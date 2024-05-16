Портал про города-курорты | Perekop

Беру 1 литр молока и 3 яблока. Вкусный яблочный пудинг: нежный и воздушный

На чтение: 2 минуты
Беру 1 литр молока и 3 яблока. Вкусный яблочный пудинг: нежный и воздушный

Пудинг – это вкусный и нежный десерт, который чаще всего готовят в духовом шкафу или на водяной бане. Первый рецепт такого блюда был создан в 1824 году. За продолжительное время стало известно много других вариантов его приготовления с различными наполнителями. Но до сих пор любимым десертом среди детей и взрослых остается яблочный пудинг, напоминающий по вкусу шарлотку или кексы.

Но в отличие от такой выпечки, его не разрезают на кусочки, а накладывают ложками.

Ингредиенты:

  • молоко – 1 л;
  • корица – палочка;
  • цедра лимона;
  • сахар – 130 г;
  • яйца куриные – 6 шт.;
  • карамельная жидкость;
  • яблоки крупного размера – 3 шт.

Приготовление яблочного пудинга:

Вливаем молоко в кастрюлю, добавляем корицу, цедру лимона и сахар. Ставим смесь нагреваться на среднем огне. Постепенно помешиваем. Затем берем яблоки, очищаем от кожуры и режем на небольшие кусочки. Сверху поливаем соком половины лимона.

Когда молоко закипит, процеживаем его через сито и вливаем в миску к яблокам. Теперь взбиваем содержимое миксером или блендером в течение 1 минуты. В конце взбивания добавляем яйца.

Духовку разогреваем до 170 градусов, с нижним и верхним огнем. В форму для запекания наливаем немного карамельной жидкости и смазываем дно емкости. Вливаем подготовленную смесь из ингредиентов.

Беру 1 литр молока и 3 яблока. Вкусный яблочный пудинг: нежный и воздушный

Оставляем запекаться на 50 минут. Достаем и подаем к столу, накладываем порции ложкой.

Беру 1 литр молока и 3 яблока. Вкусный яблочный пудинг: нежный и воздушный

Пудинг получается невероятно нежным, вкусным и воздушным. Вы и остальные члены семьи будут довольны!

Что будем искать? Например,Человек