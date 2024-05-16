Беру 1 литр молока и 3 яблока. Вкусный яблочный пудинг: нежный и воздушный

Пудинг – это вкусный и нежный десерт, который чаще всего готовят в духовом шкафу или на водяной бане. Первый рецепт такого блюда был создан в 1824 году. За продолжительное время стало известно много других вариантов его приготовления с различными наполнителями. Но до сих пор любимым десертом среди детей и взрослых остается яблочный пудинг, напоминающий по вкусу шарлотку или кексы.

Но в отличие от такой выпечки, его не разрезают на кусочки, а накладывают ложками.

Ингредиенты:

молоко – 1 л;

корица – палочка;

цедра лимона;

сахар – 130 г;

яйца куриные – 6 шт.;

карамельная жидкость;

яблоки крупного размера – 3 шт.

Приготовление яблочного пудинга:

Вливаем молоко в кастрюлю, добавляем корицу, цедру лимона и сахар. Ставим смесь нагреваться на среднем огне. Постепенно помешиваем. Затем берем яблоки, очищаем от кожуры и режем на небольшие кусочки. Сверху поливаем соком половины лимона.

Когда молоко закипит, процеживаем его через сито и вливаем в миску к яблокам. Теперь взбиваем содержимое миксером или блендером в течение 1 минуты. В конце взбивания добавляем яйца.

Духовку разогреваем до 170 градусов, с нижним и верхним огнем. В форму для запекания наливаем немного карамельной жидкости и смазываем дно емкости. Вливаем подготовленную смесь из ингредиентов.

Оставляем запекаться на 50 минут. Достаем и подаем к столу, накладываем порции ложкой.

Пудинг получается невероятно нежным, вкусным и воздушным. Вы и остальные члены семьи будут довольны!