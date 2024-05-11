Суп гаспачо классический

Классический суп гаспачо – это испанское холодное блюдо, которое традиционно готовится из различных овощей. Но на сегодняшний момент существуют не только овощные вариации приготовления, но также и с морепродуктами, с сочным авокадо или же с птицей. Помимо вышеперечисленных разновидностей, гаспачо также можно приготовить из клубники, представляете? И если ранее вы не были знакомы с этим ароматным и безумно вкусным кушаньем, то тогда эта подборка определенно для вас!
Классический суп гаспачо в домашних условиях
Классический суп гаспачо в домашних условиях готовится из овощей и специй, а в результате получается сытным и ароматным кушаньем, которое приятно удивит ваши рецепторы и привнесет в привычный рацион нечто совершенно новое и необычное.
Ингредиенты –+4 порц.
- Помидоры 1 кг
- Огурцы свежие 1 шт.
- Перец болгарский 2 шт.
- Лук красный ½ шт.
- Чеснок 2 зуб.
- Батон 1 ломтик
- Уксус красный винный 1 ст.л.
- Сок лимонный 1 ст.л.
- Масло оливковое 2 ст.л.
- Сахар-песок ½ ч.л.
- Соус Табаско по вкусу
- Соль по вкусу
Шаги 270 мин.
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Как приготовить классический суп гаспачо в домашних условиях? Выкладываем на рабочую поверхность продукты, перечисленные в списке.
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Томаты надрезаем так, как показано на фото и погружаем в кипяток на 1-2 минуты.
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Затем окунаем томаты в ледяную воду и с легкостью избавляемся от кожицы.
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В чашу блендера забрасываем мякоть сладкого перца и помидоры, добавляем зубцы чеснока и свежий огурец – пробиваем до консистенции пюре.
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К овощной кашице добавляем мякиш белого хлеба и снова измельчаем.
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Полученный состав дополняем соком цитруса, сахаром, табаско, солью и винным уксусом.
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Протираем суп через сито с мелкими отверстиями. Переливаем в глубокую емкость и выливаем оливковое масло.
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Охлаждаем гаспачо в холодильной камере на протяжении 3-4 часов и только потом разливаем по пиалам, украсив сухариками. Приятного аппетита!
Холодный томатный суп гаспачо по-итальянски
Холодный томатный суп гаспачо по-итальянски – это красочное и пикантное первое блюдо, которое покорит вас своим насыщенным чесночным ароматом и нежной текстурой, не похожей ни на что другое. Подается суп с белым хлебом и различной зеленью.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Помидоры – 300 гр.
- Огурцы – 2 шт.
- Перец сладкий красный – 1 шт.
- Лук красный – 1 шт.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Хлеб белый – 1-2 ломтика.
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Все овощи ополаскиваем водой и очищаем.
Шаг 2. Хлеб разламываем на произвольные ломтики и заливаем водой до размягчения.
Шаг 3. Вырезаем плодоножку из помидоров, натираем томаты на терке с крупными отверстиями, кожицу выбрасываем.
Шаг 4. Красный лук, мякоть сладкого перца и свежий огурец нарезаем небольшими кубиками.
Шаг 5. Томатную кашицу выливаем в чашу блендера, добавляем овощную нарезку и зубчики чеснока.
Шаг 6. Включаем технику и пробиваем ингредиент в пульсирующем режиме 3-5 минут, вводим отжатый белый хлеб и включаем ножи еще на минуту.
Шаг 7. Распределяем кушанье по порционным тарелкам и на полчаса убираем в холод. Украшаем по своему вкусу и подаем. Приятного аппетита!
Гаспачо с томатным соком
Гаспачо с томатным соком – это охлаждающий суп на скорую руку, который состоит из овощей и небольшого количества ароматных добавок: пряностей и свежей зелени. Порция такого супчика станет для вас идеальным обедом в знойный день особенно, если закинуть в тарелку несколько кубиков льда.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Сок томатный – 2 ст.
- Помидоры – 1 шт.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Огурцы – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Масло оливковое – 1 ст.л.
- Лук зеленый – 15 гр.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом готовки томатный сок охлаждаем, а овощи тщательно промываем под струей воды и даем время обсохнуть.
Шаг 2. Разрезаем болгарский перец на кусочки, предварительно избавившись от семечек и белых перегородок – забрасываем в чашу блендера.
Шаг 3. Добавляем дольки помидоров.
Шаг 4. Высыпаем измельченный чеснок.
Шаг 5. Перебиваем и выливаем в тарелку с высокими бортиками.
Шаг 6. К овощному ассорти отправляем рубленую зелень и мелкие кусочки свежего огурца.
Шаг 7. Заливаем компоненты холодным соком.
Шаг 8. Суп приправляем молотым перцем и солью – перемешиваем и убираем в холодильник.
