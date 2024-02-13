Ресторанный салат за 15 минут. Пока гости его не съедят, на другие блюда не смотрят: простой рецепт

Салаты — это блюдо, которое можно подавать и в холодном, и в горячем виде. Чаще всего встречаются холодные салаты, так как основная изюминка яства в свежих овощах. Но, есть салат с ростбифом и другим мясом, что требует горячей подачи.

Сейчас в мире насчитывается более 10.000 видов разных салатов. Но, многие продолжают готовить только те салаты, которые готовили их мамы и бабушки. Традиционные салаты — это хорошо. Правда, стоит также идти в ногу со временем и готовить новые интересные блюда. Возможно, новые салаты тоже станут частью ваших кулинарных традиций.

Приготовим простой салат для перекуса.

Ингредиенты для салата:

яйцо — шт.;

куриное филе жареное — шт.;

лук репчатый — шт.;

огурец — ½ шт.;

консервированная кукуруза — 2 ст.л.;

соль — щепотка;

майонез — ст.л.

Приготовление салата:

Отвариваем вкрутую яйцо, нарезаем мелким кубиком. Аналогично нарезаем жареное куриное филе, смешиваем с яйцом.

Нарезаем тонкими кольцами репчатый лук, кладем в салат. Нарезаем брусочками половину огурца, вместе с кукурузой выкладываем в салат.

Солим салат и заправляем майонезом.

В итоге мы имеем порционный салат с клетчаткой и белком.

Можно исключить майонез из салата, заправить сметаной для большей пользы.