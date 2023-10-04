Рецепт: Полента с овощами и грибами — с полентой

Ингредиенты:
полента кукурузная — 200 гр.;
вода — 800 мл.;
лук репчатый — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
свекла — 1 шт.;
шампиньоны — 8 шт.;
масло подсолнечное — 30 мл.;
соль — 1 ст. ложка
Способ приготовления: Часто готовлю для своей семьи блюда из поленты. Они прижились и стали любимыми в нашей семье. Кто-то любит поленту с сыром, кто-то с ягодами и фруктами, кто-то с овощами. Недавно купила кукурузную поленту. И решила, что она очень хорошо будет сочетаться с овощами и грибами.
1. В кипящую, подсоленную воду струйкой всыпаем поленту. Варим, постоянно помешивая (10 мин.).
2. Берем репчатый лук и мелко режем. Морковь трем на крупной терке. Свеклу тоже чистим и трем.
3. Шампиньоны режем пластинками.
4. Пассируем грибы (7 мин.).
5. Наливаем в сковородку немного подсолнечного масла, добавляем воду (100, мл)солим, и тушим овощи на медленном огне ( 15 минут).
6. Кладем на тарелку поленту, а рядом овощи с грибами.
Получилось полноценное второе блюдо. Очень вкусное, полезное, сытное. Приятного аппетита.
Время приготовления: 30 мин.