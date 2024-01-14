Описание приготовления:

Готовить банановые сникерсы намного проще чем кажется, но нужно придерживаться нескольким правилам. Бананы нужно тщательно вымыть и обсушить. Они не должны быть сильно переспевшими, слишком мягкие. Обязательно разогрейте пасту до состояния жидкой сметаны, так ее будет легче наносить на банан. Места срезов обсушите салфетками, иначе паста не прилипнет. Банановые сникерсы можно готовить и из обычных бананов, только они получаются слишком толстые и большие, даже если их разрезать на 3 части. Орехи можно взять по своему усмотрению, а шоколадно-ореховую пасту заменить арахисовой.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Банан 4 Штуки (мини)

Паста орехово-шоколадная 4 Чайных ложки

Орехи 150 Грамм

Шоколад 150 Грамм (темный)

Количество порций 4

Калорийность

94 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Банановый сникерс»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления бананового сникерса.

У орехов при необходимости удалите скорлупу и пленку. Прокалите орехи в сухой сковороде на медленном огне, остудите. Орехи порубите в крупную крошку.

Мини-бананы очистите от кожуры, немного срежьте со стороны изгиба, придавая ровную форму. Отрежьте кончики, чтобы получился брусочек. Нанизайте банан на деревянную шпажку и полностью покройте его шоколадно-ореховой пастой.

Выложите банан в пасте в рубленые орехи и покрутите, чтобы они полностью покрылись. Можно прижать их немного руками.

Шоколад измельчите и растопите на водяной бане или в микроволновке. Полностью покройте банановые сникерсы шоколадом, выложите на тарелку застеленную пленкой и удалите шпажки. Уберите в прохладное место до полного застывания. Обрежьте лишний шоколад и снимите с пленки.

Приятного аппетита!