Банкротство в разных странах: сравнительный анализ системы и последствий

Процедура банкротства как инструмент прекращения задолженности в нашей стране фактически является новшеством. Между тем, в других развитых странах подобная практика известна давно. В каждом государстве имеются свои отличительные особенности проведения банкротства. Основываясь на зарубежном опыте, можно выделить плюсы и минусы отечественной процедуры банкротства.

Справка: в России закон о банкротстве физических лиц действует с 1 октября 2015 года. До этого юридические последствия финансовой несостоятельности касались только юридических лиц и ИП.

Германия

Процедура банкротства в Германии включает в себя несколько важных принципов.

Личное и предпринимательское имущество должника объединяется и распределяется между кредиторами.

Если кредиторов много, то все они имеют перед должником равные юридические условия.

Должник имеет право заниматься предпринимательской деятельностью, если это никак не мешает исполнению долговых обязанностей.

Для начала процедуры должник подает заявление в суд о признании банкротства, где указывается данные о его финансовом положении и собственности. Судебный орган принимает решение на основании экзамена должника и его финансовых отчетов. Если банкротство признано, то назначается управляющий по проведению процедуры банкротства. В его обязанности входит оценка имущества банкрота, управление и последующая продажа в пользу кредиторов.

Процедура банкротства завершается после распределения между кредиторами вырученных средств от продажи имущества должника. Судом также устанавливаются сроки для подачи претензий сторон.

Великобритания

В этой стране принято разделение формулировок. Юридически признаются банкротами только физические лица. Что касается компаний, здесь речь идет о «финансовой несостоятельности».

Физическое лицо признается банкротом только решением суда после подачи заявления об отсутствии возможности обеспечить выплату долгов. Подать заявление в отношении должника имеют право и кредиторы. Но сделать это можно только после вручения должнику требования об уплаты долга в течение 3 недель.

После признания судом банкротства, на управление делами банкрота назначается управляющий. Через доверенное лицо реализуются активы банкрота для выплаты долга кредиторам.

Банкротство приводит гражданина Туманного Альбиона к потере некоторых гражданских прав, он не сможет стать:

биржевым брокером;

риэлтором;

главой коммерческой организации;

конкурсным управляющим;

членом юридической ассоциации.

Такие ограничения сохраняются в течение 5 лет, именно через такой срок с гражданина снимается статус банкрота. Нарушение запретов карается уголовной ответственностью.

Справка: в Шотландии банкротство называют секвестром, а отвечает за проведение процедуры бухгалтер по делу о банкротстве.

США

Проведением процедуры банкротства в штатах занимается Исполнительное бюро. Орган создан министерством юстиции и в его обязанности входит назначение федеральных управляющих для каждого случая банкротства. В роли федерального управляющего может выступать как один человек, так и группа лиц.

Признание финансовой несостоятельности выносится в соответствии с кодексом о банкротстве. Закон содержи 6 положений о видах банкротства, но в подавляющем большинстве случаев используется 3 из них.

Глава №7 предписывает лишение должника всех прав на имущество с последующей реализацией. Вырученные средства распределяются между кредиторами. Глава №11 чаще всего применяется по отношению к компаниям или частным предпринимателям и подразумевает ее реорганизацию. На время реорганизации компания освобождается от всех претензий со стороны кредиторов. Кроме того, организация или предприниматель может аннулировать все сделки, совершенные не более чем за 3 месяца до подачи заявления о банкротстве. Такая мера позволяет вернуть средства и направить их на погашение долга. Если же финансовых улучшений в компании не наблюдается, то надзорными ведомствами инициируется процедура ликвидации по условиям главы №7. Глава №13 не предусматривает лишения прав на владение имуществом. Но применим такой раздел только к лицам со стабильным заработком, по какой-либо причине имеющим финансовые затруднения. Федеральный закон определяет в данном случае порядок финансового расчета с кредиторами без привлечения имущественных активов.

Справка: в США банкрот не имеет права брать новый заем у банка в течение 10 лет, в то время как в России такая возможность теоретически существует, помешать этому может лишь слишком плохая кредитная история.

Япония

Для предприятий в Японии предусмотрены 2 вида компромиссных процедур и одна реорганизационная. Первые носят щадящий характер и направлены на сохранение бизнеса. Реорганизация сопровождается мощным административным вмешательством.

Для банкротства физических лиц действует «Закон о перегрузке долгов физических лиц». События в процессе банкротства предполагают один из двух вариантов.

Ликвидационное банкротство. Для погашения долгов банкрот продает свои активы. Реструктуризационное банкротство. Должник разрабатывает план реструктуризации долгов.

Еще одной особенностью процесса банкротства в Японии является публичное объявление о банкротстве.

Как видим, сравнительный анализ показывает как наличие общих подходов к процедуре банкротства, так и существенные отличительные особенности. Однако прослеживается общая черта в вопросе последствий банкротства, а именно ограничения имущественных, а иногда и гражданских прав.