ГлавнаяРецептыРоскошный салат ко Дню матери: готовим с куриным филе и грибами Роскошный салат ко Дню матери: готовим с куриным филе и грибами На чтение: 1 минута Приготовьте на День матери салат с куриным филе. Шампиньоны придадут ему еще больше сочности. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат получится очень нежным и вкусным. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт. Стоит попробовать Топовое блюдо за малые деньги: рецепт фантастических драников с мясом Салат на День матери Время: 50 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 200 граммов отварного куриного филе; – 1 луковица; – 300 граммов шампиньонов; – 70 граммов масла; – 2 огурца; – 60 граммов майонеза 67%; – соль, перец по вкусу. Смотрите, как приготовить такой салат: видео Приготовление: Куриное филе промойте, положите в кипящую подсоленную воду и отварите в течение 30 минут. Дайте остыть и порежьте брусочками. Грибы нарежьте кусочками, а лук – кубиками. Нагрейте сковороду с маслом, положите в нее лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте грибы и жарьте, помешивая, 10 – 15 минут, пока не испарится влага. Охладите и добавьте к курице. Огурцы нарежьте соломкой, добавьте к остальным ингредиентам и заправьте салат майонезом. Посолите, поперчите и перемешайте. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный соус дзадзики. Поделитесь с друзьями