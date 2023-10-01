Беру 1 стакан манки и 1 стакан кефира. Очень вкусный десерт из ничего: и на праздник и на каждый день

Манник считается одним из самых интересных пирогов, который можно приготовить в домашних условиях. Дело в том, что манник готовили с давних времен. Его выпекали в моменты, когда заканчивалась мука. При этом, пироги из манной крупы получались не хуже, чем обычные из пшеничной муки.

Сейчас рецепты манников стали намного разнообразнее. В основном, готовят сладкие пироги из манной крупы. Это отличный десерт к чаю, бюджетный, при этом оригинальный.

Ингредиенты для манника:

Кефир — 200 г;

Манная крупа — 150 г;

Яйцо — 3 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 150 г;

Сливочное масло — 100 г;

Мука — 100 г;

Разрыхлитель — ч.л.;

Ванилин — 2 г;

Вареная сгущенка — 3 ст.л.;

Белый шоколад — 15 г.

Приготовление манника:

В миску выливаем кефир, высыпаем манную крупу и перемешиваем. Оставляем манную крупу набухать в кефире на 30 минут.

В отдельной таре смешиваем яйца с солью и сахарным песком, взбиваем при помощи миксера.

Выливаем растопленное сливочное масло в яичную смесь.

Добавляем в яичную смесь набухшую манную крупу, взбиваем миксером так, чтобы не было комков. Просеиваем в манную массу муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.

Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, выкладываем в форму тесто и выравниваем по поверхности.

Выпекаем в духовке пирог при 180 градусах 30-35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Смазываем поверхность пирога вареной сгущенкой. Белый шоколад растапливаем, выкладываем в кондитерский мешок. Слой из сгущенного молока покрываем белым шоколадом, деревянной шпажкой создаем рисунок.

В результате мы имеем мягкий и нежный манник.

Этот десерт будет идеальным украшением для праздничного стола.