Закуска из консервированного тунца: рецепт вкусного и быстрого блюда

Такое блюдо можно готовить как на праздничный стол, так и для того, чтобы разнообразить повседневное меню. Вкуснее всего закуска идет с хрустящими тостами.

Вкусных и сытных закусок много не бывает. Наличие оной в холодильнике позволяет приготовить быстрый перекус, поскольку идеально подходит для намазки на бутерброды. Своим проверенным рецептом закуски из консервированного тунца поделился известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь. Готовится она очень просто, а ее вкус никого не оставит равнодушным.

Закуска из консервированного тунца

Ингредиенты:

тунец в собственном соку – 160 гр;

сливочный сыр – 1 ст. л;

горчица дижонская – 1/2 ч. л;

копченая паприка – 1/2 ч. л;

лук шалот – 1/2 шт (можно обычный);

базилик – 3-5 листиков;

помидор – 1 шт;

лук красный – 1/3 шт;

каперсы – 2 шт;

петрушка – 2/3 ст. л;

соль и перец – по вкусу;

оливковое масло – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Консервированный тунец откинуть на сито, чтобы с него ушел весь сок. Затем соединить его с паприкой, сливочным сыром, горчицей, мелко порезанными луком и базиликом, тщательно перемешать до однородного состояния.

Отдельно смешать мелко порезанные помидоры, красный лук, каперсы и петрушку, заправить по вкусу.

На блюдо поставить кулинарное кольцо. Нижним слоем уложить массу с тунцом, вторым – овощи.

Подавать с грустящими тостами.

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