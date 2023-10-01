Блюда из тыквы

Рецепты из тыквы – это большое количество ярких и аппетитных кулинарных идей для вашего стола. Из овоща можно приготовить как питательные угощения для семейного обеда, так и интересные лакомства. Берите на заметку нашу проверенную подборку из десяти простых и вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический тыквенный суп-пюре из тыквы

Классический тыквенный суп-пюре из тыквы – это невероятно вкусное, нежное и аппетитное блюдо для домашнего обеда. Кроме того, такое угощение порадует яркой подачей. Для приготовления в домашних условиях берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Ингредиенты –+2 порц.

Тыква 400 гр.

Лук репчатый 70 гр.

Морковь 70 гр.

Масло сливочное 40 гр.

Масло растительное 1 ст.л.

Сливки 120 мл. (20% жирности)

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Вода 600 мл.

Шаги 40 мин.

Как приготовить вкусное блюдо из тыквы? Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи сразу можно очистить от кожуры и шелухи. Репчатый лук режем тонкими полукольцами, морковь режем кружочками. Тыкву разделываем на кусочки произвольной формы. В сковороде с растительным маслом обжариваем лук с морковью около 3 минут. В кастрюлю или сотейник перекладываем обжаренные овощи и кусочки тыквы. Заливаем все это горячей водой. Отвариваем продукт около 20-25 минут. Добавляем соль и перец по вкусу. Отварные продукты перекладываем в чашу блендера и перемалываем до образования нежной однородной массы. Заготовку переливаем обратно в кастрюлю и дополняем ее сливками. Сюда же отправляем кусочек сливочного масла. Прогреваем суп на умеренном огне несколько минут. Классический тыквенный суп-пюре из тыквы готов. Подавайте к столу!

Цукаты из тыквы

Цукаты из тыквы – это оригинальное и полезное угощение для вашего домашнего стола. Такое лакомство понравится как взрослым, так и детям. Кроме того, продукт можно добавлять в каши или в выпечку. Попробуйте приготовить аппетитные цукаты по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 часов

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Тыква – 500 гр.

Сахар – 500 гр.

Лимон – 0,5 шт.

Цедра (лимон, апельсин, лайм) – 2 ст.л.

Пудра сахарная – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Тыкву очищаем от кожуры из семян, после разделываем на произвольные кусочки.

Шаг 3. Отправляем тыкву в глубокий контейнер и засыпаем ее сахаром. Сюда же выливаем лимонный сок, выдавленный с половины лимона, и добавляем цедру. Перемешиваем содержимое отправляем в холодильник на 5-6 часов.

Шаг 4. Далее тыкву с сахаром перекладываем в кастрюлю и ставим на небольшой огонь.

Шаг 5. Провариваем заготовку в течение 4 минут до образования сиропа.

Шаг 6. Переливаем тыкву с сиропом обратно в контейнер, даем ему остыть и ставим в холодильник еще на 5-6 часов.

Шаг 7. Затем сливаем сироп из тыквы в кастрюлю и снова кипятим его. Заливаем плоды подготовленным сиропом еще один или два раза. Снова оставляем на 5 часов в холодильнике. Количество повторений зависит от размера ваших кусочков тыквы.

Шаг 8. Пропитанные сиропом ломтики выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом.

Шаг 9. Просушиваем тыкву в духовке, разогретой до 100-120°.

Шаг 10. Цукаты из тыквы готовы. Подавайте к столу, посыпав сахарной пудрой!

Тыквенный пирог в духовке

Тыквенный пирог в духовке порадует не только ярким вкусом, но и привлекательной подачей. Такое угощение послужит идеальным дополнением к чашечке горячего чая. Для приготовления аппетитного пирога из тыквы берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Тыква – 1 кг.

Яйцо – 4 шт.

Молоко сгущенное – 3 ст.л.

Сахар – 250 гр.

Крахмал кукурузный – 2 ст.л.

Мука – 260 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Корица – по вкусу.

Гвоздика – по вкусу.

Имбирь сушеный – по вкусу.

Орех мускатный – по вкусу.

Ваниль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыкву очищаем от семян и кожуры.

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем указанное количество муки, добавляем к ней соль и немного сахара. Отправляем сюда яичный желток и растопленное и остывшее сливочное масло. Замешиваем однородное тесто и оставляем его отдыхать на 20 минут.

Шаг 3. Готовое тесто раскатываем в тонкий пласт и выкладываем его в форму с бортиками.

