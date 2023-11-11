Описание приготовления:

Приготовить фаршированные яйца "Новогодние драконы" можно в качестве символа наступающего года по Восточному календарю. Это прекрасный повод проявить всю свою креативность и фантазию в оформлении новогоднего стола. Закуска несомненно создаст атмосферу праздника, а внешний вид привлечёт внимание всех собравшихся. Подавать фаршированные яйца можно самостоятельно или использовать для украшения мясного, рыбного или овощного салата.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 3 Штуки (варёное)

Крабовые палочки 30 Грамм (две штуки)

Чеснок 2-3 Зубчиков

Сыр 50 Грамм (можно заменить на плавленый сырок)

Майонез 3 Чайных ложки (по вкусу)

Маслины 3 Штуки (для оформления)

Огурец 50 Грамм (для оформления)

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Укроп По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

195 ккал

Калорийность

16 г

Белки

10 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фаршированные яйца "Новогодние драконы"»

Подготовьте все ингредиенты. Яйца отварите и дайте им немного остыть.

Каждое яйцо очистите от скорлупы и разрежьте поперёк на две неравные части (одна часть должна быть чуть больше другой). Вытащите из двух половинок желток. Большие половинки отложите, мы их будем фаршировать.

Желтки разотрите в крошку.

Добавьте тёртый на мелкой тёрке сыр и оставшиеся небольшие кусочки белков. Одну крабовую палочку разверните и отрежьте от неё красную полоску (эту полоску отложите в сторону, она нам потребуется для формирования язычков драконов). Оставшиеся палочки так же натрите на мелкой тёрке.

Добавьте измельчённый укроп, давленый чеснок, соль и перец по вкусу.

Заправьте начинку майонезом и перемешайте.

Отложенные ранее половинки белков наполните получившейся массой.

Из этой же массы сформируйте головы драконов.

Из огурцов острым ножом вырежьте крылья.

Из отрезанной красной части крабовой палочки вырежьте язык. Глаза и ноздри сделайте из маслин. Из огурца так же можно вырезать уши, шипы и усы дракона. На каждую фаршированную половинку яйца установите голову, а под ней крылья дракона. По желанию, вооружившись зубочисткой можно придать рельеф на поверхности фигуры.

Фаршированные яйца "Новогодние драконы" готовы. У меня получилось три штуки, но можно сделать больше и выложить их на небольшие тарелочки, установив вдоль всего праздничного стола. Такая оригинальная закуска непременно привлечёт внимание и детей, и взрослых. Приятного аппетита!