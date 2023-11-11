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Фаршированные яйца «Новогодние драконы»

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Фаршированные яйца «Новогодние драконы»

Описание приготовления:

Приготовить фаршированные яйца "Новогодние драконы" можно в качестве символа наступающего года по Восточному календарю. Это прекрасный повод проявить всю свою креативность и фантазию в оформлении новогоднего стола. Закуска несомненно создаст атмосферу праздника, а внешний вид привлечёт внимание всех собравшихся. Подавать фаршированные яйца можно самостоятельно или использовать для украшения мясного, рыбного или овощного салата.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо 3 Штуки (варёное)
  • Крабовые палочки 30 Грамм (две штуки)
  • Чеснок 2-3 Зубчиков
  • Сыр 50 Грамм (можно заменить на плавленый сырок)
  • Майонез 3 Чайных ложки (по вкусу)
  • Маслины 3 Штуки (для оформления)
  • Огурец 50 Грамм (для оформления)
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу
  • Укроп По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

195 ккал

Калорийность

16 г

Белки

10 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фаршированные яйца "Новогодние драконы"»

Фаршированные яйца "Новогодние драконы"

Подготовьте все ингредиенты. Яйца отварите и дайте им немного остыть.

Фаршированные яйца "Новогодние драконы"

Каждое яйцо очистите от скорлупы и разрежьте поперёк на две неравные части (одна часть должна быть чуть больше другой). Вытащите из двух половинок желток. Большие половинки отложите, мы их будем фаршировать.

Фаршированные яйца "Новогодние драконы"

Желтки разотрите в крошку.

Фаршированные яйца "Новогодние драконы"

Добавьте тёртый на мелкой тёрке сыр и оставшиеся небольшие кусочки белков. Одну крабовую палочку разверните и отрежьте от неё красную полоску (эту полоску отложите в сторону, она нам потребуется для формирования язычков драконов). Оставшиеся палочки так же натрите на мелкой тёрке.

Фаршированные яйца "Новогодние драконы"

Добавьте измельчённый укроп, давленый чеснок, соль и перец по вкусу.

Фаршированные яйца "Новогодние драконы"

Заправьте начинку майонезом и перемешайте.

Фаршированные яйца "Новогодние драконы"

Отложенные ранее половинки белков наполните получившейся массой.

Фаршированные яйца "Новогодние драконы"

Из этой же массы сформируйте головы драконов.

Фаршированные яйца "Новогодние драконы"

Из огурцов острым ножом вырежьте крылья.

Фаршированные яйца "Новогодние драконы"

Из отрезанной красной части крабовой палочки вырежьте язык. Глаза и ноздри сделайте из маслин. Из огурца так же можно вырезать уши, шипы и усы дракона. На каждую фаршированную половинку яйца установите голову, а под ней крылья дракона. По желанию, вооружившись зубочисткой можно придать рельеф на поверхности фигуры.

Фаршированные яйца "Новогодние драконы"

Фаршированные яйца "Новогодние драконы" готовы. У меня получилось три штуки, но можно сделать больше и выложить их на небольшие тарелочки, установив вдоль всего праздничного стола. Такая оригинальная закуска непременно привлечёт внимание и детей, и взрослых. Приятного аппетита!

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