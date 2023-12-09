Беру 1 стакан кефира и готовлю целую гору вкуснятины. Необычные яблочные оладьи

Оладьи стали важной частью завтрака любого жителя СНГ. Мало того, оладьи давно проникли в культуры других народов. Даже у азиатов, которые не особо любят обычную выпечку и мучное, стали фанатами оладий. Однако, японцы и китайцы выпекают только идеальные оладьи. То есть, настолько гладкие и одинаково обжаренные со всех сторон, что эти оладьи больше похожи на блины. К тому же азиатские оладьи готовятся на рисовой муке, они очень тонкие.

В странах СНГ оладьи по правилам должны быть пышными. Для этого тесто после расстойки повторно не перемешивают, а все продукты берут теплыми.

Расскажем, как приготовить вкусные европейские яблочные оладьи.

Ингредиенты для яблочных оладий:

Яйцо — шт.;

Соль — 1/2 ч.л.;

Сахар — 3 ст.л.;

Кефир — 200 мл;

Мука — 350 г;

Сода — ч.л.;

Уксус 9% — ч.л.;

Яблоко — 2 шт.

Приготовление яблочных оладий:

В миску с яйцом высыпаем соль и сахар, взбиваем венчиком до растворения песчинок. Выливаем в смесь кефир, перемешиваем.

Просеиваем в кефир муку, замешиваем тесто. Предварительно на горку муки высыпаем соду, выливаем на нее уксус. Замешиваем руками гладкое и не липкое тесто, оставляем его под целлофаном на 10 минут.

Очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек. Нарезаем яблоки на небольшие кусочки.

Раскатываем тесто в пласт толщиной около 5 мм. Выкладываем на поверхность пласта яблочные кусочки, заворачиваем пласт начинкой внутрь.

Защипываем края, нарезаем рулет на небольшие кусочки.

Слегка придавливаем каждый кусочек в горизонтальном положении. Обжариваем на медленном огне оладьи до золотистой корочки в растительном масле.

В итоге мы имеем необычные яблочные оладьи.

Эти оладьи в отличие от обычных не теряют пышность и форму после приготовления.