусу;

сахар – 1 ст. л.;

уксус 9% – 100 мл.

Способ приготовления:

Баклажаны помыть, удалить хвостики и порезать средними кубиками. Хорошо посолить и оставить на два часа, чтобы ушла горечь. Перекрутите на мясорубке сладкий болгарский перец, чеснок и горький перец. Влить уксус и растительное масло, перемешать. Баклажаны отжать и обжарить на растительном масле в течение 15-20 минут до слегка румяной корочки. Смесь из перца и чеснока вылить в глубокую кастрюлю, довести до кипения, прокипятить пять минут. Добавить туда же обжаренные баклажаны. Посолить по вкусу, всыпать сахар, перемешать и прокипятить еще в течение 10 минут, помешивая. Разложить баклажаны по стерилизованным сухим банкам, закатать крышками и укутать до полного остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить баклажаны по-корейски.