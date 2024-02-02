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Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом — быстрый десерт.

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Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом — быстрый десерт.

Ингредиенты:
слоеное тесто готовое — 1 шт;
масло сливочное — 150 гр;
сыр творожный — 200 гр;
варено сгущенное молоко — 200 гр
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.
На праздник решила приготовить десерт быстрый и вкусный , обычно пеку торты. Просто в магазине увидела слоёное тесто , упаковку 500 грамм и тут же родилось блюдо.

Дома тесто оставила на оттайку . Пока отходило тесто , я накрутила формы. Делала основу из бумаги, затем оборачивала фольгой , получились многоразовые формочки.

Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом - быстрый десерт.

Тесто оттаяло, я раскатала пласт в длину.Муку не подсыпаю, я просто смазываю поверхность стола подсолнечным маслом.

Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом - быстрый десерт.

Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом - быстрый десерт.

Нарезаю полоски шириной 1,5-2 сантиметра.

Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом - быстрый десерт.

Полоски отлично поднимаются со стола , накручиваю их на форму , верх немного защипываю.

Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом - быстрый десерт.

Накручиваю с небольшим нахлёстом.

Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом - быстрый десерт.

Накручиваю все полоски теста.

Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом - быстрый десерт.

Ставлю выпекать при температуре 2580 градусов.
Пока форма выпекается , готовлю крем.
Масло предварительно подтаяло до сметанообразной консистенции.

Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом - быстрый десерт.

Добавляю творожный сыр, он предварительно должен постоять ночь в тёплом , что бы стал мягким.

Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом - быстрый десерт.

Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом - быстрый десерт.

Взбиваю миксером всё вместе ,до пышной массы.

Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом - быстрый десерт.

Сгущённое молоко варю всегда сама три часа.

Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом - быстрый десерт.

Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом - быстрый десерт.

всё взбиваю вместе.
Формы испеклись.

Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом - быстрый десерт.

Аккуратно вынимаю формочки, они послужат ещё ни один раз . Вынимаются они свободно .

Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом - быстрый десерт.

Готовый крем наполняю с помощью ложки , лимо можно накладывать в пакет , отрезать угол и выдавливать крем в форму. Я делала по разному , получается.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.

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