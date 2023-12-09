Тарталетки с плавленым сыром и яйцом

Сезон семейных праздников открыт. День рождения кумы отгремел в прошлую пятницу, и она постаралась на славу! Выставила на стол запеченную курицу с овощами, до 10 тарелок различных солений и ассорти тарталеток с морепродуктами. Трапеза выглядела богато, и на следующих выходных мне придется с ней конкурировать. У мужа юбилей, а на уме только тарталетки с плавленым сыром.

На самом деле, и такая простая закуска с бюджетными ингредиентами способна впечатлить. Особенно если правильно скомбинировать продукты и с фантазией подойти к декору. Представляю вам корзинки-паутинки (где этот рецепт был на Хеллоуин?) с нежно-сырной начинкой.

Как приготовить тарталетки с плавленым сыром

Изюминка таких тарталеток в особой текстуре начинки и красивой подаче. Чтобы достичь эффекта паутинки, всё натирают на мелкой терке и украшают паутинками веточек укропа или фенхеля. Ознакомьтесь со списком продуктов!

Ингредиенты

Тарталетки10 шт. Яйцо2 шт. Плавленый сыр1 шт. Морковь1 шт. Чеснок1 зуб. Майонез1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Яйца и морковь по отдельности отварите до готовности. Натрите оба продукта на мелкой терке. Плавленый сыр измельчите так же, предварительно слегка его подморозив. Так сыр будет легче натирать. Все ингредиенты смешайте в миске, добавив чеснок, пропущенный через пресс, легкий майонез и соль с перцем. Этой смесью начините тарталетки. Украсьте их веточками укропа или фенхеля.

Советую дополнить дизайн блюда красной икрой, если такая имеется, или ягодами клюквы. Тогда тарталетки станут еще ярче, и их молниеносно разберут. А чем вы начиняете вафельные корзинки? Делитесь любимыми рецептами с нами в комментариях!