Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови — Простой , вкусный салат .

Ингредиенты:
свекла сладкая — 1 шт;
морковь сладкая свежая — 1 шт;
огурец маринованный — 2 шт;
огурец свежий небольшой — 1 шт;
яблоко сладкое — 1 шт;
масло пахучее — 1 ст.л;
соевый соус — 1 ст.л;
сванская соль — 0,5 ч.л;
зелень свежая любая — 50 гр
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Весной особенно не хватает нашему организму витаминов. Хотя очень легко приготовить витаминный салат, который не только очень полезный, как кладезь витаминов, но и очень поможет вашему ЖКХ .
Пара, три столовые ложки и кишечник вам скажет спасибо.
Для этого салата выбираю сладкую свеклу и морковь.
Тру на мелкую тёрку.
Огурчики любые-солёные или маринованные. У меня свои, маринованные.
Огурцы тру уже на крупную тёрку.
Свежий средний огурец или кусок от длинного…
Огурец тоже на крупную тёрку.
Сладкое, сочное яблоко.
Яблоко очищаю от корочки, она в салате не нужна.
Яблоко тоже на крупную тёрку.
Зелень любая, какая есть. Лук зелёный обязательно.
Нарезаю мелкой нарезкой.
Всё складываю в миску, добавляю масло, соевый соус и сванскую соль. Если нет у вас сванской соли, то любую с травками.
Салат хорошо вымешиваю.
Очень сочный салат, через часик он созреет, всё поженится благополучно и можно есть.
Очень красивый, вкусный, а главное полезный салат.
Украсить можно ягодами и зеленью.
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.