Шаг 4. Очищенную тыкву режем небольшими кусочками и отвариваем около 10-12 минут в кипящей воде.

Шаг 5. Отварную тыкву измельчаем в блендере до состояния пюре.

Шаг 6. Отправляем в тыквенную массу оставшийся белок и 3 яйца, сахар, сгущенное молоко и крахмал. Можно добавить пряные специи по вкусу. Тщательно вымешиваем заготовку.

Шаг 7. В форму с тестом переливаем ароматную тыквенную массу.

Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 9. Тыквенный пирог в духовке готов. Нарезайте порционными кусочками и угощайтесь!

Варенье из тыквы с апельсином

Варенье из тыквы с апельсином получается невероятно вкусным, ароматным и привлекательным. Такое угощение можно просто подавать к чаю, использовать в лечебных целях или добавлять в выпечку. Обязательно берите на заметку интересную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Тыква – 1 кг.

Сахар – 1 кг.

Апельсин – 2 шт.

Вода – 0,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Тыкву очищаем от кожуры из семян. Полученную мякоть нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 3. Хорошенько промываем апельсин и разделяем его на дольки. Обязательно удаляем косточки. Сами дольки прокручиваем через мясорубку или измельчаем другим удобным способом.

Шаг 4. В кастрюле варим воду с сахаром до образования однородного сиропа.

Шаг 5. В готовый сироп выкладываем кусочки из тыквы и апельсина.

Шаг 6. Варим варенье около 20 минут, периодически помешивая.

Шаг 7. Переливаем угощение в стерилизованную банку и закрываем ее крышкой. Даем полностью остыть.

Шаг 8. Варенье из тыквы с апельсином готово. Можно пробовать!

Тыквенный сок на зиму в домашних условиях

Тыквенный сок на зиму в домашних условиях несложно приготовить своими руками. На кулинарный процесс вы не потратите много времени и сил. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Такой сок выйдет невероятно вкусным и интересным.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Тыква – 350 гр.

Вода – 100 мл.

Сахар – 70 гр.

Кислота лимонная – 3 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем тыкву от кожуры и семян, после режем ее небольшими кубиками. Складываем продукты в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь.

Шаг 2. Отвариваем тыкву около 5-7 минут после закипания, затем измельчаем ее с помощью блендера.

Шаг 3. В горячую массу добавляем сахар.

Шаг 4. Дальше высыпаем лимонную кислоту. Вымешиваем до растворения сухих ингредиентов.

Шаг 5. Переливаем сок в стерилизованную банку.

Шаг 6. Закатываем заготовку крышкой и даем остыть.

Шаг 7. Тыквенный сок на зиму в домашних условиях готов!

Оладьи из тыквы на сковороде

Оладьи из тыквы на сковороде – это простое в исполнении и очень вкусное угощение для вашего домашнего стола. Подавайте вкусный и питательный продукт к завтраку или в качестве перекуса. Приготовить аппетитные оладьи несложно. Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Тыква – 0,5 кг.

Мука цельнозерновая – 100 гр.

Мука овсяная – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 50 гр.

Кефир – 1 ст.

Соль – 1 щепотка.

Корица молотая – 0,5 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем куриные яйца, кефир, сахар и корицу. Вымешиваем содержимое венчиком до однородности.

Шаг 2. Просеиваем сюда два вида муки, добавляем соль и разрыхлитель.

Шаг 3. Перемешиваем массу венчиком до исчезновения комочков.

Шаг 4. Очищаем свежую тыкву и натираем ее на терке. Полученный продукт выкладываем в тесто. Сюда же выливаем растительное масло.

Шаг 5. Перемешиваем массу до образования однородного теста.

Шаг 6. Разогреваем сковороду и порционно выливаем сюда тесто. Обжариваем заготовки с обеих сторон до яркого румянца.

Шаг 7. Оладьи из тыквы на сковороде готова. Скорее пробуйте!

Пшенная каша с тыквой

Пшенная каша с тыквой получается невероятно вкусной, аппетитной и питательной. Такое блюдо можно подавать к завтраку или в качестве гарнира. Обязательно используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями, чтобы разнообразить домашнее меню и порадовать себя интересным вкусом.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Тыква очищенная – 0,5 кг.

Пшено – 300 гр.

Молоко – 1 л.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пшено промываем в теплой воде с использованием мелкого металлического сита.

Шаг 2. Очищаем тыкву и разделываем ее на небольшие кубики.

