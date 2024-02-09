ГлавнаяРецептыМагазинную нутеллу больше не купите: суперрецепт без орехов за 5 минут Магазинную нутеллу больше не купите: суперрецепт без орехов за 5 минут На чтение: 1 минута Домашняя нутелла идеально подойдет с тостами и блинами. Она очень просто готовится и будет вкуснее, чем магазинная. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Если вы не любите или не можете есть нутеллу с орехами из-за аллергии, попробуйте этот рецепт. Но обратите внимание, что такую шоколадную пасту можно хранить в холодильнике не более 3 дней. Стоит попробовать Запишите правильный рецепт: легендарное пирожное «Картошка» нужно готовить только так Нутелла без орехов и без варки Время: 5 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 30 граммов какао; – 150 граммов молока; – 30 граммов сухого молока; – 200 миллилитров растительного масла; – 40 граммов сахара; – 15 граммов ванильного сахара. Такая паста подходит к блинам и тостам / Фото Unsplash Приготовление: Смешайте молоко комнатной температуры, масло, белый и ванильный сахар. К смеси всыпьте сухое молоко и влейте подсолнечное масло. Пробейте нутеллу блендером до однородности и переложите в банку с крышкой. Понравился рецепт? Узнайте, что можно сделать из апельсиновых корок – это блюдо удивит вкусом. Поделитесь с друзьями