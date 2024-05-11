Роскошный салат ко Дню матери: готовим с куриным филе и грибами

Приготовьте на День матери салат с куриным филе. Шампиньоны придадут ему еще больше сочности.

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Салат получится очень нежным и вкусным. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.

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Салат на День матери

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов отварного куриного филе;

– 1 луковица;

– 300 граммов шампиньонов;

– 70 граммов масла;

– 2 огурца;

– 60 граммов майонеза 67%;

– соль, перец по вкусу.

Смотрите, как приготовить такой салат: видео

Приготовление:

Куриное филе промойте, положите в кипящую подсоленную воду и отварите в течение 30 минут. Дайте остыть и порежьте брусочками. Грибы нарежьте кусочками, а лук – кубиками. Нагрейте сковороду с маслом, положите в нее лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте грибы и жарьте, помешивая, 10 – 15 минут, пока не испарится влага. Охладите и добавьте к курице. Огурцы нарежьте соломкой, добавьте к остальным ингредиентам и заправьте салат майонезом. Посолите, поперчите и перемешайте.

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