Шаг 9. Охлажденный гаспачо подаем к столу в сочетании с ароматными сухариками. Приятного аппетита!
Суп гаспачо с креветками
Суп гаспачо с креветками можно подать к столу, как в холодном виде, например, к обеду в жаркий день, а можно подогреть и насладиться им в полной мере, когда за окном бушует зима. Морепродукты прекрасно балансируют яркий вкус овощей, придают сытости и оригинальности кушанью.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 1.
Ингредиенты:
- Томаты консервированные – 1 банка.
- Креветки – 1 горсть.
- Огурцы свежие – 2 шт.
- Лимон – ½ шт.
- Масло оливковое – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочий стол.
Шаг 2. Вооружаемся овощечисткой и снимаем кожицу с огурца, режем толстыми колечками.
Шаг 3. В стакан блендера выливаем консервированные томаты.
Шаг 4. Добавляем огурчики.
Шаг 5. Сбрызгиваем ингредиенты кислым цитрусовым соком.
Шаг 6. Выливаем оливковое масло.
Шаг 7. Накрываем крышкой и измельчаем до гладкой и однородной консистенции.
Шаг 8. Очищенные креветки выкладываем на сковороду с каплей оливкового масла, немного поливаем соком лимона и подрумяниваем на умеренном пламени.
Шаг 9. Овощной состав выливаем в пиалу, сверху раскладываем морепродукты и листики свежей зелени – дегустируем. Приятного аппетита!
Гаспачо с авокадо
Гаспачо с авокадо – это полезное и невероятно вкусное блюдо, с процессом приготовления которого, справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни. Для того чтобы суп удался, для рецепта следует выбирать спелое и мягкое авокадо, а томаты – мясистые и сочные.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Авокадо – 1 шт.
- Томаты крупные – 2 шт.
- Луковица – ½ шт.
- Огурцы свежие – 1 шт.
- Перец болгарский красный – 1 шт.
- Масло оливковое – 30 мл.
- Уксус винный белый – 15 мл.
- Лимон – ½ шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытые томаты нарезаем крест-накрест и ошпариваем кипятком, удаляем кожицу и нарезаем мякоть кубиками.
Шаг 2. Из половинки цитрусового фрукта выдавливаем сок.
Шаг 3. Свежий огурец без кожуры, мякоть сладкого перца и очищенные авокадо без косточки и лук, нарезаем небольшими кусочками.
Шаг 4. Овощи и авокадо перекладываем в блендер, добавляем лимонный сок, винный уксус, оливковое масло, соль и перец.
Шаг 5. Пробиваем до однородности и переходим к сервировке. Украшаем слайсами авокадо и незамедлительно приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Гаспачо с крабом
Гаспачо с крабом – это изысканное блюдо, которое запросто можно назвать «деликатесом», ибо его вкус и аромат – это нечто невероятное то, что, попробовав однажды, запомнишь на всю жизнь и будешь хотеть добавки! Так побалуем же себя ароматным супом с морепродуктами.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Помидоры – 4 шт.
- Сок томатный – 200 мл.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Мясо краба – 100 гр.
- Масло оливковое – 1 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Гуакамоле – 1 ч.л.
- Соус «табаско» – по вкусу.
- Кресс-салат – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Томаты надрезаем возле плодоножки и окунаем в кипяток на 1-2 минуты, затем перекладываем в ледяную воду и снимаем кожицу.
Шаг 2. Очищаем зубцы чеснока и забрасываем в чашу блендера, туда же отправляем лимонный сок, томаты, томатный сок, оливковое масло – пробиваем.
Шаг 3. По своему вкусу добавляем немного соуса табаско.
Шаг 4. Разливаем ароматную смесь по порционным пиалам, сбрызгиваем оливковым маслом и в центр выкладываем мясо краба, гуакамоле и немного зелени. Солим и перчим.
Шаг 5. Пробуем и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Гаспачо с морепродуктами в домашних условиях
Гаспачо с морепродуктами в домашних условиях можно приготовить всего за час и порадовать себя и свою семью кушаньем средиземноморской кухни. Подавать такой суп рекомендуется охлажденным, добавив несколько кубиков льда – идеально для знойного летнего дня.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 50 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Чеснок – 50 гр.
- Перец болгарский – 150 гр.
- Лук красный – 150 гр.
- Масло оливковое – 30 мл.
- Уксус винный красный – 100 мл.
- Морепродукты – 500 гр.
- Помидоры – 500 гр.
- Лимон – 120 гр.
- Сок томатный – 200 мл.
- Огурцы свежие – 100 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В сковородку наливаем немного оливкового масла и прогреваем, пассеруем мелко нарезанный лук от 4 до 6 минут.
Шаг 2. К зажарке выкладываем ломтики болгарского перца, перемешиваем и жарим еще 3-4 минуты.
