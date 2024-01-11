Пельмени из курицы. Рецепт куриного фарша, который не растекается

Пельмени — одно из самых узнаваемых блюд русской кухни. Существует много разных видов пельменей — сибирские, московские, уральские. Однако, все пельмени объединяет их неповторимый вкус и аромат.

Сейчас большинство предпочитает покупать пельмени в магазинах. Дело в том, что готовить пельмени долго. Особенно если нужно заготавливать партию на большую семью. Но, раньше именно так готовили домашние пельмени. Это занятие объединяло поколения за столом.

Отец семейства занимался фаршем для блюда, женщины замешивали тесто, а дети лепили пельмени. К слову, до сих пор домашние пельмени все же остаются вкуснее магазинных.

Приготовим куриные домашние пельмени в домашних условиях.

Ингредиенты теста для пельменей:

Мука — 1250 г;

Вода — 500 г;

Яйцо — 3 шт.;

Соль — 10 г.

Ингредиенты для начинки:

Курица — 900 г;

Лук — 300 г;

Чеснок — 20 г;

Соль — 12 г;

Перец чёрный молотый — 5 г;

Сливки — 100 г.

Приготовление пельменей:

Высыпаем на стол муку, формируем углубление, куда выливаем воду. Разбиваем в кратер яйца, высыпаем соль и замешиваем руками тесто.

Формируем колобок, который убираем под чашу на 5 минут. Далее снова обминаем тесто в течение минуты.

Для начинки пропускаем через мясорубку куриное мясо, смешиваем с солью, перцем и сливками. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем к фаршу.

Нарезаем лук мелким кубиком и убираем на сито, поливаем кипятком. Опускаем лук в холодную воду, а затем выкладываем в фарш.

Делим тесто на две части, раскатываем пласты толщиной не больше пары мм. Делим пласты на маленькие кружочки, куда выкладываем начинку.

Запечатываем фарш в тесте, лепим пельмени.

Отвариваем необходимую порцию пельменей 5-7 минут после закипания. Не забываем посолить воду, добавить перец и лавровый лист.

Получаются нежные домашние пельмени.

С данного количества ингредиентов объем пельменей составляет около 2,5 кг.