Описание приготовления:
Приготовить фаршированные яйца "Новогодние драконы" можно в качестве символа наступающего года по Восточному календарю. Это прекрасный повод проявить всю свою креативность и фантазию в оформлении новогоднего стола. Закуска несомненно создаст атмосферу праздника, а внешний вид привлечёт внимание всех собравшихся. Подавать фаршированные яйца можно самостоятельно или использовать для украшения мясного, рыбного или овощного салата.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 3 Штуки (варёное)
- Крабовые палочки 30 Грамм (две штуки)
- Чеснок 2-3 Зубчиков
- Сыр 50 Грамм (можно заменить на плавленый сырок)
- Майонез 3 Чайных ложки (по вкусу)
- Маслины 3 Штуки (для оформления)
- Огурец 50 Грамм (для оформления)
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
- Укроп По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
195 ккал
Калорийность
16 г
Белки
10 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фаршированные яйца "Новогодние драконы"»
Подготовьте все ингредиенты. Яйца отварите и дайте им немного остыть.
Каждое яйцо очистите от скорлупы и разрежьте поперёк на две неравные части (одна часть должна быть чуть больше другой). Вытащите из двух половинок желток. Большие половинки отложите, мы их будем фаршировать.
Желтки разотрите в крошку.
Добавьте тёртый на мелкой тёрке сыр и оставшиеся небольшие кусочки белков. Одну крабовую палочку разверните и отрежьте от неё красную полоску (эту полоску отложите в сторону, она нам потребуется для формирования язычков драконов). Оставшиеся палочки так же натрите на мелкой тёрке.
Добавьте измельчённый укроп, давленый чеснок, соль и перец по вкусу.
Заправьте начинку майонезом и перемешайте.
Отложенные ранее половинки белков наполните получившейся массой.
Из этой же массы сформируйте головы драконов.
Из огурцов острым ножом вырежьте крылья.
Из отрезанной красной части крабовой палочки вырежьте язык. Глаза и ноздри сделайте из маслин. Из огурца так же можно вырезать уши, шипы и усы дракона. На каждую фаршированную половинку яйца установите голову, а под ней крылья дракона. По желанию, вооружившись зубочисткой можно придать рельеф на поверхности фигуры.
Фаршированные яйца "Новогодние драконы" готовы. У меня получилось три штуки, но можно сделать больше и выложить их на небольшие тарелочки, установив вдоль всего праздничного стола. Такая оригинальная закуска непременно привлечёт внимание и детей, и взрослых. Приятного аппетита!