Шаг 3. Теперь в огнеупорную посуду забрасываем дольки томатов и убавляем нагрев, тушим около 10 минут и полностью остужаем. Добавляем винный уксус, измельченный чеснок и перец, а также томатный сок.
Шаг 4. Компоненты пюрируем вместе с обжаренными морепродуктами. Дополняем состав лимонным соком, ломтиками свежего огурца, черным перцем и солью.
Шаг 5. Разливаем по порционным супницам и подаем. Приятного аппетита!
Клубничный гаспачо
Клубничный гаспачо – это оригинальный десерт, который станет для вас сладким и ароматным перекусом либо необычным угощением для гостей. Какой из вариантов не пришелся бы вам по душе, вы можете быть уверены и вовсе не сомневаться, что все, кто попробуют, останутся в восторге!
Время готовки – 10 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2-3.
Ингредиенты:
- Клубника – 500 гр.
- Пудра сахарная – 2-3 ст.л.
- Сливки 20% – 150-200 мл.
- Мороженое ванильное – 100-150 гр.
- Мята – 2-3 веточки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Ягоды перебираем, выкладываем на дуршлаг и тщательно промываем.
Шаг 3. Обрываем хвостики и разрезаем каждый плод на несколько сегментов.
Шаг 4. Высыпаем клубнику в чашу кухонного комбайна либо блендера.
Шаг 5. Следом отправляем ½ сливок и пудру из перемолотого сахарного песка.
Шаг 6. Измельчаем и выливаем сливки, добиваясь желаемой консистенции.
Шаг 7. Разливаем «суп» по пиалам, добавляем шарики мороженого, свежую мяту и немного клубники – снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Гаспачо с курицей
Гаспачо с курицей – это первое блюдо для тех, кому донельзя приелись банальные щи и борщи. Разнообразьте рацион и попробуйте удивительное сочетание нежной птицы со сладкой кукурузой, сладким перцем, томатами и другими сочными и ароматными овощами.
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 300 гр.
- Луковица – 1 шт.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Кукуруза консервированная – 300 гр.
- Соус томатный – 250 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Сухарики – по вкусу.
- Паприка сладкая молотая – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Лук «освобождаем» от шелухи и нарезаем мелкими кусочками, пассеруем до прозрачности на разогретом растительном масле.
Шаг 2. Теперь в сковородку отправляем кубики куриного филе, измельченную мякоть сладкого перца – перемешиваем и жарим около 5 минут на среднем нагреве.
Шаг 3. По истечении времени добавляем зерна сладкой кукурузы и томатный соус, перемешиваем и через 2-3 минуты убираем с плиты.
Шаг 4. В кастрюле доводим до кипения воду и выкладываем содержимое сковороды, доводим до кипения, высыпаем приправы и соль.
Шаг 5. Провариваем гаспачо на медленном огне 10-12 минут и сдабриваем зеленью и чесноком, пропущенным через пресс. Настаиваем под крышкой еще 15 минут и переходим к сервировке.
Шаг 6. По желанию пюрируем состав и охлаждаем. Подаем с сухариками. Приятного аппетита!
Гаспачо из помидоров в собственном соку
Гаспачо из помидоров в собственном соку – это блюдо, которое покоряет своим насыщенным вкусом и неповторимой текстурой. Готовится кушанье достаточно просто и быстро, однако, придется подождать, пока пикантный суп охладится в холодильной камере перед подачей.
Время готовки – 1 ч. 45 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 5-6.
Ингредиенты:
- Томаты в собственном соку – 1 л.
- Огурцы – 4 шт.
- Перец болгарский – 3 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Хлеб белый – 4 ломтика.
- Лук красный – 1 шт.
- Масло оливковое – 120 мл.
- Уксус винный красный – 4 ст.л.
- Соль крупная – 1 ст.л.
- Петрушка – 1 пучок.
- Вода – по вкусу.
- Вино красное – по вкусу.
- Сок томатный – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем зубцы чеснока и вместе с солью выкладываем в ступку либо чашу блендера, измельчаем и параллельно, не выключая блендер выливаем оливковое масло, добавляем кусочки хлеба. Полученную массу оставляем при комнатной температуре на 90 минут.
Шаг 2. Очищенный лук мелко измельчаем и сбрызгиваем винным уксусом. Вскрываем упаковки с томатами, перекладываем к луку.
Шаг 3. С огурцом снимаем кожуру.
Шаг 4. Болгарский перец слегка поливаем оливковым маслом и убираем в духовку на 10 минут при 200 градусах. Далее накрываем перец крышкой и спустя 5-6 минут с легкостью снимаем кожицу.
Шаг 5. Петрушку измельчаем. Подготовленные ингредиенты пробиваем в блендере до консистенции, в конце добавляем чесночную заправку.
Шаг 6. Полученный состав разбавляем смесью из воды, вина и уксуса доводим до желаемой консистенции и перемещаем на полку холодильной камеры для охлаждения. Приятного аппетита!