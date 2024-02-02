Рецепт: Пирожное из слоеного теста с кремом — быстрый десерт.

Ингредиенты:

слоеное тесто готовое — 1 шт;

масло сливочное — 150 гр;

сыр творожный — 200 гр;

варено сгущенное молоко — 200 гр

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.

На праздник решила приготовить десерт быстрый и вкусный , обычно пеку торты. Просто в магазине увидела слоёное тесто , упаковку 500 грамм и тут же родилось блюдо.

Дома тесто оставила на оттайку . Пока отходило тесто , я накрутила формы. Делала основу из бумаги, затем оборачивала фольгой , получились многоразовые формочки.

Тесто оттаяло, я раскатала пласт в длину.Муку не подсыпаю, я просто смазываю поверхность стола подсолнечным маслом.

Нарезаю полоски шириной 1,5-2 сантиметра.

Полоски отлично поднимаются со стола , накручиваю их на форму , верх немного защипываю.

Накручиваю с небольшим нахлёстом.

Накручиваю все полоски теста.

Ставлю выпекать при температуре 2580 градусов.

Пока форма выпекается , готовлю крем.

Масло предварительно подтаяло до сметанообразной консистенции.

Добавляю творожный сыр, он предварительно должен постоять ночь в тёплом , что бы стал мягким.

Взбиваю миксером всё вместе ,до пышной массы.

Сгущённое молоко варю всегда сама три часа.

всё взбиваю вместе.

Формы испеклись.

Аккуратно вынимаю формочки, они послужат ещё ни один раз . Вынимаются они свободно .

Готовый крем наполняю с помощью ложки , лимо можно накладывать в пакет , отрезать угол и выдавливать крем в форму. Я делала по разному , получается.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.