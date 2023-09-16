Удивите семью осенними вкусняшками: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша

За обыденными заботами у вас нет времени побаловать свою семью чем-нибудь вкусненьким и небанальным? Выход есть – выпечка из слоеного теста и куриного фарша, которая готовится быстро и получается незабываемой.

НАША РЯБА

Это просто идеальный осенний вариант перекуса, информирует 24 Канал. А если вы до сих пор думаете, что домашняя выпечка – долго и по силам только кулинарным гуру, поторопимся разрушить этот миф.

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Рецепты с листовым тестом и куриным фаршем могут воспроизвести все, и главное – сделают это довольно быстро. Да-да, потому что совсем не нужно часами возиться у горячей духовки, чтобы сделать вкусное блюдо.

К примеру, булочки из слоеного теста и курятины можно приготовить на скорую руку. Готовый фарш значительно сэкономит время, ведь не нужно самостоятельно мыть, нарезать и измельчать куриное мясо. А замороженное слоеное тесто – лишит головной боли, связанной с приготовлением теста.

Следовательно, останется достаточно свободного времени, которое можно провести вместе с близкими людьми. Кроме того, приготовление выпечки на дому позволяет контролировать качество ингредиентов, содержание соли, сахара и других составляющих.

В частности, крайне важно выбрать свежую и качественную курятину – основу для булочек. Здесь на помощь придет фарш «Филейный» ТМ «Наша Ряба», который содержит 100% куриного филе. Выбор именно этого бренда очевиден: ТМ «Наша Ряба» – надежный производитель, которому украинцы доверяют уже более 20 лет.

Продукцию ТМ «Наша Ряба» можно найти в партнерских и собственных магазинах бренда, которых насчитывается около 1500 точек по всей Украине. Теперь, когда удалось выбрать качественный фарш, перейдем к самим рецептам.

Булочки из слоеного теста и куриного фарша

Время: 35 минут

35 минут Порции: 15 – 20 штук

Рецепт вкусной домашней выпечки / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 400 граммов куриного фарша «Филейный» ТМ «Наша Ряба»;

– 800 граммов слоеного теста;

– яичный желток;

– соль и черный молотый перец по вкусу;

– семена кунжута.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Укрываем противень для выпекания пергаментом. Куриный фарш сдабриваем солью и перцем и перемешиваем. Готовое слоеное тесто достаем из упаковки, разрезаем его на две равные части. Раскатываем каждую из них на прямоугольник толщиной 3 – 5 миллиметров. Делим тесто на квадратики примерно 5 на 5 сантиметров. Формируем булочки. Для этого берём один квадратик теста, выкладываем на него 1 столовую ложку начинки из куриного фарша и накрываем другим. Проверяем, плотно ли все края теста закрыты. Повторяем это, пока не используем все тесто и начинку. В сформированных булочках делаем небольшие надрезы ножом. Смазываем желтком и посыпаем семенами кунжута. Отправляем запекаться на 25 минут. Готовые булочки немного охлаждаем и подаем на стол.

Приятного аппетита!