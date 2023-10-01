Блюда из тыквы

Рецепты из тыквы – это большое количество ярких и аппетитных кулинарных идей для вашего стола. Из овоща можно приготовить как питательные угощения для семейного обеда, так и интересные лакомства. Берите на заметку нашу проверенную подборку из десяти простых и вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.
Классический тыквенный суп-пюре из тыквы
Классический тыквенный суп-пюре из тыквы – это невероятно вкусное, нежное и аппетитное блюдо для домашнего обеда. Кроме того, такое угощение порадует яркой подачей. Для приготовления в домашних условиях берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Ингредиенты –+2 порц.
- Тыква 400 гр.
- Лук репчатый 70 гр.
- Морковь 70 гр.
- Масло сливочное 40 гр.
- Масло растительное 1 ст.л.
- Сливки 120 мл. (20% жирности)
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Вода 600 мл.
Шаги 40 мин.
-
Как приготовить вкусное блюдо из тыквы? Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи сразу можно очистить от кожуры и шелухи.
-
Репчатый лук режем тонкими полукольцами, морковь режем кружочками.
-
Тыкву разделываем на кусочки произвольной формы.
-
В сковороде с растительным маслом обжариваем лук с морковью около 3 минут.
-
В кастрюлю или сотейник перекладываем обжаренные овощи и кусочки тыквы. Заливаем все это горячей водой.
-
Отвариваем продукт около 20-25 минут. Добавляем соль и перец по вкусу.
-
Отварные продукты перекладываем в чашу блендера и перемалываем до образования нежной однородной массы.
-
Заготовку переливаем обратно в кастрюлю и дополняем ее сливками.
-
Сюда же отправляем кусочек сливочного масла.
-
Прогреваем суп на умеренном огне несколько минут.
-
Классический тыквенный суп-пюре из тыквы готов. Подавайте к столу!
Цукаты из тыквы
Цукаты из тыквы – это оригинальное и полезное угощение для вашего домашнего стола. Такое лакомство понравится как взрослым, так и детям. Кроме того, продукт можно добавлять в каши или в выпечку. Попробуйте приготовить аппетитные цукаты по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 15 часов
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Тыква – 500 гр.
- Сахар – 500 гр.
- Лимон – 0,5 шт.
- Цедра (лимон, апельсин, лайм) – 2 ст.л.
- Пудра сахарная – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Готовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Тыкву очищаем от кожуры из семян, после разделываем на произвольные кусочки.
Шаг 3. Отправляем тыкву в глубокий контейнер и засыпаем ее сахаром. Сюда же выливаем лимонный сок, выдавленный с половины лимона, и добавляем цедру. Перемешиваем содержимое отправляем в холодильник на 5-6 часов.
Шаг 4. Далее тыкву с сахаром перекладываем в кастрюлю и ставим на небольшой огонь.
Шаг 5. Провариваем заготовку в течение 4 минут до образования сиропа.
Шаг 6. Переливаем тыкву с сиропом обратно в контейнер, даем ему остыть и ставим в холодильник еще на 5-6 часов.
Шаг 7. Затем сливаем сироп из тыквы в кастрюлю и снова кипятим его. Заливаем плоды подготовленным сиропом еще один или два раза. Снова оставляем на 5 часов в холодильнике. Количество повторений зависит от размера ваших кусочков тыквы.
Шаг 8. Пропитанные сиропом ломтики выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом.
Шаг 9. Просушиваем тыкву в духовке, разогретой до 100-120°.
Шаг 10. Цукаты из тыквы готовы. Подавайте к столу, посыпав сахарной пудрой!
Тыквенный пирог в духовке
Тыквенный пирог в духовке порадует не только ярким вкусом, но и привлекательной подачей. Такое угощение послужит идеальным дополнением к чашечке горячего чая. Для приготовления аппетитного пирога из тыквы берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Тыква – 1 кг.
- Яйцо – 4 шт.
- Молоко сгущенное – 3 ст.л.
- Сахар – 250 гр.
- Крахмал кукурузный – 2 ст.л.
- Мука – 260 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Соль – по вкусу.
- Корица – по вкусу.
- Гвоздика – по вкусу.
- Имбирь сушеный – по вкусу.
- Орех мускатный – по вкусу.
- Ваниль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Тыкву очищаем от семян и кожуры.
Шаг 2. В глубокую миску просеиваем указанное количество муки, добавляем к ней соль и немного сахара. Отправляем сюда яичный желток и растопленное и остывшее сливочное масло. Замешиваем однородное тесто и оставляем его отдыхать на 20 минут.
Шаг 3. Готовое тесто раскатываем в тонкий пласт и выкладываем его в форму с бортиками.
