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Суп гаспачо классический

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Суп гаспачо классический

Классический суп гаспачо – это испанское холодное блюдо, которое традиционно готовится из различных овощей. Но на сегодняшний момент существуют не только овощные вариации приготовления, но также и с морепродуктами, с сочным авокадо или же с птицей. Помимо вышеперечисленных разновидностей, гаспачо также можно приготовить из клубники, представляете? И если ранее вы не были знакомы с этим ароматным и безумно вкусным кушаньем, то тогда эта подборка определенно для вас!

Классический суп гаспачо в домашних условиях

Классический суп гаспачо в домашних условиях готовится из овощей и специй, а в результате получается сытным и ароматным кушаньем, которое приятно удивит ваши рецепторы и привнесет в привычный рацион нечто совершенно новое и необычное.

Суп гаспачо классический

Ингредиенты –+4 порц.

  • Помидоры 1 кг
  • Огурцы свежие 1 шт.
  • Перец болгарский 2 шт.
  • Лук красный ½ шт.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Батон 1 ломтик
  • Уксус красный винный 1 ст.л.
  • Сок лимонный 1 ст.л.
  • Масло оливковое 2 ст.л.
  • Сахар-песок ½ ч.л.
  • Соус Табаско  по вкусу
  • Соль  по вкусу

Шаги 270 мин.

  1. Суп гаспачо классический

    Как приготовить классический суп гаспачо в домашних условиях? Выкладываем на рабочую поверхность продукты, перечисленные в списке.

  2. Суп гаспачо классический

    Томаты надрезаем так, как показано на фото и погружаем в кипяток на 1-2 минуты.

  3. Суп гаспачо классический

    Затем окунаем томаты в ледяную воду и с легкостью избавляемся от кожицы.

  4. Суп гаспачо классический

    В чашу блендера забрасываем мякоть сладкого перца и помидоры, добавляем зубцы чеснока и свежий огурец – пробиваем до консистенции пюре.

  5. Суп гаспачо классический

    К овощной кашице добавляем мякиш белого хлеба и снова измельчаем.

  6. Суп гаспачо классический

    Полученный состав дополняем соком цитруса, сахаром, табаско, солью и винным уксусом.

  7. Суп гаспачо классический

    Протираем суп через сито с мелкими отверстиями. Переливаем в глубокую емкость и выливаем оливковое масло.

  8. Суп гаспачо классический

    Охлаждаем гаспачо в холодильной камере на протяжении 3-4 часов и только потом разливаем по пиалам, украсив сухариками. Приятного аппетита!

Холодный томатный суп гаспачо по-итальянски

Холодный томатный суп гаспачо по-итальянски – это красочное и пикантное первое блюдо, которое покорит вас своим насыщенным чесночным ароматом и нежной текстурой, не похожей ни на что другое. Подается суп с белым хлебом и различной зеленью.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 300 гр.
  • Огурцы – 2 шт.
  • Перец сладкий красный – 1 шт.
  • Лук красный – 1 шт.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Хлеб белый – 1-2 ломтика.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все овощи ополаскиваем водой и очищаем.

Суп гаспачо классический

Шаг 2. Хлеб разламываем на произвольные ломтики и заливаем водой до размягчения.

Суп гаспачо классический

Шаг 3. Вырезаем плодоножку из помидоров, натираем томаты на терке с крупными отверстиями, кожицу выбрасываем.

Суп гаспачо классический

Шаг 4. Красный лук, мякоть сладкого перца и свежий огурец нарезаем небольшими кубиками.

Суп гаспачо классический

Шаг 5. Томатную кашицу выливаем в чашу блендера, добавляем овощную нарезку и зубчики чеснока.

Суп гаспачо классический

Шаг 6. Включаем технику и пробиваем ингредиент в пульсирующем режиме 3-5 минут, вводим отжатый белый хлеб и включаем ножи еще на минуту.

Суп гаспачо классический

Шаг 7. Распределяем кушанье по порционным тарелкам и на полчаса убираем в холод. Украшаем по своему вкусу и подаем. Приятного аппетита!

