Бабушка научила так готовить. Суп, который едят все и добавки просят

Суп — это древнее блюдо, которое пришло к нам от давних предков. Можно сказать, что супы были для человечества огромной революцией в плане блюд. Раньше мясо лишь поджаривали, причем без овощей и корешков. Это было вкусно, но не сытно и не практично, если нужно накормить большую семью.
После того, как мясо научились отваривать в компании с овощами и корешками, оно стало приобретать новые вкусовые оттенки. Древним людям понравился данный эксперимент. Наверное, поэтому сейчас мы имеем много вкусных супов, как горячих, так и холодных.
Расскажем о том, как приготовить простой куриный бульон.
Ингредиенты для куриного супа:
- Лук — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Картофель — 4 шт.;
- Куриный Бульон — 2 литра;
- Соль — 1 ч.л.;
- Яйцо — 1 шт.;
- Мука — 150 г.
Приготовление куриного супа:
Нарезаем мелко лук, натираем на крупных резцах терки морковь. Обжариваем лук и морковь пару минут на дне кастрюли.
Очищаем от кожуры картофель и нарезаем небольшими кубиками. Выкладываем картофель к мягким овощам в кастрюлю.
Выливаем к овощам бульон и варим до закипания. Далее варим суп 10-15 минут под крышкой.
В отдельной миске смешиваем муку с яйцом, создаем клецки. Выкладываем клецки в суп и варим еще 3 минуты.
Можно также добавить в суп после приготовления зелень — укроп и зеленый лук. Не забудьте дать супу настояться в кастрюле 5 минут.