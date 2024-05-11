Суп гаспачо классический

Классический суп гаспачо – это испанское холодное блюдо, которое традиционно готовится из различных овощей. Но на сегодняшний момент существуют не только овощные вариации приготовления, но также и с морепродуктами, с сочным авокадо или же с птицей. Помимо вышеперечисленных разновидностей, гаспачо также можно приготовить из клубники, представляете? И если ранее вы не были знакомы с этим ароматным и безумно вкусным кушаньем, то тогда эта подборка определенно для вас!

Классический суп гаспачо в домашних условиях

Классический суп гаспачо в домашних условиях готовится из овощей и специй, а в результате получается сытным и ароматным кушаньем, которое приятно удивит ваши рецепторы и привнесет в привычный рацион нечто совершенно новое и необычное.

Ингредиенты –+4 порц.

Помидоры 1 кг

Огурцы свежие 1 шт.

Перец болгарский 2 шт.

Лук красный ½ шт.

Чеснок 2 зуб.

Батон 1 ломтик

Уксус красный винный 1 ст.л.

Сок лимонный 1 ст.л.

Масло оливковое 2 ст.л.

Сахар-песок ½ ч.л.

Соус Табаско по вкусу

Соль по вкусу

Шаги 270 мин.

Как приготовить классический суп гаспачо в домашних условиях? Выкладываем на рабочую поверхность продукты, перечисленные в списке. Томаты надрезаем так, как показано на фото и погружаем в кипяток на 1-2 минуты. Затем окунаем томаты в ледяную воду и с легкостью избавляемся от кожицы. В чашу блендера забрасываем мякоть сладкого перца и помидоры, добавляем зубцы чеснока и свежий огурец – пробиваем до консистенции пюре. К овощной кашице добавляем мякиш белого хлеба и снова измельчаем. Полученный состав дополняем соком цитруса, сахаром, табаско, солью и винным уксусом. Протираем суп через сито с мелкими отверстиями. Переливаем в глубокую емкость и выливаем оливковое масло. Охлаждаем гаспачо в холодильной камере на протяжении 3-4 часов и только потом разливаем по пиалам, украсив сухариками. Приятного аппетита!

Холодный томатный суп гаспачо по-итальянски

Холодный томатный суп гаспачо по-итальянски – это красочное и пикантное первое блюдо, которое покорит вас своим насыщенным чесночным ароматом и нежной текстурой, не похожей ни на что другое. Подается суп с белым хлебом и различной зеленью.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Помидоры – 300 гр.

Огурцы – 2 шт.

Перец сладкий красный – 1 шт.

Лук красный – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Хлеб белый – 1-2 ломтика.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все овощи ополаскиваем водой и очищаем.

Шаг 2. Хлеб разламываем на произвольные ломтики и заливаем водой до размягчения.

Шаг 3. Вырезаем плодоножку из помидоров, натираем томаты на терке с крупными отверстиями, кожицу выбрасываем.

Шаг 4. Красный лук, мякоть сладкого перца и свежий огурец нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 5. Томатную кашицу выливаем в чашу блендера, добавляем овощную нарезку и зубчики чеснока.

Шаг 6. Включаем технику и пробиваем ингредиент в пульсирующем режиме 3-5 минут, вводим отжатый белый хлеб и включаем ножи еще на минуту.

Шаг 7. Распределяем кушанье по порционным тарелкам и на полчаса убираем в холод. Украшаем по своему вкусу и подаем. Приятного аппетита!

Гаспачо с томатным соком

Гаспачо с томатным соком – это охлаждающий суп на скорую руку, который состоит из овощей и небольшого количества ароматных добавок: пряностей и свежей зелени. Порция такого супчика станет для вас идеальным обедом в знойный день особенно, если закинуть в тарелку несколько кубиков льда.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Сок томатный – 2 ст.

Помидоры – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Огурцы – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Лук зеленый – 15 гр.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки томатный сок охлаждаем, а овощи тщательно промываем под струей воды и даем время обсохнуть.

Шаг 2. Разрезаем болгарский перец на кусочки, предварительно избавившись от семечек и белых перегородок – забрасываем в чашу блендера.

Шаг 3. Добавляем дольки помидоров.

Шаг 4. Высыпаем измельченный чеснок.

Шаг 5. Перебиваем и выливаем в тарелку с высокими бортиками.

Шаг 6. К овощному ассорти отправляем рубленую зелень и мелкие кусочки свежего огурца.

Шаг 7. Заливаем компоненты холодным соком.

Шаг 8. Суп приправляем молотым перцем и солью – перемешиваем и убираем в холодильник.

Шаг 9. Охлажденный гаспачо подаем к столу в сочетании с ароматными сухариками. Приятного аппетита!

