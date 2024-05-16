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Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови — Простой , вкусный салат .

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Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови — Простой , вкусный салат .

Ингредиенты:
свекла сладкая — 1 шт;
морковь сладкая свежая — 1 шт;
огурец маринованный — 2 шт;
огурец свежий небольшой — 1 шт;
яблоко сладкое — 1 шт;
масло пахучее — 1 ст.л;
соевый соус — 1 ст.л;
сванская соль — 0,5 ч.л;
зелень свежая любая — 50 гр
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Весной особенно не хватает нашему организму витаминов. Хотя очень легко приготовить витаминный салат, который не только очень полезный, как кладезь витаминов, но и очень поможет вашему ЖКХ .
Пара, три столовые ложки и кишечник вам скажет спасибо.

Для этого салата выбираю сладкую свеклу и морковь.

Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови - Простой , вкусный салат .

Тру на мелкую тёрку.

Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови - Простой , вкусный салат .

Огурчики любые-солёные или маринованные. У меня свои, маринованные.

Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови - Простой , вкусный салат .

Огурцы тру уже на крупную тёрку.

Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови - Простой , вкусный салат .

Свежий средний огурец или кусок от длинного…

Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови - Простой , вкусный салат .

Огурец тоже на крупную тёрку.

Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови - Простой , вкусный салат .

Сладкое, сочное яблоко.

Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови - Простой , вкусный салат .

Яблоко очищаю от корочки, она в салате не нужна.

Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови - Простой , вкусный салат .

Яблоко тоже на крупную тёрку.

Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови - Простой , вкусный салат .

Зелень любая, какая есть. Лук зелёный обязательно.

Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови - Простой , вкусный салат .

Нарезаю мелкой нарезкой.

Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови - Простой , вкусный салат .

Всё складываю в миску, добавляю масло, соевый соус и сванскую соль. Если нет у вас сванской соли, то любую с травками.

Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови - Простой , вкусный салат .

Салат хорошо вымешиваю.

Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови - Простой , вкусный салат .

Очень сочный салат, через часик он созреет, всё поженится благополучно и можно есть.
Очень красивый, вкусный, а главное полезный салат.

Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови - Простой , вкусный салат .

Украсить можно ягодами и зеленью.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.

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