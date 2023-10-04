Рецепт: Полента с овощами и грибами — с полентой

Ингредиенты:

полента кукурузная — 200 гр.;

вода — 800 мл.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

свекла — 1 шт.;

шампиньоны — 8 шт.;

масло подсолнечное — 30 мл.;

соль — 1 ст. ложка

Способ приготовления: Часто готовлю для своей семьи блюда из поленты. Они прижились и стали любимыми в нашей семье. Кто-то любит поленту с сыром, кто-то с ягодами и фруктами, кто-то с овощами. Недавно купила кукурузную поленту. И решила, что она очень хорошо будет сочетаться с овощами и грибами.

1. В кипящую, подсоленную воду струйкой всыпаем поленту. Варим, постоянно помешивая (10 мин.).

2. Берем репчатый лук и мелко режем. Морковь трем на крупной терке. Свеклу тоже чистим и трем.

3. Шампиньоны режем пластинками.

4. Пассируем грибы (7 мин.).

5. Наливаем в сковородку немного подсолнечного масла, добавляем воду (100, мл)солим, и тушим овощи на медленном огне ( 15 минут).

6. Кладем на тарелку поленту, а рядом овощи с грибами.

Получилось полноценное второе блюдо. Очень вкусное, полезное, сытное. Приятного аппетита.

Время приготовления: 30 мин.