Суп гаспачо с креветками

Суп гаспачо с креветками можно подать к столу, как в холодном виде, например, к обеду в жаркий день, а можно подогреть и насладиться им в полной мере, когда за окном бушует зима. Морепродукты прекрасно балансируют яркий вкус овощей, придают сытости и оригинальности кушанью.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Томаты консервированные – 1 банка.

Креветки – 1 горсть.

Огурцы свежие – 2 шт.

Лимон – ½ шт.

Масло оливковое – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочий стол.

Шаг 2. Вооружаемся овощечисткой и снимаем кожицу с огурца, режем толстыми колечками.

Шаг 3. В стакан блендера выливаем консервированные томаты.

Шаг 4. Добавляем огурчики.

Шаг 5. Сбрызгиваем ингредиенты кислым цитрусовым соком.

Шаг 6. Выливаем оливковое масло.

Шаг 7. Накрываем крышкой и измельчаем до гладкой и однородной консистенции.

Шаг 8. Очищенные креветки выкладываем на сковороду с каплей оливкового масла, немного поливаем соком лимона и подрумяниваем на умеренном пламени.

Шаг 9. Овощной состав выливаем в пиалу, сверху раскладываем морепродукты и листики свежей зелени – дегустируем. Приятного аппетита!

Гаспачо с авокадо

Гаспачо с авокадо – это полезное и невероятно вкусное блюдо, с процессом приготовления которого, справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни. Для того чтобы суп удался, для рецепта следует выбирать спелое и мягкое авокадо, а томаты – мясистые и сочные.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Авокадо – 1 шт.

Томаты крупные – 2 шт.

Луковица – ½ шт.

Огурцы свежие – 1 шт.

Перец болгарский красный – 1 шт.

Масло оливковое – 30 мл.

Уксус винный белый – 15 мл.

Лимон – ½ шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые томаты нарезаем крест-накрест и ошпариваем кипятком, удаляем кожицу и нарезаем мякоть кубиками.

Шаг 2. Из половинки цитрусового фрукта выдавливаем сок.

Шаг 3. Свежий огурец без кожуры, мякоть сладкого перца и очищенные авокадо без косточки и лук, нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 4. Овощи и авокадо перекладываем в блендер, добавляем лимонный сок, винный уксус, оливковое масло, соль и перец.

Шаг 5. Пробиваем до однородности и переходим к сервировке. Украшаем слайсами авокадо и незамедлительно приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Гаспачо с крабом

Гаспачо с крабом – это изысканное блюдо, которое запросто можно назвать «деликатесом», ибо его вкус и аромат – это нечто невероятное то, что, попробовав однажды, запомнишь на всю жизнь и будешь хотеть добавки! Так побалуем же себя ароматным супом с морепродуктами.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Помидоры – 4 шт.

Сок томатный – 200 мл.

Сок лимона – 1 ч.л.

Мясо краба – 100 гр.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Гуакамоле – 1 ч.л.

Соус «табаско» – по вкусу.

Кресс-салат – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Томаты надрезаем возле плодоножки и окунаем в кипяток на 1-2 минуты, затем перекладываем в ледяную воду и снимаем кожицу.

Шаг 2. Очищаем зубцы чеснока и забрасываем в чашу блендера, туда же отправляем лимонный сок, томаты, томатный сок, оливковое масло – пробиваем.

Шаг 3. По своему вкусу добавляем немного соуса табаско.

Шаг 4. Разливаем ароматную смесь по порционным пиалам, сбрызгиваем оливковым маслом и в центр выкладываем мясо краба, гуакамоле и немного зелени. Солим и перчим.

Шаг 5. Пробуем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Гаспачо с морепродуктами в домашних условиях

Гаспачо с морепродуктами в домашних условиях можно приготовить всего за час и порадовать себя и свою семью кушаньем средиземноморской кухни. Подавать такой суп рекомендуется охлажденным, добавив несколько кубиков льда – идеально для знойного летнего дня.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Чеснок – 50 гр.

Перец болгарский – 150 гр.

Лук красный – 150 гр.

Масло оливковое – 30 мл.

Уксус винный красный – 100 мл.

Морепродукты – 500 гр.

Помидоры – 500 гр.

Лимон – 120 гр.

Сок томатный – 200 мл.

Огурцы свежие – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сковородку наливаем немного оливкового масла и прогреваем, пассеруем мелко нарезанный лук от 4 до 6 минут.

Шаг 2. К зажарке выкладываем ломтики болгарского перца, перемешиваем и жарим еще 3-4 минуты.

