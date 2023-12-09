Беру 1 стакан кефира и готовлю целую гору вкуснятины. Необычные яблочные оладьи

Оладьи стали важной частью завтрака любого жителя СНГ. Мало того, оладьи давно проникли в культуры других народов. Даже у азиатов, которые не особо любят обычную выпечку и мучное, стали фанатами оладий. Однако, японцы и китайцы выпекают только идеальные оладьи. То есть, настолько гладкие и одинаково обжаренные со всех сторон, что эти оладьи больше похожи на блины. К тому же азиатские оладьи готовятся на рисовой муке, они очень тонкие.
В странах СНГ оладьи по правилам должны быть пышными. Для этого тесто после расстойки повторно не перемешивают, а все продукты берут теплыми.
Расскажем, как приготовить вкусные европейские яблочные оладьи.
Ингредиенты для яблочных оладий:
- Яйцо — шт.;
- Соль — 1/2 ч.л.;
- Сахар — 3 ст.л.;
- Кефир — 200 мл;
- Мука — 350 г;
- Сода — ч.л.;
- Уксус 9% — ч.л.;
- Яблоко — 2 шт.
Приготовление яблочных оладий:
В миску с яйцом высыпаем соль и сахар, взбиваем венчиком до растворения песчинок. Выливаем в смесь кефир, перемешиваем.
Просеиваем в кефир муку, замешиваем тесто. Предварительно на горку муки высыпаем соду, выливаем на нее уксус. Замешиваем руками гладкое и не липкое тесто, оставляем его под целлофаном на 10 минут.
Очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек. Нарезаем яблоки на небольшие кусочки.
Раскатываем тесто в пласт толщиной около 5 мм. Выкладываем на поверхность пласта яблочные кусочки, заворачиваем пласт начинкой внутрь.
Защипываем края, нарезаем рулет на небольшие кусочки.
Слегка придавливаем каждый кусочек в горизонтальном положении. Обжариваем на медленном огне оладьи до золотистой корочки в растительном масле.
В итоге мы имеем необычные яблочные оладьи.
Эти оладьи в отличие от обычных не теряют пышность и форму после приготовления.