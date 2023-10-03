Невероятно вкусный салат с баклажанами. Легкий и насыщенный: быстрое приготовление

Чем можно подкрепиться, когда хочется легкого и полезного блюда? В основном, люди в такие моменты готовят салаты. Это находка для всей мировой кухни. Салаты многогранны настолько, насколько это возможно.
Существуют горячие и холодные салаты, фруктовые, овощные, мясные и смешанные.
Большинство людей сможет назвать хотя бы один известный салат, даже если не особо разбирается в кулинарии и не готовит. Поэтому салаты стоит считать одним из самых интересных и популярных блюд на планете.
Приготовим самостоятельно салат из баклажанов за 10 минут.
Ингредиенты для салата из баклажанов:
- Баклажан — шт.;
- Томат — шт.;
- Орехи грецкие — 30 г;
- Растительное масло — ч. л.;
- Соевый соус — ч. л.;
- Лимонный сок — ч. л.
Приготовление салата из баклажанов:
Удаляем у баклажанов плодоножку и нарезаем небольшими кубиками. В сковороде с растительным маслом обжариваем кусочки баклажана пару минут.
Нарезаем маленьким кубиком помидор, слегка рубим в крошку грецкие орехи. В салатнике соединяем томатные кубики, кусочки баклажана и крошку из орехов.
По желанию можно нашинковать укроп или петрушку. Заправляем салат соевым соусом, растительным маслом и лимонным соком, перемешиваем. Не забываем солить салат по вкусу.
Получается бюджетный и максимально быстрый салат.