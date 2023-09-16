Рецепт взявший 1 место на кулинарном конкурсе. Дешево, быстро и невероятно вкусно

Намазку на хлеб в кругах поваров называют бутербродной пастой. Как показала практика, паста существует в большинстве стран Европы и в СНГ. Дело в том, что подобные простые паштеты являются быстрым способом перекуса или завтрака.
Намазки бывают разных видов, например, паштеты. Бутербродной пастой считается также плавленый сыр и некоторые виды варенья.
В магазинах намазки и паштеты, как правило, стоят дорого. При этом не всегда можно найти вкусную бутербродную пасту.
Поэтому давайте приготовим домашний паштет из сардин.
Ингредиенты намазки из сардин:
- Сардина в масле — 180 г;
- Вареные яйца — 2 шт.;
- Плавленый сырок — 1 шт.;
- Майонез — 2 ст.л.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Чеснок — 1 зубчик.
Приготовление намазки из сардин:
Избавляем сардины от масла. Яйца очищаем и нарезаем на две половинки. Плавленый сыр режем крупными кубиками.
Выкладываем в чашу блендера сардины, яйца и плавленый сыр. Добавляем в чашу майонез и соль. Пропускаем в смесь через пресс зубчики чеснока.
Перемалываем продукты до однородности, перекладываем в сухую чистую банку.
Хранить данный паштет из сардин можно в холодильнике.
Это нежная намазка на хлеб, которая понравится всем членам вашей семьи. Паштет можно намазать на хлеб и посыпать сверху зеленью, так будет еще вкуснее.