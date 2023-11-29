Существуют ли законные способы ускорить получение биометрического загранпаспорта?

Специфика работы с биометрическим загранпаспортом исключает возможность его досрочного оформления. То есть за 1 день загранпаспорт нового образца получить невозможно. Минимальный срок составляет 3-4 дня при наличии оснований для получения срочного загранпаспорта.

Тем не менее, можно ли найти способ законным образом ускорить этот процесс, сделав его менее затратным по времени:

внимательно изучить пакет документов и сразу собрать все необходимое для получения паспорта;

корректно заполнять все документы, указывая точные сведения. Это позволит избежать временных затрат на исправление недочетов и гарантирует принятие заявление;

если соискатель в течение жизни менял фамилию, либо имеет множество мест работы,

существенно сэкономить время можно обратившись в специализированные центры-посредники, которые оказывают содействие при получении документов, в том числе загранпаспорта. Этот способ особенно рекомендован тем, кто никогда ранее не взаимодействовал с МФЦ и не имеет опыта оформления документов. Существенным плюсом является то, что специалисты возьмут на себя абсолютно большую часть бумажной волокиты – соискателю предстоит только собрать пакет документов. Всю остальную работу – заполнение и подачу заявления они возьмут на себя. Тем не менее, без личного присутствия оформление документа не обойдется – фото, а также сбор биометрических данных являются обязательными условиями получения загранпаспорта нового образца. Кроме того, чем сильнее сократится срок оформления паспорта, тем выше будет стоимость услуги (помимо госпошлины заплатить предстоит также за услуги посредника).

Сколько времени занимает оформление загранпаспорта?

В случае если загранпаспорт нового образца оформляется по месту жительства, время, необходимое на его оформление составляет не более месяца. Если же документ выдается по месту нахождения человека на данный момент, этот срок может затянуться до трех месяцев.

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Что делать, если возникла необходимость срочного получения загранпаспорта?

Если необходимость получить загранпаспорт в максимально сжатые сроки стоит очень остро, можно подать заявление на получение документа старого образца. В отличие от биометрического аналога, он предусматривает срочную выдачу в двух случаях – если заявитель или его близкий родственник нуждается в лечении за рубежом. Либо он получил известие о болезни или смерти родственника. В этих случаях заявление на получение документа рассматривается в течение трех рабочих дней, а на четвертый документ уже может быть выдан.

Обоснованием срочной выдачи загранпаспорта могут стать

медицинский документ, выданный зарубежной клиникой, готовой принять пациента;

письмо, отправленное местным органом здравоохранения, также являющееся подтверждением необходимости прохождения медицинских процедур;

телеграфное сообщение, которое содержит сведения о болезни близкого родственника заявителя, либо его смерти.

В остальных случаях стоит обратиться в VISA GURU, чтобы получить загранпаспорт срочно без очередей и справок.