Суп гаспачо классический

Гаспачо с томатным соком

Гаспачо с томатным соком – это охлаждающий суп на скорую руку, который состоит из овощей и небольшого количества ароматных добавок: пряностей и свежей зелени. Порция такого супчика станет для вас идеальным обедом в знойный день особенно, если закинуть в тарелку несколько кубиков льда.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Сок томатный – 2 ст.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Огурцы – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Лук зеленый – 15 гр.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки томатный сок охлаждаем, а овощи тщательно промываем под струей воды и даем время обсохнуть.

Суп гаспачо классический

Шаг 2. Разрезаем болгарский перец на кусочки, предварительно избавившись от семечек и белых перегородок – забрасываем в чашу блендера.

Суп гаспачо классический

Шаг 3. Добавляем дольки помидоров.

Суп гаспачо классический

Шаг 4. Высыпаем измельченный чеснок.

Суп гаспачо классический

Шаг 5. Перебиваем и выливаем в тарелку с высокими бортиками.

Суп гаспачо классический

Шаг 6. К овощному ассорти отправляем рубленую зелень и мелкие кусочки свежего огурца.

Суп гаспачо классический

Шаг 7. Заливаем компоненты холодным соком.

Суп гаспачо классический

Шаг 8. Суп приправляем молотым перцем и солью – перемешиваем и убираем в холодильник.

Суп гаспачо классический

Шаг 9. Охлажденный гаспачо подаем к столу в сочетании с ароматными сухариками. Приятного аппетита!

Суп гаспачо классический

Суп гаспачо с креветками

Суп гаспачо с креветками можно подать к столу, как в холодном виде, например, к обеду в жаркий день, а можно подогреть и насладиться им в полной мере, когда за окном бушует зима. Морепродукты прекрасно балансируют яркий вкус овощей, придают сытости и оригинальности кушанью.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Томаты консервированные – 1 банка.
  • Креветки – 1 горсть.
  • Огурцы свежие – 2 шт.
  • Лимон – ½ шт.
  • Масло оливковое – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочий стол.

Суп гаспачо классический

Шаг 2. Вооружаемся овощечисткой и снимаем кожицу с огурца, режем толстыми колечками.

Суп гаспачо классический

Шаг 3. В стакан блендера выливаем консервированные томаты.

Суп гаспачо классический

Шаг 4. Добавляем огурчики.

Суп гаспачо классический

Шаг 5. Сбрызгиваем ингредиенты кислым цитрусовым соком.

Суп гаспачо классический

Шаг 6. Выливаем оливковое масло.

Суп гаспачо классический

Шаг 7. Накрываем крышкой и измельчаем до гладкой и однородной консистенции.

Суп гаспачо классический

Шаг 8. Очищенные креветки выкладываем на сковороду с каплей оливкового масла, немного поливаем соком лимона и подрумяниваем на умеренном пламени.

Суп гаспачо классический

Шаг 9. Овощной состав выливаем в пиалу, сверху раскладываем морепродукты и листики свежей зелени – дегустируем. Приятного аппетита!

Суп гаспачо классический

Гаспачо с авокадо

Гаспачо с авокадо – это полезное и невероятно вкусное блюдо, с процессом приготовления которого, справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни. Для того чтобы суп удался, для рецепта следует выбирать спелое и мягкое авокадо, а томаты – мясистые и сочные.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Авокадо – 1 шт.
  • Томаты крупные – 2 шт.
  • Луковица – ½ шт.
  • Огурцы свежие – 1 шт.
  • Перец болгарский красный – 1 шт.
  • Масло оливковое – 30 мл.
  • Уксус винный белый – 15 мл.
  • Лимон – ½ шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые томаты нарезаем крест-накрест и ошпариваем кипятком, удаляем кожицу и нарезаем мякоть кубиками.

Суп гаспачо классический

Шаг 2. Из половинки цитрусового фрукта выдавливаем сок.

Суп гаспачо классический

Шаг 3. Свежий огурец без кожуры, мякоть сладкого перца и очищенные авокадо без косточки и лук, нарезаем небольшими кусочками.

