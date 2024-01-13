Бабушка научила так готовить. Суп, который едят все и добавки просят

Суп — это древнее блюдо, которое пришло к нам от давних предков. Можно сказать, что супы были для человечества огромной революцией в плане блюд. Раньше мясо лишь поджаривали, причем без овощей и корешков. Это было вкусно, но не сытно и не практично, если нужно накормить большую семью.

После того, как мясо научились отваривать в компании с овощами и корешками, оно стало приобретать новые вкусовые оттенки. Древним людям понравился данный эксперимент. Наверное, поэтому сейчас мы имеем много вкусных супов, как горячих, так и холодных.

Расскажем о том, как приготовить простой куриный бульон.

Ингредиенты для куриного супа:

Лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Картофель — 4 шт.;

Куриный Бульон — 2 литра;

Соль — 1 ч.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Мука — 150 г.

Приготовление куриного супа:

Нарезаем мелко лук, натираем на крупных резцах терки морковь. Обжариваем лук и морковь пару минут на дне кастрюли.

Очищаем от кожуры картофель и нарезаем небольшими кубиками. Выкладываем картофель к мягким овощам в кастрюлю.

Выливаем к овощам бульон и варим до закипания. Далее варим суп 10-15 минут под крышкой.

В отдельной миске смешиваем муку с яйцом, создаем клецки. Выкладываем клецки в суп и варим еще 3 минуты.

Можно также добавить в суп после приготовления зелень — укроп и зеленый лук. Не забудьте дать супу настояться в кастрюле 5 минут.