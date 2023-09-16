Рецепт взявший 1 место на кулинарном конкурсе. Дешево, быстро и невероятно вкусно

Намазку на хлеб в кругах поваров называют бутербродной пастой. Как показала практика, паста существует в большинстве стран Европы и в СНГ. Дело в том, что подобные простые паштеты являются быстрым способом перекуса или завтрака.

Намазки бывают разных видов, например, паштеты. Бутербродной пастой считается также плавленый сыр и некоторые виды варенья.

В магазинах намазки и паштеты, как правило, стоят дорого. При этом не всегда можно найти вкусную бутербродную пасту.

Поэтому давайте приготовим домашний паштет из сардин.

Ингредиенты намазки из сардин:

Сардина в масле — 180 г;

Вареные яйца — 2 шт.;

Плавленый сырок — 1 шт.;

Майонез — 2 ст.л.;

Соль — ½ ч.л.;

Чеснок — 1 зубчик.

Приготовление намазки из сардин:

Избавляем сардины от масла. Яйца очищаем и нарезаем на две половинки. Плавленый сыр режем крупными кубиками.

Выкладываем в чашу блендера сардины, яйца и плавленый сыр. Добавляем в чашу майонез и соль. Пропускаем в смесь через пресс зубчики чеснока.

Перемалываем продукты до однородности, перекладываем в сухую чистую банку.

Хранить данный паштет из сардин можно в холодильнике.

Это нежная намазка на хлеб, которая понравится всем членам вашей семьи. Паштет можно намазать на хлеб и посыпать сверху зеленью, так будет еще вкуснее.