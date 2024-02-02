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Беру 1 стакан кефира и 2 яйца. Оладьи без муки: простой и вкусный рецепт

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Беру 1 стакан кефира и 2 яйца. Оладьи без муки: простой и вкусный рецепт

Оладьи считаются одним из самых простых блюд, которые существуют на планете. Но, при этом многие удивляются тому, что не могут приготовить идеальные оладьи. Под идеальными оладьями стоит понимать пористые и пышные оладьи без излишков масла внутри.

Для того, чтобы приготовить идеальные оладьи, нужно придерживаться некоторых правил. Например, после основного замеса теста и расстойки нельзя повторно его перемешивать. Жарить оладьи нужно только под крышкой. При этом не нужно поднимать крышку в процессе готовки. Иначе пышных оладий не получится.

Помните также, что готовить оладьи можно не только на муке, но и на манной крупе. Расскажем, как сделать манные оладьи.

Ингредиенты для манных оладий:

  • яйца — 2 шт.;
  • кефир — 200 мл;
  • манная крупа — 200 г;
  • сахар — 2 ст.л.;
  • соль — щепотки;
  • пищевая сода — 1 ч.л.;
  • растительное масло — 50 мл.

Приготовление манных оладий:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, сахар и тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь кефир, высыпаем манную крупу и снова смешиваем.

Запечатываем тесто пищевой пленкой и оставляем на 15 минут. В тесто высыпаем соду и перемешиваем. Запечатываем пленкой тесто и оставляем на 10 минут.

Беру 1 стакан кефира и 2 яйца. Оладьи без муки: простой и вкусный рецепт

Перекладываем тесто в кондитерский мешок. В сковороде разогреваем растительное масло и сцеживаем туда порции теста.

Обжариваем оладьи под крышкой до румяной корочки с обеих сторон.

Беру 1 стакан кефира и 2 яйца. Оладьи без муки: простой и вкусный рецепт

В итоге мы имеем пышные красивые оладьи.

Беру 1 стакан кефира и 2 яйца. Оладьи без муки: простой и вкусный рецепт

Такие оладьи не осядут сразу после приготовления, с ними отлично сочетается сгущенное молоко и варенье.

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