Шаг 4. Очищенную тыкву режем небольшими кусочками и отвариваем около 10-12 минут в кипящей воде.
Шаг 5. Отварную тыкву измельчаем в блендере до состояния пюре.
Шаг 6. Отправляем в тыквенную массу оставшийся белок и 3 яйца, сахар, сгущенное молоко и крахмал. Можно добавить пряные специи по вкусу. Тщательно вымешиваем заготовку.
Шаг 7. В форму с тестом переливаем ароматную тыквенную массу.
Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 30 минут.
Шаг 9. Тыквенный пирог в духовке готов. Нарезайте порционными кусочками и угощайтесь!
Варенье из тыквы с апельсином
Варенье из тыквы с апельсином получается невероятно вкусным, ароматным и привлекательным. Такое угощение можно просто подавать к чаю, использовать в лечебных целях или добавлять в выпечку. Обязательно берите на заметку интересную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 0,5 л.
Ингредиенты:
- Тыква – 1 кг.
- Сахар – 1 кг.
- Апельсин – 2 шт.
- Вода – 0,5 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Тыкву очищаем от кожуры из семян. Полученную мякоть нарезаем небольшими кубиками.
Шаг 3. Хорошенько промываем апельсин и разделяем его на дольки. Обязательно удаляем косточки. Сами дольки прокручиваем через мясорубку или измельчаем другим удобным способом.
Шаг 4. В кастрюле варим воду с сахаром до образования однородного сиропа.
Шаг 5. В готовый сироп выкладываем кусочки из тыквы и апельсина.
Шаг 6. Варим варенье около 20 минут, периодически помешивая.
Шаг 7. Переливаем угощение в стерилизованную банку и закрываем ее крышкой. Даем полностью остыть.
Шаг 8. Варенье из тыквы с апельсином готово. Можно пробовать!
Тыквенный сок на зиму в домашних условиях
Тыквенный сок на зиму в домашних условиях несложно приготовить своими руками. На кулинарный процесс вы не потратите много времени и сил. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Такой сок выйдет невероятно вкусным и интересным.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 0,5 л.
Ингредиенты:
- Тыква – 350 гр.
- Вода – 100 мл.
- Сахар – 70 гр.
- Кислота лимонная – 3 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем тыкву от кожуры и семян, после режем ее небольшими кубиками. Складываем продукты в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь.
Шаг 2. Отвариваем тыкву около 5-7 минут после закипания, затем измельчаем ее с помощью блендера.
Шаг 3. В горячую массу добавляем сахар.
Шаг 4. Дальше высыпаем лимонную кислоту. Вымешиваем до растворения сухих ингредиентов.
Шаг 5. Переливаем сок в стерилизованную банку.
Шаг 6. Закатываем заготовку крышкой и даем остыть.
Шаг 7. Тыквенный сок на зиму в домашних условиях готов!
Оладьи из тыквы на сковороде
Оладьи из тыквы на сковороде – это простое в исполнении и очень вкусное угощение для вашего домашнего стола. Подавайте вкусный и питательный продукт к завтраку или в качестве перекуса. Приготовить аппетитные оладьи несложно. Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Тыква – 0,5 кг.
- Мука цельнозерновая – 100 гр.
- Мука овсяная – 100 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 50 гр.
- Кефир – 1 ст.
- Соль – 1 щепотка.
- Корица молотая – 0,5 ч.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокой миске соединяем куриные яйца, кефир, сахар и корицу. Вымешиваем содержимое венчиком до однородности.
Шаг 2. Просеиваем сюда два вида муки, добавляем соль и разрыхлитель.
Шаг 3. Перемешиваем массу венчиком до исчезновения комочков.
Шаг 4. Очищаем свежую тыкву и натираем ее на терке. Полученный продукт выкладываем в тесто. Сюда же выливаем растительное масло.
Шаг 5. Перемешиваем массу до образования однородного теста.
Шаг 6. Разогреваем сковороду и порционно выливаем сюда тесто. Обжариваем заготовки с обеих сторон до яркого румянца.
Шаг 7. Оладьи из тыквы на сковороде готова. Скорее пробуйте!
Пшенная каша с тыквой
Пшенная каша с тыквой получается невероятно вкусной, аппетитной и питательной. Такое блюдо можно подавать к завтраку или в качестве гарнира. Обязательно используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями, чтобы разнообразить домашнее меню и порадовать себя интересным вкусом.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Тыква очищенная – 0,5 кг.
- Пшено – 300 гр.
- Молоко – 1 л.
- Соль – по вкусу.
- Масло сливочное – по вкусу.
- Сахар – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Пшено промываем в теплой воде с использованием мелкого металлического сита.
Шаг 2. Очищаем тыкву и разделываем ее на небольшие кубики.
