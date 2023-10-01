Беру 1 стакан манки и 1 стакан кефира. Очень вкусный десерт из ничего: и на праздник и на каждый день

Манник считается одним из самых интересных пирогов, который можно приготовить в домашних условиях. Дело в том, что манник готовили с давних времен. Его выпекали в моменты, когда заканчивалась мука. При этом, пироги из манной крупы получались не хуже, чем обычные из пшеничной муки.
Сейчас рецепты манников стали намного разнообразнее. В основном, готовят сладкие пироги из манной крупы. Это отличный десерт к чаю, бюджетный, при этом оригинальный.
Ингредиенты для манника:
- Кефир — 200 г;
- Манная крупа — 150 г;
- Яйцо — 3 шт.;
- Соль — щепотка;
- Сахар — 150 г;
- Сливочное масло — 100 г;
- Мука — 100 г;
- Разрыхлитель — ч.л.;
- Ванилин — 2 г;
- Вареная сгущенка — 3 ст.л.;
- Белый шоколад — 15 г.
Приготовление манника:
В миску выливаем кефир, высыпаем манную крупу и перемешиваем. Оставляем манную крупу набухать в кефире на 30 минут.
В отдельной таре смешиваем яйца с солью и сахарным песком, взбиваем при помощи миксера.
Выливаем растопленное сливочное масло в яичную смесь.
Добавляем в яичную смесь набухшую манную крупу, взбиваем миксером так, чтобы не было комков. Просеиваем в манную массу муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.
Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, выкладываем в форму тесто и выравниваем по поверхности.
Выпекаем в духовке пирог при 180 градусах 30-35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
Смазываем поверхность пирога вареной сгущенкой. Белый шоколад растапливаем, выкладываем в кондитерский мешок. Слой из сгущенного молока покрываем белым шоколадом, деревянной шпажкой создаем рисунок.
В результате мы имеем мягкий и нежный манник.
Этот десерт будет идеальным украшением для праздничного стола.