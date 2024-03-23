Рыба под маринадом классическая

Рыба под маринадом – это давно известный кулинарный рецепт, которые отличается особенной сочностью, питательностью и яркостью. Такое угощение идеально подавать в качестве домашнего обеда или ужина. Для приготовления используйте нашу подборку из десяти идей с пошаговыми фотографиями.
Рыба под маринадом — классический рецепт на сковороде
Рыба под маринадом – это классический рецепт на сковороде, который стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такая кулинарная идея отлично подойдет для быстрого и сытного обеда, ужина на большую семью. Рыба под маринадом выйдет более сочной, привлекательной и интересной по вкусу.
Ингредиенты –+8 порц.
- Рыбное филе 8 шт.
- Лук репчатый 6 шт.
- Морковь 2 шт.
- Томатный соус ½ л.
- Масло подсолнечное 100 мл.
- Сахар-песок 1 ст.л.
- Перец душистый горошком 10 шт.
- Лавровый лист 4 шт.
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Мука 120 гр.
- Соль по вкусу
- Приправа «Хмели-Сунели» 1 ч.л.
Шаги 40 мин.
-
Как приготовить классическую рыбу под маринадом на сковороде? Пройдемся по списку и подготовим продукты. В качестве основного ингредиенты используйте любое филе белой рыбы. У нас карп.
-
Очищенное и промытое филе разделываем на примерно равные порционные ломтики.
-
Каждый кусок рыбы обваливаем в миске с мукой.
-
Перекладываем рыбу в муке в сковородку с подсолнечным маслом.
-
Обжариваем кусочки до аппетитного румянца со всех сторон.
-
Очищенный лук режем крупными четвертинками.
-
Из сковороды на время убираем рыбу и кладем сюда лук. Масло не меняем.
-
Морковку пропускаем через крупную сторону терки.
-
Выкладываем морковную стружку в сковороду с луком. Размешиваем и пассеруем.
-
Посыпаем овощи смесью из соли и специй, указанных в списке.
-
Содержимое сковороды поливаем томатным соусом. Размешиваем и хорошо прогреваем.
-
В готовый маринад опускаем ранее обжаренную рыбу. Томим при низком нагреве 15 минут.
-
Рыба под маринадом по классическому рецепту на сковороде готова!
Рыба под маринадом с морковью и луком
Рыба под маринадом с морковью и луком отличается невероятной сочностью, питательностью и привлекательностью. Этот рецепт известен с давних времен, и он идеально подойдет в качестве несложного обеда или ужина для большой и дружной семьи. Попробуйте!
Время готовки – 60 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Рыба – 1 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 3 шт.
- Мука – 4 ст.л.
- Паста томатная – 2,5 ст.л.
- Вода – 250 мл.
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный горошек – 12 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Берем нужные продукты для приготовления аппетитного рыбного блюда. Рыбу выбираем по вкусу, можно речную.
- Промытую и очищенную рыбу режем на порции. Обваливаем куски в муке и погружаем в сковороду с подсолнечным маслом.
- Жарим рыбу до небольшого румянца со всех сторон.
- Лук режем полукольцами. Натираем на терке морковку. В сковороде сперва томим лук пару минут, после присоединяем морковную стружку.
- Готовим овощи до тех пор, пока они не размягчатся. Зажаривать до корочки не нужно.
- Подвигаем овощи на одну сторону сковороды. На освободившуюся сторону кладем рыбу, аккуратно закрываем ее овощами.
- Дополняем заготовку солью, специями и заливаем смесью из стакана воды и томатной пасты. Томим при медленном бурлении 30 минут.
- Рыба под маринадом с морковью и луком готова. Подавайте к столу!
Классическая рыба под маринадом с томатной пастой
Классическая рыба под маринадом с томатной пастой – это яркое и насыщенное по вкусу угощение для домашнего стола. Традиционный рецепт избавит вас от вечного вопроса «что приготовить?». Такое блюдо из рыбы очень простое и быстрое в исполнении. Можно подавать с любыми горячими гарнирами.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Рыба – 1 кг.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Морковь – 3 шт.