Шаг 3. Теперь в огнеупорную посуду забрасываем дольки томатов и убавляем нагрев, тушим около 10 минут и полностью остужаем. Добавляем винный уксус, измельченный чеснок и перец, а также томатный сок.

Шаг 4. Компоненты пюрируем вместе с обжаренными морепродуктами. Дополняем состав лимонным соком, ломтиками свежего огурца, черным перцем и солью.

Шаг 5. Разливаем по порционным супницам и подаем. Приятного аппетита!

Клубничный гаспачо

Клубничный гаспачо – это оригинальный десерт, который станет для вас сладким и ароматным перекусом либо необычным угощением для гостей. Какой из вариантов не пришелся бы вам по душе, вы можете быть уверены и вовсе не сомневаться, что все, кто попробуют, останутся в восторге!

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Клубника – 500 гр.

Пудра сахарная – 2-3 ст.л.

Сливки 20% – 150-200 мл.

Мороженое ванильное – 100-150 гр.

Мята – 2-3 веточки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Ягоды перебираем, выкладываем на дуршлаг и тщательно промываем.

Шаг 3. Обрываем хвостики и разрезаем каждый плод на несколько сегментов.

Шаг 4. Высыпаем клубнику в чашу кухонного комбайна либо блендера.

Шаг 5. Следом отправляем ½ сливок и пудру из перемолотого сахарного песка.

Шаг 6. Измельчаем и выливаем сливки, добиваясь желаемой консистенции.

Шаг 7. Разливаем «суп» по пиалам, добавляем шарики мороженого, свежую мяту и немного клубники – снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Гаспачо с курицей

Гаспачо с курицей – это первое блюдо для тех, кому донельзя приелись банальные щи и борщи. Разнообразьте рацион и попробуйте удивительное сочетание нежной птицы со сладкой кукурузой, сладким перцем, томатами и другими сочными и ароматными овощами.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Луковица – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Кукуруза консервированная – 300 гр.

Соус томатный – 250 гр.

Масло растительное – для жарки.

Сухарики – по вкусу.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук «освобождаем» от шелухи и нарезаем мелкими кусочками, пассеруем до прозрачности на разогретом растительном масле.

Шаг 2. Теперь в сковородку отправляем кубики куриного филе, измельченную мякоть сладкого перца – перемешиваем и жарим около 5 минут на среднем нагреве.

Шаг 3. По истечении времени добавляем зерна сладкой кукурузы и томатный соус, перемешиваем и через 2-3 минуты убираем с плиты.

Шаг 4. В кастрюле доводим до кипения воду и выкладываем содержимое сковороды, доводим до кипения, высыпаем приправы и соль.

Шаг 5. Провариваем гаспачо на медленном огне 10-12 минут и сдабриваем зеленью и чесноком, пропущенным через пресс. Настаиваем под крышкой еще 15 минут и переходим к сервировке.

Шаг 6. По желанию пюрируем состав и охлаждаем. Подаем с сухариками. Приятного аппетита!

Гаспачо из помидоров в собственном соку

Гаспачо из помидоров в собственном соку – это блюдо, которое покоряет своим насыщенным вкусом и неповторимой текстурой. Готовится кушанье достаточно просто и быстро, однако, придется подождать, пока пикантный суп охладится в холодильной камере перед подачей.

Время готовки – 1 ч. 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Томаты в собственном соку – 1 л.

Огурцы – 4 шт.

Перец болгарский – 3 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Хлеб белый – 4 ломтика.

Лук красный – 1 шт.

Масло оливковое – 120 мл.

Уксус винный красный – 4 ст.л.

Соль крупная – 1 ст.л.

Петрушка – 1 пучок.

Вода – по вкусу.

Вино красное – по вкусу.

Сок томатный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем зубцы чеснока и вместе с солью выкладываем в ступку либо чашу блендера, измельчаем и параллельно, не выключая блендер выливаем оливковое масло, добавляем кусочки хлеба. Полученную массу оставляем при комнатной температуре на 90 минут.

Шаг 2. Очищенный лук мелко измельчаем и сбрызгиваем винным уксусом. Вскрываем упаковки с томатами, перекладываем к луку.

Шаг 3. С огурцом снимаем кожуру.

Шаг 4. Болгарский перец слегка поливаем оливковым маслом и убираем в духовку на 10 минут при 200 градусах. Далее накрываем перец крышкой и спустя 5-6 минут с легкостью снимаем кожицу.

Шаг 5. Петрушку измельчаем. Подготовленные ингредиенты пробиваем в блендере до консистенции, в конце добавляем чесночную заправку.

Шаг 6. Полученный состав разбавляем смесью из воды, вина и уксуса доводим до желаемой консистенции и перемещаем на полку холодильной камеры для охлаждения. Приятного аппетита!