Шаг 3. В кастрюлю выливаем молоко и доводим его до кипения.
Шаг 4. В кипящее молоко опускаем кубики тыквы и отвариваем их 5 минут.
Шаг 5. Дальше добавляем пшено и немного соли. Варим на небольшом огне около 10 минут, прикрыв крышкой.
Шаг 6. Полученную кашу переливаем в горшочки.
Шаг 7. Дополняем содержимое кусочком сливочного масла.
Шаг 8. Закрываем горшочки крышкой и отправляем разогретую до 180° духовку на 30 минут.
Шаг 9. Пшенная каша с тыквой готова. Подавайте угощение к столу!
Запеканка из тыквы в духовке
Запеканка из тыквы в духовке отличается ярким вкусом и привлекательным внешним видом. Такое угощение послужит идеальным дополнением к чашечке горячего чая. Для приготовления аппетитного пирога из тыквы берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Тыква очищенная – 100 гр.
- Творог – 400 гр.
- Крупа манная – 2 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 1 ст.л.
- Масло сливочное – 2 ст.л.
- Орехи миндальные тертые – 50 гр.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Экстракт ванили – 2 капли.
- Экстракт миндальный – 3 капли.
- Мармелад – для декора.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем тыкву и разделываем ее на кусочки. Их отвариваем в кипящей воде около 8 минут.
Шаг 2. Из кастрюли воду сливаем, а тыкву измельчаем с помощью погружного блендера.
Шаг 3. В это время измельчаем подсушенные миндальные орехи в ступке.
Шаг 4. В глубокой миске взбиваем яйца с сахаром, солью и размягченным сливочным маслом. Затем сюда же высыпаем манную крупу и еще раз перемешиваем. Оставляем на 20 минут для разбухания крупы.
Шаг 5. Выкладываем в эту заготовку остывшее пюре из тыквы, творог и измельченные миндальные орехи. Также добавляем экстракт ванили и миндаля. Перемешиваем до равномерного распределения всех продуктов.
Шаг 6. Форму для выпекания обмазываем сливочным маслом и на дно кладем кусочек мармелада по вкусу.
Шаг 7. Выливаем подготовленное тесто.
Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Шаг 9. Запеканка из тыквы в духовке готова. Подавайте к столу!
Манты с тыквой
Манты с тыквой – это оригинальное и интересное блюдо, которое точно разнообразит домашнее меню и никого не оставит равнодушным. Готовый продукт получается очень вкусным и питательным. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Тыква – 200 гр.
- Фарш мясной – 300 гр.
- Картофель – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
Для теста:
- Мука – 3,5 ст.
- Вода – 1 ст.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Яйцо – 1 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Вымешиваем тугое однородное тесто из муки, яйца, соли, воды и растительного масла. Оборачиваем полученный ком пленкой и оставляем отдыхать в прохладном месте без сквозняков.
Шаг 3. Для начинки мелким кубиком режем картофель, а тыкву натираем на терке.
Шаг 4. Сюда же отправляем мясной фарш и измельченный репчатый лук.
Шаг 5. Солим заготовку, посыпаем специями и хорошенько перемешиваем.
Шаг 6. Тесто разделяем на несколько равных кусков и раскатываем их в тонкие круги. По центру каждого круга кладем немного начинки.
Шаг 7. Формируем манты. Противоположные края круга поднимаем над начинкой и соединяем. Таким же образом скрепляем оставшиеся два края. Кончики соединяем и образуем аккуратную форму заготовок.
Шаг 8. Перекладываем манты на поддон пароварки.
Шаг 9. Готовим на пару 45 минут до полной готовности.
Шаг 10. Манты с тыквой готовы. Угощайтесь!
Рисовая каша с тыквой
Рисовая каша с тыквой получается невероятно вкусной, аппетитной и питательной. Такое блюдо можно подавать к завтраку или в качестве гарнира. Обязательно используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями, чтобы разнообразить домашнее меню и порадовать родных.
Время готовки – 1 час 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Тыква – 350 гр.
- Рис – 0,5 ст.
- Соль – 1 щепотка.
- Сахар – 4 ст.л.
- Молоко – 1 л.
- Масло сливочное – 150 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. В кастрюлю выливаем молоко и погружаем сюда кусочки тыквы, которую предварительно очищаем от кожуры и семян.
Шаг 3. Отвариваем тыкву в молоке после закипания около 15-20 минут.
Шаг 4. Измельчаем содержимое блендером и вмешиваемся сюда соль с сахаром.
Шаг 5. Несколько раз промываем рис в холодной воде.
Шаг 6. Опускаем рис в тыквенную заготовку и продолжаем варить угощение 1 час на среднем огне.
Шаг 7. Рисовая каша с тыквой готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!