Суп гаспачо классический

Шаг 4. Овощи и авокадо перекладываем в блендер, добавляем лимонный сок, винный уксус, оливковое масло, соль и перец.

Суп гаспачо классический

Шаг 5. Пробиваем до однородности и переходим к сервировке. Украшаем слайсами авокадо и незамедлительно приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Суп гаспачо классический

Гаспачо с крабом

Гаспачо с крабом – это изысканное блюдо, которое запросто можно назвать «деликатесом», ибо его вкус и аромат – это нечто невероятное то, что, попробовав однажды, запомнишь на всю жизнь и будешь хотеть добавки! Так побалуем же себя ароматным супом с морепродуктами.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 4 шт.
  • Сок томатный – 200 мл.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Мясо краба – 100 гр.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Гуакамоле – 1 ч.л.
  • Соус «табаско» – по вкусу.
  • Кресс-салат – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1.  Томаты надрезаем возле плодоножки и окунаем в кипяток на 1-2 минуты, затем перекладываем в ледяную воду и снимаем кожицу.

Суп гаспачо классический

Шаг 2. Очищаем зубцы чеснока и забрасываем в чашу блендера, туда же отправляем лимонный сок, томаты, томатный сок, оливковое масло – пробиваем.

Суп гаспачо классический

Шаг 3. По своему вкусу добавляем немного соуса табаско.

Суп гаспачо классический

Шаг 4. Разливаем ароматную смесь по порционным пиалам, сбрызгиваем оливковым маслом и в центр выкладываем мясо краба, гуакамоле и немного зелени. Солим и перчим.

Суп гаспачо классический

Шаг 5. Пробуем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Суп гаспачо классический

Гаспачо с морепродуктами в домашних условиях

Гаспачо с морепродуктами в домашних условиях можно приготовить всего за час и порадовать себя и свою семью кушаньем средиземноморской кухни. Подавать такой суп рекомендуется охлажденным, добавив несколько кубиков льда – идеально для знойного летнего дня.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Чеснок – 50 гр.
  • Перец болгарский – 150 гр.
  • Лук красный – 150 гр.
  • Масло оливковое – 30 мл.
  • Уксус винный красный – 100 мл.
  • Морепродукты – 500 гр.
  • Помидоры – 500 гр.
  • Лимон – 120 гр.
  • Сок томатный – 200 мл.
  • Огурцы свежие – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сковородку наливаем немного оливкового масла и прогреваем, пассеруем мелко нарезанный лук от 4 до 6 минут.

Суп гаспачо классический

Шаг 2. К зажарке выкладываем ломтики болгарского перца, перемешиваем и жарим еще 3-4 минуты.

Суп гаспачо классический

Шаг 3. Теперь в огнеупорную посуду забрасываем дольки томатов и убавляем нагрев, тушим около 10 минут и полностью остужаем. Добавляем винный уксус, измельченный чеснок и перец, а также томатный сок.

Суп гаспачо классический

Шаг 4. Компоненты пюрируем вместе с обжаренными морепродуктами. Дополняем состав лимонным соком, ломтиками свежего огурца, черным перцем и солью.

Суп гаспачо классический

Шаг 5. Разливаем по порционным супницам и подаем. Приятного аппетита!

Суп гаспачо классический

Клубничный гаспачо

Клубничный гаспачо – это оригинальный десерт, который станет для вас сладким и ароматным перекусом либо необычным угощением для гостей. Какой из вариантов не пришелся бы вам по душе, вы можете быть уверены и вовсе не сомневаться, что все, кто попробуют, останутся в восторге!

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Клубника – 500 гр.
  • Пудра сахарная – 2-3 ст.л.
  • Сливки 20% – 150-200 мл.
  • Мороженое ванильное – 100-150 гр.
  • Мята – 2-3 веточки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Суп гаспачо классический

Шаг 2. Ягоды перебираем, выкладываем на дуршлаг и тщательно промываем.

Суп гаспачо классический

Шаг 3. Обрываем хвостики и разрезаем каждый плод на несколько сегментов.

