Когда на улице бушуют морозы, так и хочется скорее прийти домой, чтобы съесть что-то вкусное и согревающее. Самодельная намазка из сала с чесноком — как раз такой вариант перекуса. Это блюдо поможет и голод утолить, и оказать профилактику для организма. Ведь перемолотое сало с целой головкой чеснока и душистым перцем обладает антивирусными свойствами.

На приготовление такой казацкой закуски вам потребуется не больше 20 минут. Этого времени будет вполне достаточно, чтобы наполнить целую баночку до безумия ароматной намазкой. Потому при желании можете увеличить количество всех ингредиентов сразу вдвое, чтобы сделать еще дополнительную порцию такой вкуснотищи.

Как готовится ароматная намазка из сала с чесноком

Для измельчения продуктов, входящих в состав этого блюда, понадобится мясорубка. Также можете использовать для данной цели и блендер. Что касается перца горошком, то его мы рекомендуем измельчить в ступке. Тогда он отдаст весь свой аромат закуске. Если у вас нет такого девайса, можете брать уже готовый черный молотый перец (только хорошей проверенной фирмы!).

Ингредиенты

Сало500 г Чеснок1 шт. Петрушка1 пуч. Черный перец (горошком)15 шт. Перец душистый10 шт. Соль1 ч. л. Лавровый лист1 шт.

Приготовление

Срезаем шкурку с сала. Нарезаем его на произвольные кусочки, которые будет легко перемалывать через мясорубку. Очищаем чеснок от шелухи. Тщательно промываем свежую петрушку под проточной водой. Хорошенько ее обсушиваем. Отрезаем толстые стебли.Перемалываем с помощью мясорубки сало, чеснок и петрушку. Берем лавровый лист. Также прокручиваем его через мясорубку. Повторно измельчаем все ингредиенты еще 2 раза. В ступке растираем душистый перец и горошинки черного перца. Добавляем полученную ароматную смесь к массе из сала. Всыпаем соль. Перемешиваем все ингредиенты до однородной консистенции. Помещаем готовую намазку в чистую сухую банку и плотно закрываем ее крышкой.

Хранить подобную заготовку из сала следует в холодильнике. Доставайте ее, чтобы сделать вкусные бутерброды (к борщу или просто для быстрого перекуса). Намажьте перемолотое сало с чесноком на ломтик свежего черного хлеба. При желании украсьте бутерброды свежей зеленью и немедленно приступайте к их дегустации. Приятного аппетита!