- Паста томатная – 4 ст.л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Сахар-песок – 20 гр.
- Соль – по вкусу.
- Чеснок – 2 зуб.
- Гвоздика – 2 шт.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Выбираем килограмм очищенной рыбы. Можно брать любую белую рыбу, в том числе и речную.
- Очищенную морковку пропускаем через специальную корейскую терку или обычную с крупными зубчиками.
- Луковицы нарезаем тонкими перьями или полукольцами.
- Подготовленную рыбу режем на порции, обсыпаем солью и перцем. Лучше всего рыбу оставить пропитываться специями на 1 час, но это необязательно.
- Далее рыбные кусочки обваливаем в муке.
- Ставим на плиту сковороду с подсолнечным маслом, даем ему прогреться. Кладем сюда рыбные кусочки в панировке. Жарим до румянца с каждой стороны.
- Отдельно обжариваем лук с морковью на небольшом огне. Зажаривать не нужно, достаточно размягчить.
- Дополняем овощи томатной пастой и кусочками чеснока. Размешиваем.
- Заливаем маринад водой, дополняем сахаром, солью и гвоздикой. В эту заготовку погружаем рыбу и готовим около 40-45 минут под крышкой.
- Классическая рыба под маринадом с томатной пастой готова. Можно пробовать!
Рыба под маринадом с майонезом
Рыба под маринадом с майонезом получается особенно интересной и сочной. Такое горячее блюдо станет настоящим украшением вашего обеденного стола или ужина в кругу семьи. Можно подавать с хлебом, картофельным пюре, макаронами или крупами. Для простой и быстрой готовки используйте нашу идею!
Время готовки – 3 часа
Время приготовления – 25 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Минтай – 0,5 кг.
- Майонез – 150 гр.
- Сметана – 200 гр.
- Уксус столовый 9% – 2 ст.л.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Растительное масло – 3 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Натираем морковь на терке, лук режем колечками.
- Отправляем овощи во вместительную кастрюлю или другую посуду для жарки. Поливаем половиной растительного масла, уксусом и дополняем сметаной.
- Еще сюда вливаем майонез.
- Посыпаем продукты солью, перцем и сахарным песком. Размешиваем и томим на тихом огне 12-15 минут.
- Рыбу хорошо промываем и разделываем на порции. Выкладываем в сковородку с растительным маслом и жарим до легкого золотистого оттенка.
- Выбираем удобную вместительную посуду или контейнер. На дно кладем половину тушеных овощей с майонезом. На слой из овощей кладем рыбу. Ее можно предварительно разобрать на филе, отделив от косточек.
- Закрываем рыбу оставшимися овощами и оставляем настаиваться на несколько часов (1-3 часа). Можно убрать в холодильник.
- Рыба под маринадом с майонезом готова. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!
Классическая рыба под маринадом с уксусом
Классическая рыба под маринадом с уксусом – это простое и невероятно вкусное кулинарное решение для большого домашнего обеда или ужина. Готовится такое угощение очень быстро, на сковороде. Весь секрет сочности и аппетитного вида в маринаде. Как его готовить, читайте ниже.
Время готовки – 60 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Филе рыбы – 0,5 кг.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Чеснок – 5 зуб.
- Уксус яблочный/винный – 1 ст.л.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Вода – 2 ст.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Перец красный молотый – 1 ч.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Берем рыбное филе. Крупные косточки из него можно удалить. Также филе разделываем на порционные кусочки.
- В контейнер или во вместительную миску отправляем муку, соль, измельченный красный перец. Размешиваем.
- В панировке обваливаем кусочки рыбы.
- Следующим этапом ломтики рыбы погружаем в сковородку с подсолнечным маслом. Жарим до золотистого оттенка.
- Убираем обжаренную рыбу из сковороды в отдельную посуду.
- Лук режем тонкими полукольцами или четвертинками.
- Морковку натираем на терке с крупными зубчиками.
- Очищаем зубчики чеснока и нарезаем тонкими кружочками.
