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Невероятно вкусный салат с баклажанами. Легкий и насыщенный: быстрое приготовление

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Невероятно вкусный салат с баклажанами. Легкий и насыщенный: быстрое приготовление

Чем можно подкрепиться, когда хочется легкого и полезного блюда? В основном, люди в такие моменты готовят салаты. Это находка для всей мировой кухни. Салаты многогранны настолько, насколько это возможно.

Существуют горячие и холодные салаты, фруктовые, овощные, мясные и смешанные.

Большинство людей сможет назвать хотя бы один известный салат, даже если не особо разбирается в кулинарии и не готовит. Поэтому салаты стоит считать одним из самых интересных и популярных блюд на планете.

Приготовим самостоятельно салат из баклажанов за 10 минут.

Ингредиенты для салата из баклажанов:

  • Баклажан — шт.;
  • Томат — шт.;
  • Орехи грецкие — 30 г;
  • Растительное масло — ч. л.;
  • Соевый соус — ч. л.;
  • Лимонный сок — ч. л.

Приготовление салата из баклажанов:

Удаляем у баклажанов плодоножку и нарезаем небольшими кубиками. В сковороде с растительным маслом обжариваем кусочки баклажана пару минут.

Нарезаем маленьким кубиком помидор, слегка рубим в крошку грецкие орехи. В салатнике соединяем томатные кубики, кусочки баклажана и крошку из орехов.

По желанию можно нашинковать укроп или петрушку. Заправляем салат соевым соусом, растительным маслом и лимонным соком, перемешиваем. Не забываем солить салат по вкусу.

Невероятно вкусный салат с баклажанами. Легкий и насыщенный: быстрое приготовление

Получается бюджетный и максимально быстрый салат.

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