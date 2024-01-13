Берем субпродукт и творим деликатес: секрет, который сделает язык нежным и сочным

Язык – это деликатес, который требует определенных знаний, чтобы его вкусно приготовить. Существует метод, придерживаясь которого можно получить идеальное блюдо.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Говяжий язык при правильном приготовлении получается нежным и вкусным. Следуйте пошаговой инструкции – и результат вас точно поразит.

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Рецепт языка

Время : 30 минут + приготовление

: 30 минут + приготовление Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм говяжьего языка;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 80 грамм моркови;

– 80 грамм корня петрушки;

– 1 лук порей;

– специи: соль, перец, душистый перец, лавровый лист, молотый имбирь.

Приготовление:

Поместите язык в кастрюлю и налейте воду так, чтобы она покрыла язык. Выньте его и добавьте в воду 3 столовые ложки соли, 3 лавровых листа, 5 зерен душистого перца, чайную ложку перца и имбиря и 4 зубчика чеснока. Воду со специями кипятите около 10 минут и дайте остыть. Поместите язык в прохладный рассол и оставьте на ночь. На следующий день достаньте язык, промойте его и вылейте рассол. Овощи очистите и мелко нашинкуйте. В кастрюлю положите язык, овощи, 0,5 чайной ложки перца, 2 зубчика чеснока, 3 лавровых листа, 5 зерен душистого перца и веточку розмарина, тушите 2,5 – 3 часа на малом огне. По истечении этого времени извлеките язык, промойте его и снимите кожуру.

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