Суп гаспачо классический

Шаг 4. Высыпаем клубнику в чашу кухонного комбайна либо блендера.

Суп гаспачо классический

Шаг 5. Следом отправляем ½ сливок и пудру из перемолотого сахарного песка.

Суп гаспачо классический

Шаг 6. Измельчаем и выливаем сливки, добиваясь желаемой консистенции.

Суп гаспачо классический

Шаг 7. Разливаем «суп» по пиалам, добавляем шарики мороженого, свежую мяту и немного клубники – снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Суп гаспачо классический

Гаспачо с курицей

Гаспачо с курицей – это первое блюдо для тех, кому донельзя приелись банальные щи и борщи. Разнообразьте рацион и попробуйте удивительное сочетание нежной птицы со сладкой кукурузой, сладким перцем, томатами и другими сочными и ароматными овощами.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 300 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Кукуруза консервированная – 300 гр.
  • Соус томатный – 250 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Сухарики – по вкусу.
  • Паприка сладкая молотая – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук «освобождаем» от шелухи и нарезаем мелкими кусочками, пассеруем до прозрачности на разогретом растительном масле.

Суп гаспачо классический

Шаг 2. Теперь в сковородку отправляем кубики куриного филе, измельченную мякоть сладкого перца – перемешиваем и жарим около 5 минут на среднем нагреве.

Суп гаспачо классический

Шаг 3. По истечении времени добавляем зерна сладкой кукурузы и томатный соус, перемешиваем и через 2-3 минуты убираем с плиты.

Суп гаспачо классический

Шаг 4. В кастрюле доводим до кипения воду и выкладываем содержимое сковороды, доводим до кипения, высыпаем приправы и соль.

Суп гаспачо классический

Шаг 5. Провариваем гаспачо на медленном огне 10-12 минут и сдабриваем зеленью и чесноком, пропущенным через пресс. Настаиваем под крышкой еще 15 минут и переходим к сервировке.

Суп гаспачо классический

Шаг 6. По желанию пюрируем состав и охлаждаем. Подаем с сухариками. Приятного аппетита!

Суп гаспачо классический

Гаспачо из помидоров в собственном соку

Гаспачо из помидоров в собственном соку – это блюдо, которое покоряет своим насыщенным вкусом и неповторимой текстурой. Готовится кушанье достаточно просто и быстро, однако, придется подождать, пока пикантный суп охладится в холодильной камере перед подачей.

Время готовки – 1 ч. 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Томаты в собственном соку – 1 л.
  • Огурцы – 4 шт.
  • Перец болгарский – 3 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Хлеб белый – 4 ломтика.
  • Лук красный – 1 шт.
  • Масло оливковое – 120 мл.
  • Уксус винный красный – 4 ст.л.
  • Соль крупная – 1 ст.л.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Вода – по вкусу.
  • Вино красное – по вкусу.
  • Сок томатный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем зубцы чеснока и вместе с солью выкладываем в ступку либо чашу блендера, измельчаем и параллельно, не выключая блендер выливаем оливковое масло, добавляем кусочки хлеба. Полученную массу оставляем при комнатной температуре на 90 минут.

Суп гаспачо классический

Шаг 2. Очищенный лук мелко измельчаем и сбрызгиваем винным уксусом. Вскрываем упаковки с томатами, перекладываем к луку.

Суп гаспачо классический

Шаг 3. С огурцом снимаем кожуру.

Суп гаспачо классический

Шаг 4. Болгарский перец слегка поливаем оливковым маслом и убираем в духовку на 10 минут при 200 градусах. Далее накрываем перец крышкой и спустя 5-6 минут с легкостью снимаем кожицу.

Суп гаспачо классический

Шаг 5. Петрушку измельчаем. Подготовленные ингредиенты пробиваем в блендере до консистенции, в конце добавляем чесночную заправку.

Суп гаспачо классический

Шаг 6. Полученный состав разбавляем смесью из воды, вина и уксуса доводим до желаемой консистенции и перемещаем на полку холодильной камеры для охлаждения. Приятного аппетита!

Суп гаспачо классический

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