- Мелким кубиком режем помидоры.
- Все овощи выкладываем в сковородку, в которой жарили рыбу. Масло менять не нужно, можно только влить еще пару ложек.
- Обжариваем овощи на протяжении 10 минут на небольшом огне.
- К овощам отправляем соль, сахар и добавляем яблочный уксус. Можно заменить его винным, по желанию.
- Дополняем заготовку томатной пастой и хорошо размешиваем.
- Заливаем овощной маринад двумя стаканами воды. Размешиваем и даем прокипеть на протяжении пяти минут.
- Полученным маринадом заливаем рыбу и даем ей пропитаться всеми составляющими. Достаточно подержать рыбу в маринаде около 15-20 минут.
- Классическая рыба под маринадом с уксусом готова. Угощайтесь!
Рыба под маринадом на сковороде ‑ язык проглотишь
Рыба под маринадом на сковороде – язык проглотишь! Такой рецепт знаком многим хозяйкам еще с советских времен. Это универсальное сочетание яркого вкуса, привлекательного вида и питательных свойств. Подавайте в горячем или холодном виде к семейному обеду.
Время готовки – 60 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Пеленгас – 1 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидоры консервированные – 10 шт.
- Мука – 3 ст.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец черный горошек – 4 шт.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Рыбу очищаем от чешуек, если они есть. Промываем и рубим на порционные куски. Обсыпаем их мукой со всех сторон и выкладываем в сковородку с разогретым подсолнечным маслом. Готовим около пяти минут с каждой стороны.
- Натираем на терке морковь, а лук режем тонко. Можно колечками или перьями.
- Берем вторую сковороду и нагреваем в ней тоже подсолнечное масло. Кладем на него полукольца лука. Жарим одну-две минуты.
- Дополняем лук тертой морковкой. Размешиваем и готовим около 12-15 минут. Посыпаем овощи солью.
- В овощную заготовку погружаем рыбные куски. Стараемся закрыть рыбу овощами. Закрываем угощение крышкой и томим 10 минут.
- Спустя отведенные 10 минут добавляем в сковороду консервированные помидоры и готовим еще пять минут.
- Рыба под маринадом на сковороде – язык проглотишь готова! Скорее пробуйте!
Красная рыба под маринадом
Красная рыба под маринадом – это универсальное блюдо для домашнего питательного меню. Сочетание полезной аппетитной красной рыбы и сочного маринада никого не оставит равнодушным. Все хитрости готовки интересного блюда читайте в нашем рецепте ниже.
Время готовки – 55 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Филе красной рыбы – 0,7 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Уксус столовый 9% — 1 ст.л.
- Мука – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Пройдемся по продуктовому списку и выбираем нужные ингредиенты для кулинарного процесса.
- Выбираем филе красной рыбы, которая вам больше нравится. Можно взять горбушу, форель, семгу. Режем филе на небольшие кусочки, обваливаем их в муке и перекладываем на сковородку с прогретым подсолнечным маслом.
- Досаливаем куски и перчим по время жарки. Готовим до румянца со всех сторон. Жарим куски красной рыбы 3-4 минуты с одной стороны, аккуратно переворачиваем и готовим столько же с обратной стороны.
- Измельчаем лук. Жарим его на подсолнечном масле на отдельной сковородке. Дополняем лук кубиками помидоров, солью, сахаром и томатной пастой. Хорошо все размешиваем.
- Доливаем в овощной соус воду и уксус. Тушим под крышкой около 8-10 минут.
- В подготовленный овощной маринад опускаем куски красной рыбы. Доводим до кипения и сразу выключаем нагрев. Даем рыбе пропитаться в течение 15 минут.
- Красная рыба под маринадом готова. Оценивайте идею!
Хек под маринадом на сковороде
Хек под маринадом на сковороде порадует невероятной сочностью, питательностью и привлекательностью. Этот вкусный и аппетитный рецепт известен с давних времен. Пришло время вспомнить о нем и разнообразить обеденное меню. Такую рыбу можно подавать с любыми гарнирами!
