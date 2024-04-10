Описание приготовления:

Такой пирог отлично может заменить полноценный завтрак или ужин. Фарш можно взять любой по своему усмотрению. Обязательно отжимайте картофель, чтобы пирог не получился слишком сырым. Если не любите кунжут просто смажьте пирог яйцом или молоком.

Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

Мука 150 Грамм

Дрожжи 6 Грамм (свежие, прессованные)

Вода тёплая 80 Грамм

Масло растительное 1 Ст. ложка (рафинированное)

Сахар 1/2 Ст. ложки

Соль 1/4 Чайных ложки (в тесто, + по вкусу в начинку)

Фарш 400 Грамм (мясной, смешанный)

Лук репчатый 100 Грамм

Картофель 400 Грамм

Перец черный По вкусу

Желток для смазки 1 Штука

Кунжут белый и черный 1 Чайная ложка

Масло сливочное 25 Грамм

Количество порций 8

Калорийность

273 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дрожжевой пирог "Улитка" с мясным фаршем и картофелем»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления дрожжевого пирога "Улитка" с фаршем и картофелем.

В теплую воду добавьте сахар, свежие дрожжи и перемешайте до однородности.

Добавьте соль, влейте растительное масло и перемешайте.

Муку просейте и всыпайте частями в миску.

Замесите мягкое, не липкое тесто. Вымешивайте тесто не менее 10 минут, сформируйте в шар и выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом.

Накройте миску и дайте подойти тесту в теплом месте в течение 20-25 минут.

Картофель почистите, сполосните и натрите на крупной терке, отожмите. Выложите в миску фарш, картофель и натертый на крупной терке репчатый лук. Все посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольник толщиной 0.5 сантиметра, выложите фарш и разровняйте по всей поверхности.

Сверните пласт в рулет по длине, защипните шов и заверните в спираль, подвернув край внутрь. Противень застелите пергаментом и переложите улитку. Смажьте улитку размешанным яйцом и посыпьте верх кунжутом.

Поставьте противень с пирогом в горячую духовку и выпекайте в течение 45 минут при температуре 180 градусов. Готовую "Улитку" достаньте, остудите до теплого состояния и подавайте к столу.

Приятного аппетита!