Нежнейшее тесто на вареники: простой рецепт приготовления

После приготовления тесто не теряет свою форму, а вареники буквально тают во рту.

Вариантов теста для вареников существует огромное количество, и каждая хозяйка пользуется своим проверенным способом его приготовления. Предлагаем вам попробовать еще один рецепт, благодаря которому тесто на вареники получается пористым и легким, и они буквально тают во рту. Как его приготовить, рассказали в блоге «Кулинария».

Пористое тесто для вареников

Ингредиенты:

кефир – 250 гр;

мука – 350 гр (+100 гр для вымешивания и раскатки);

яйцо – 1 шт;

сода – 0,3 ч. л;

соль – 0,3 ч. л;

сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

В глубокую миску влить кефир и всыпать в него соль, сахар и соду. Оставить на 5-10 минут, чтобы последовала реакция. Затем к кефиру добавить яйцо и постепенно ввести муку.

Тесто сначала вымесить в миске, а затем переложить его на рабочую поверхность и снова хорошо вымесить, подсыпая при необходимости муку. Готовое вымешанное тесто не должно прилипать ни к рукам, ни к столу. Оно должно быть тугим, но в то время пластичным.

Тесто положить в пакет или замотать в пленку и оставить отдыхать на 30 минут. После этого тесто раскатать, вырезать формой кружочки, и сделать вареники с начинкой по вкусу. Это может быть картошка, капуста и другое.

Ранее Фокус писал, как приготовить тесто на вареники на молоке.