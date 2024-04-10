Занятые хозяйки, у которых очень мало времени на готовку, особенно в праздничные дни, точно должны оценить сегодняшний рецепт по достоинству. Ведь благодаря ему можно испечь потрясающий домашний кулич из холодного теста. Приготовление такой праздничной выпечки менее хлопотное, нежели традиционной пасхи.

Небольшой совет. Если в вашей семье не жалуют изюм, откажитесь от его добавления в тесто. Вместо этого продукта можно использовать цукаты либо сушеное манго, нарезанное небольшими кусочками.

Как правильно остужать кулич из холодного теста

Остужать пасху, приготовленную таким способом, следует на боку. В ином случае она осядет. Выложите куличи на бок на полотенце и периодически их переворачивайте. Тогда выпечка сохранит свою высоту и пышность.

Ингредиенты

Пшеничная мука750 г Сахар280 г Дрожжи40 г Яйцо3 шт. Ванильный сахар20 г Соль1 ч. л. Сливки400 мл Ром1 ч. л. Сливочное масло250 г Яичные белки1 шт. Сахарная пудра150 г Лимонный сок2 ч. л. Изюм100 г

Приготовление

В глубокую емкость выкладываем измельченные прессованные дрожжи. Всыпаем третью часть от общего количества сахара. Хорошенько всё растираем до жидкого состояния дрожжей, используя ложку или лопатку.Всыпаем к смеси оставшийся сахар. Тщательно перемешиваем. Вбиваем яйца. Всыпаем соль и ванильный сахар. Вливаем ром и сливки жирностью 15 %. Перемешиваем все ингредиенты венчиком до однородности.Просеиваем пшеничную муку. Вводим ее в 2 приема в тесто. Перемешиваем всё до получения однородного липкого теста. Добавляем размягченное сливочное масло частями. Хорошенько вмешиваем его в тесто. Промываем изюм под горячей водой. Затем обсушиваем его с помощью бумажных полотенец. Добавляем изюм в тесто. Хорошенечко всё перемешиваем до получения мягкой вязкой массы.Собираем тесто с краев миски, используя лопатку. Накрываем его пищевой пленкой в 2 слоя. Отправляем тесто в холодильник на ночь для расстойки.Присыпаем рабочую поверхность пшеничной мукой. Обминаем на ней тесто. Формируем из него рулет. Разделяем его на несколько частей. Придаем тесту округлую форму руками. Бока и дно формочек для куличей смазываем подсолнечным маслом. Выкладываем в них тесто. Оно должно заполнить треть или половину формы (но не больше!).Накрываем тесто полотенцем. Отправляем его в теплое место на расстойку на 4 часа. Выкладываем формочки на противень. Отправляем их в духовой шкаф на 35–45 минут при 180 градусах.Делаем глазурь. В миску всыпаем сахарную пудру. Добавляем белок крупного яйца. Взбиваем всё. Вливаем свежевыжатый лимонный сок. Снова хорошенько взбиваем миксером. Покрываем верхушку куличей густой глазурью. Украшаем всё кондитерской посыпкой. Оставляем куличи до полного застывания глазури при комнатной температуре.

Кстати, для приготовления теста необязательно использовать сливки. При желании можно заменить такой ингредиент жирным молоком. Вкус пасхи от этого точно не пострадает. Понравился рецепт кулича на холодном тесте? Тогда опробуйте его в этом году.