Ресторанный салат за 15 минут. Пока гости его не съедят, на другие блюда не смотрят: простой рецепт

Салаты — это блюдо, которое можно подавать и в холодном, и в горячем виде. Чаще всего встречаются холодные салаты, так как основная изюминка яства в свежих овощах. Но, есть салат с ростбифом и другим мясом, что требует горячей подачи.
Сейчас в мире насчитывается более 10.000 видов разных салатов. Но, многие продолжают готовить только те салаты, которые готовили их мамы и бабушки. Традиционные салаты — это хорошо. Правда, стоит также идти в ногу со временем и готовить новые интересные блюда. Возможно, новые салаты тоже станут частью ваших кулинарных традиций.
Приготовим простой салат для перекуса.
Ингредиенты для салата:
- яйцо — шт.;
- куриное филе жареное — шт.;
- лук репчатый — шт.;
- огурец — ½ шт.;
- консервированная кукуруза — 2 ст.л.;
- соль — щепотка;
- майонез — ст.л.
Приготовление салата:
Отвариваем вкрутую яйцо, нарезаем мелким кубиком. Аналогично нарезаем жареное куриное филе, смешиваем с яйцом.
Нарезаем тонкими кольцами репчатый лук, кладем в салат. Нарезаем брусочками половину огурца, вместе с кукурузой выкладываем в салат.
Солим салат и заправляем майонезом.
В итоге мы имеем порционный салат с клетчаткой и белком.
Можно исключить майонез из салата, заправить сметаной для большей пользы.