Банкротство в разных странах: сравнительный анализ системы и последствий

Процедура банкротства как инструмент прекращения задолженности в нашей стране фактически является новшеством. Между тем, в других развитых странах подобная практика известна давно. В каждом государстве имеются свои отличительные особенности проведения банкротства. Основываясь на зарубежном опыте, можно выделить плюсы и минусы отечественной процедуры банкротства.
Справка: в России закон о банкротстве физических лиц действует с 1 октября 2015 года. До этого юридические последствия финансовой несостоятельности касались только юридических лиц и ИП.
Германия
Процедура банкротства в Германии включает в себя несколько важных принципов.
- Личное и предпринимательское имущество должника объединяется и распределяется между кредиторами.
- Если кредиторов много, то все они имеют перед должником равные юридические условия.
- Должник имеет право заниматься предпринимательской деятельностью, если это никак не мешает исполнению долговых обязанностей.
Для начала процедуры должник подает заявление в суд о признании банкротства, где указывается данные о его финансовом положении и собственности. Судебный орган принимает решение на основании экзамена должника и его финансовых отчетов. Если банкротство признано, то назначается управляющий по проведению процедуры банкротства. В его обязанности входит оценка имущества банкрота, управление и последующая продажа в пользу кредиторов.
Процедура банкротства завершается после распределения между кредиторами вырученных средств от продажи имущества должника. Судом также устанавливаются сроки для подачи претензий сторон.
Великобритания
В этой стране принято разделение формулировок. Юридически признаются банкротами только физические лица. Что касается компаний, здесь речь идет о «финансовой несостоятельности».
Физическое лицо признается банкротом только решением суда после подачи заявления об отсутствии возможности обеспечить выплату долгов. Подать заявление в отношении должника имеют право и кредиторы. Но сделать это можно только после вручения должнику требования об уплаты долга в течение 3 недель.
После признания судом банкротства, на управление делами банкрота назначается управляющий. Через доверенное лицо реализуются активы банкрота для выплаты долга кредиторам.
Банкротство приводит гражданина Туманного Альбиона к потере некоторых гражданских прав, он не сможет стать:
- биржевым брокером;
- риэлтором;
- главой коммерческой организации;
- конкурсным управляющим;
- членом юридической ассоциации.
Такие ограничения сохраняются в течение 5 лет, именно через такой срок с гражданина снимается статус банкрота. Нарушение запретов карается уголовной ответственностью.
Справка: в Шотландии банкротство называют секвестром, а отвечает за проведение процедуры бухгалтер по делу о банкротстве.
США
Проведением процедуры банкротства в штатах занимается Исполнительное бюро. Орган создан министерством юстиции и в его обязанности входит назначение федеральных управляющих для каждого случая банкротства. В роли федерального управляющего может выступать как один человек, так и группа лиц.
Признание финансовой несостоятельности выносится в соответствии с кодексом о банкротстве. Закон содержи 6 положений о видах банкротства, но в подавляющем большинстве случаев используется 3 из них.
- Глава №7 предписывает лишение должника всех прав на имущество с последующей реализацией. Вырученные средства распределяются между кредиторами.
- Глава №11 чаще всего применяется по отношению к компаниям или частным предпринимателям и подразумевает ее реорганизацию. На время реорганизации компания освобождается от всех претензий со стороны кредиторов. Кроме того, организация или предприниматель может аннулировать все сделки, совершенные не более чем за 3 месяца до подачи заявления о банкротстве. Такая мера позволяет вернуть средства и направить их на погашение долга. Если же финансовых улучшений в компании не наблюдается, то надзорными ведомствами инициируется процедура ликвидации по условиям главы №7.
- Глава №13 не предусматривает лишения прав на владение имуществом. Но применим такой раздел только к лицам со стабильным заработком, по какой-либо причине имеющим финансовые затруднения. Федеральный закон определяет в данном случае порядок финансового расчета с кредиторами без привлечения имущественных активов.
Справка: в США банкрот не имеет права брать новый заем у банка в течение 10 лет, в то время как в России такая возможность теоретически существует, помешать этому может лишь слишком плохая кредитная история.
Япония
Для предприятий в Японии предусмотрены 2 вида компромиссных процедур и одна реорганизационная. Первые носят щадящий характер и направлены на сохранение бизнеса. Реорганизация сопровождается мощным административным вмешательством.
Для банкротства физических лиц действует «Закон о перегрузке долгов физических лиц». События в процессе банкротства предполагают один из двух вариантов.
- Ликвидационное банкротство. Для погашения долгов банкрот продает свои активы.
- Реструктуризационное банкротство. Должник разрабатывает план реструктуризации долгов.
Еще одной особенностью процесса банкротства в Японии является публичное объявление о банкротстве.
Как видим, сравнительный анализ показывает как наличие общих подходов к процедуре банкротства, так и существенные отличительные особенности. Однако прослеживается общая черта в вопросе последствий банкротства, а именно ограничения имущественных, а иногда и гражданских прав.