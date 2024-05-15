Идеальная основа для тортов: самый простой рецепт песочного теста

Это тесто можно использовать для выпечки печенья. А еще оно идеально подходит в качестве основы для тортов.

Этот рецепт песочного теста – это базовый рецепт для приготовления многочисленных тартов, тортов и печенья. Рецепт песочного теста – один из самых используемых в кондитерском деле. Он быстрый и простой. Рецепт песочного теста поделились на сайте Cucchiaio.

Песочное тесто

Ингредиенты:

200 г муки;

80 г сливочного масла;

110 г сахара;

1 яйцо;

1 яичный желток.

Песочное тесто идеально подходит для многих сладких и соленых блюд, от печенья до пирогов и штруделей.

Чтобы приготовить превосходное песочное тесто, дайте маслу размягчиться при комнатной температуре, чтобы его было легче смешивать с другими ингредиентами. Смешайте муку и сахар и сделайте углубление.

В центр поместите нарезанное кусочками сливочное масло, целое яйцо и желток, а также щепотку соли.

Быстро перемешайте ингредиенты руками, пока не получите однородную смесь. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике минимум на час. Достаньте тесто, снимите пленку, раскатайте скалкой до нескольких миллиметров и поместите в смазанную маслом форму для торта.

Готовьте в разогретой до 180° духовке около двадцати минут, чтобы получилась превосходная «оболочка», которую можно наполнить заварным кремом , фруктами и другими ингредиентами по вашему выбору.

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