Рецепт: Салат из сырой свеклы и моркови — Простой , вкусный салат .

Ингредиенты:

свекла сладкая — 1 шт;

морковь сладкая свежая — 1 шт;

огурец маринованный — 2 шт;

огурец свежий небольшой — 1 шт;

яблоко сладкое — 1 шт;

масло пахучее — 1 ст.л;

соевый соус — 1 ст.л;

сванская соль — 0,5 ч.л;

зелень свежая любая — 50 гр

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Весной особенно не хватает нашему организму витаминов. Хотя очень легко приготовить витаминный салат, который не только очень полезный, как кладезь витаминов, но и очень поможет вашему ЖКХ .

Пара, три столовые ложки и кишечник вам скажет спасибо.

Для этого салата выбираю сладкую свеклу и морковь.

Тру на мелкую тёрку.

Огурчики любые-солёные или маринованные. У меня свои, маринованные.

Огурцы тру уже на крупную тёрку.

Свежий средний огурец или кусок от длинного…

Огурец тоже на крупную тёрку.

Сладкое, сочное яблоко.

Яблоко очищаю от корочки, она в салате не нужна.

Яблоко тоже на крупную тёрку.

Зелень любая, какая есть. Лук зелёный обязательно.

Нарезаю мелкой нарезкой.

Всё складываю в миску, добавляю масло, соевый соус и сванскую соль. Если нет у вас сванской соли, то любую с травками.

Салат хорошо вымешиваю.

Очень сочный салат, через часик он созреет, всё поженится благополучно и можно есть.

Очень красивый, вкусный, а главное полезный салат.

Украсить можно ягодами и зеленью.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.