Шаг 3. В кастрюлю выливаем молоко и доводим его до кипения.

Шаг 4. В кипящее молоко опускаем кубики тыквы и отвариваем их 5 минут.

Шаг 5. Дальше добавляем пшено и немного соли. Варим на небольшом огне около 10 минут, прикрыв крышкой.

Шаг 6. Полученную кашу переливаем в горшочки.

Шаг 7. Дополняем содержимое кусочком сливочного масла.

Шаг 8. Закрываем горшочки крышкой и отправляем разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 9. Пшенная каша с тыквой готова. Подавайте угощение к столу!

Запеканка из тыквы в духовке

Запеканка из тыквы в духовке отличается ярким вкусом и привлекательным внешним видом. Такое угощение послужит идеальным дополнением к чашечке горячего чая. Для приготовления аппетитного пирога из тыквы берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Тыква очищенная – 100 гр.

Творог – 400 гр.

Крупа манная – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1 ст.л.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Орехи миндальные тертые – 50 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Экстракт ванили – 2 капли.

Экстракт миндальный – 3 капли.

Мармелад – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем тыкву и разделываем ее на кусочки. Их отвариваем в кипящей воде около 8 минут.

Шаг 2. Из кастрюли воду сливаем, а тыкву измельчаем с помощью погружного блендера.

Шаг 3. В это время измельчаем подсушенные миндальные орехи в ступке.

Шаг 4. В глубокой миске взбиваем яйца с сахаром, солью и размягченным сливочным маслом. Затем сюда же высыпаем манную крупу и еще раз перемешиваем. Оставляем на 20 минут для разбухания крупы.

Шаг 5. Выкладываем в эту заготовку остывшее пюре из тыквы, творог и измельченные миндальные орехи. Также добавляем экстракт ванили и миндаля. Перемешиваем до равномерного распределения всех продуктов.

Шаг 6. Форму для выпекания обмазываем сливочным маслом и на дно кладем кусочек мармелада по вкусу.

Шаг 7. Выливаем подготовленное тесто.

Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Шаг 9. Запеканка из тыквы в духовке готова. Подавайте к столу!

Манты с тыквой

Манты с тыквой – это оригинальное и интересное блюдо, которое точно разнообразит домашнее меню и никого не оставит равнодушным. Готовый продукт получается очень вкусным и питательным. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Тыква – 200 гр.

Фарш мясной – 300 гр.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Для теста:

Мука – 3,5 ст.

Вода – 1 ст.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Вымешиваем тугое однородное тесто из муки, яйца, соли, воды и растительного масла. Оборачиваем полученный ком пленкой и оставляем отдыхать в прохладном месте без сквозняков.

Шаг 3. Для начинки мелким кубиком режем картофель, а тыкву натираем на терке.

Шаг 4. Сюда же отправляем мясной фарш и измельченный репчатый лук.

Шаг 5. Солим заготовку, посыпаем специями и хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Тесто разделяем на несколько равных кусков и раскатываем их в тонкие круги. По центру каждого круга кладем немного начинки.

Шаг 7. Формируем манты. Противоположные края круга поднимаем над начинкой и соединяем. Таким же образом скрепляем оставшиеся два края. Кончики соединяем и образуем аккуратную форму заготовок.

Шаг 8. Перекладываем манты на поддон пароварки.

Шаг 9. Готовим на пару 45 минут до полной готовности.

Шаг 10. Манты с тыквой готовы. Угощайтесь!

Рисовая каша с тыквой

Рисовая каша с тыквой получается невероятно вкусной, аппетитной и питательной. Такое блюдо можно подавать к завтраку или в качестве гарнира. Обязательно используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями, чтобы разнообразить домашнее меню и порадовать родных.

Время готовки – 1 час 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Тыква – 350 гр.

Рис – 0,5 ст.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 4 ст.л.

Молоко – 1 л.

Масло сливочное – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В кастрюлю выливаем молоко и погружаем сюда кусочки тыквы, которую предварительно очищаем от кожуры и семян.

Шаг 3. Отвариваем тыкву в молоке после закипания около 15-20 минут.

Шаг 4. Измельчаем содержимое блендером и вмешиваемся сюда соль с сахаром.

Шаг 5. Несколько раз промываем рис в холодной воде.

Шаг 6. Опускаем рис в тыквенную заготовку и продолжаем варить угощение 1 час на среднем огне.

Шаг 7. Рисовая каша с тыквой готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!