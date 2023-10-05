Беру 1 банан и 300 грамм манки. Рецепт вкусного и воздушного манника: вся семья в восторге

Мы не знаем точной истории появления манника, однако есть предположение, что с распространением манной крупы на Руси и появилось это блюдо. Другие версии говорят о том, что хозяйки узнали рецепт угощения от путешественника с Востока. Ведь у жителей Ближнего Востока пирог «басбуса» появился раньше, чем крупа распространилась на Руси.

Если дома у вас имеется немного манки, обязательно попробуйте приготовить блюдо по нашему рецепту. Это быстро, просто и вкусно.

Ингредиенты для пирога:

манка — 320 г;

банан — шт.;

кефир — 400 мл;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 150 г;

разрыхлитель — 10 г;

соль — щепотка;

ванильный экстракт;

карамель.

Приготовление пирога:

В глубокой чаше смешиваем кефир и манку. Оставляем при комнатной температуре на 10 минут.

В сливочное масло разбиваем два куриных яйца, вилкой перемешиваем. Добавляем 150 гр сахара, снова перемешиваем. Всыпаем разрыхлитель, мешаем вилкой. Далее добавляем ванильный экстракт, перемешиваем. Соединяем получившуюся смесь с кефиром и манкой. Добавляем нарезанные на кружочки бананы.

Форму для выпекания смазываем сливочным маслом, вливаем получившуюся массу.

Выпекаем при температуре 180 градусов 30-40 минут.

Дожидаемся, когда заготовка остынет, а затем поливаем сверху карамелью. Столовой ложкой равномерно распределяем по всей поверхности.

Для украшения также вдоль пирога делаем несколько полосок имеющегося у нас крема. Проводим зубочисткой, придавая рисунок.

Пирог готов, можно угоститься им в любое время суток. Обязательно попробуйте приготовить такое блюдо на своей кухне!