Время готовки – 1 час 25 минут
Время приготовления – 17 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Хек – 0,6 кг.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Паста томатная – 70 гр.
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Мука – для панировки.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Масло растительное – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Выбираем для приготовления рыбу хек, отмеряем специи. Овощи сразу можно освободить от кожуры и шелухи, и промыть.
- Разделываем лук на тонкие четвертинки.
- Натираем через крупную терку ранее очищенную морковку.
- Хек можно разделать на порционные куски. Далее их солим, обсыпаем перцем и обваливаем в муке.
- Выкладываем рыбные куски в сковороду с подсолнечным маслом. Жарим до небольшой румяной корочки.
- Убираем рыбу из сковороды и кладем сюда лук с морковкой. Жарим до мягкого состояния. После присоединяем сахар с томатной пастой, размешиваем.
- Полученным овощным маринадом закрываем рыбу, доливаем сюда воду и томим при слабом нагреве 50-60 минут. Если вода будет выкипать, то своевременно доливаем ее.
- Хек под маринадом на сковороде готов. Угощайтесь!
Треска под маринадом с луком и морковью
Треска под маринадом с луком и морковью примечательна своим ярким вкусом, удивительной сочностью и питательными свойствами. Такое угощение – это универсальное решение для семейного обеда или ужина. Приготовить рыбу под овощным маринадом несложно, к тому же она прекрасно сочетается со многими гарнирами.
Время готовки – 60 минут
Время приготовления – 17 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Филе трески – 0,5 кг.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Корень петрушки – 1 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Вода – 60 мл.
- Уксус столовый 9% – 1,5 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Перец черный горошек – 6 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Мука – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Лук для овощного маринада режем тонкими колечками. Морковку можно нарезать соломкой или натереть на терке.
- Старательно промываем в воде корень петрушки, после его натираем на мелкой терке. Также этот продукт можно заменить сушеным.
- Прогреваем сковородку с подсолнечным маслом. Кладем сюда лук с морковью и жарим на протяжении пяти минут.
- К овощам отправляем томатную пасту и вливаем воду. Доводим соус до кипения и после даем ему потомиться 10 минут.
- Вливаем в массу уксус, отправляем сахар, ароматный перец в горошинах и лавровый лист. Солим и томим еще 10 минут. По желанию всыпаем молотый черный перец в небольшом количестве.
- Треску разделываем на порционные куски, солим, перчим и панируем в муке. Обваливаем наши ломтики со всех сторон.
- Жарим рыбу в сковороде с подсолнечным маслом, чтобы получить привлекательный оттенок.
- Выкладываем рыбу на тарелку или в контейнер, закрываем овощным маринадом и отправляем пропитываться на 30 минут.
- Треска под маринадом с луком и морковью готова. Скорее оценивайте кулинарную идею!
Горбуша под маринадом на сковороде
Горбуша под маринадом на сковороде – это интересная кулинарная идея для вашего обеденного меню. Благодаря аппетитному овощному маринаду красная рыба выйдет невероятно сочной и аппетитной. Привлекательное угощение можно есть просто так или с горячими гарнирами.
Время готовки – 60 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Горбуша – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Паприка молотая – по вкусу.
- Майонез – 4 ст.л.
- Вода – 400 мл.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Натираем морковку на терке, луковицу режем тонкими полукольцами, помидор измельчаем кубиками.
- Горбушу разделываем на порции, засыпаем солью и паприкой.
- Разогреваем подсолнечное масло в сковороде. Томим здесь до мягкости ранее нарезанные овощи. На это уйдет около 6-7 минут.
- В другую сковороду с подсолнечным маслом кладем горбушу в специях.
- Сразу рыбу закрываем овощной зажаркой.
- Отдельно размешиваем воду с майонезом. Заливаем нашу рыбу с овощами. Закрываем блюдо крышкой и готовим 25-30 минут на пониженном огне.
- Горбуша под маринадом на сковороде готова. Подавайте к столу с любимыми гарнирами!