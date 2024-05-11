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Роскошный салат ко Дню матери: готовим с куриным филе и грибами

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Роскошный салат ко Дню матери: готовим с куриным филе и грибами

Приготовьте на День матери салат с куриным филе. Шампиньоны придадут ему еще больше сочности.

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Салат получится очень нежным и вкусным. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.

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Салат на День матери

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 200 граммов отварного куриного филе;
– 1 луковица;
– 300 граммов шампиньонов;
– 70 граммов масла;
– 2 огурца;
– 60 граммов майонеза 67%;
– соль, перец по вкусу.

Смотрите, как приготовить такой салат: видео

Приготовление:

  1. Куриное филе промойте, положите в кипящую подсоленную воду и отварите в течение 30 минут. Дайте остыть и порежьте брусочками.
  2. Грибы нарежьте кусочками, а лук – кубиками. Нагрейте сковороду с маслом, положите в нее лук и обжарьте до прозрачности.
  3. Добавьте грибы и жарьте, помешивая, 10 – 15 минут, пока не испарится влага. Охладите и добавьте к курице.
  4. Огурцы нарежьте соломкой, добавьте к остальным ингредиентам и заправьте салат майонезом. Посолите, поперчите и перемешайте.

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