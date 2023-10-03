Бекон в лаваше: быстрая закуска

И на праздничный стол, и под бокал пенного, и в качестве быстрого перекуса — бекон в лаваше хорош всегда. Потому рецепт такой оригинальной и сытной закуски обязательно должен стать частью вашей кулинарной тетрадки. Хотя его можно и просто запомнить, ведь с приготовлением этого блюда справится даже школьник.

Чтобы рулетики с беконом приятно похрустывали, следует сделать панировку. Для этого заготовки из лаваша нужно обмакнуть во взбитые яйца, а затем обвалять в панировочных сухарях. Далее никакой жарки во фритюре не требуется. Мы отправляем рулетики в духовку, а не готовим их в огромном количестве подсолнечного масла.

Бекон в лаваше: рекомендации по приготовлению горячей закуски

Если вы хотите подать на стол фантастически вкусные рулетики в панировке, в качестве начинки советуем использовать бекон или грудинку. Во-первых, блюдо получится очень сочным. Во-вторых, готовка не займет больше 20 минут. Ведь такой выбор мяса хорош тем, что и бекон, и грудинку можно купить уже нарезанными на полоски. А это очень и очень удобно.

Ингредиенты

Бекон280 г Сливочный сыр120 г Яйцо2 шт. Соль по вкусу Панировочные сухари по вкусу Лаваш2 шт.

Приготовление

Разрезаем листы тонкого лаваша пополам. Затем выкладываем их друг на друга. Разрезаем листы вдоль на 3 части одинакового размера, чтобы получить 12 длинных полосок. Смазываем заготовки из лаваша сливочным сыром. Сверху выкладываем полоски бекона. Сворачиваем всё в рулетики. В глубокую емкость вбиваем яйца. Добавляем соль. Хорошенько их взбиваем. Сперва обмакиваем рулетики во взбитом яйце. Затем обваливаем их в панировочных сухарях со всех сторон. Нанизываем рулетики на деревянные шпажки. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 10–15 минут. Готово!

Когда вы увидите, что рулетики с беконом приобрели красивый румяный цвет, можете доставать их из духового шкафа. Подавайте эту закуску горячей (прямо на шпажках). Такая оригинальная презентация точно придется по душе вашим родным. А что бы вы еще добавили в начинку к бекону для этих румяных рулетиков? Поделитесь с нами своими идеями.