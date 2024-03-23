Рыба под маринадом классическая

Рыба под маринадом – это давно известный кулинарный рецепт, которые отличается особенной сочностью, питательностью и яркостью. Такое угощение идеально подавать в качестве домашнего обеда или ужина. Для приготовления используйте нашу подборку из десяти идей с пошаговыми фотографиями.

Рыба под маринадом — классический рецепт на сковороде

Рыба под маринадом – это классический рецепт на сковороде, который стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такая кулинарная идея отлично подойдет для быстрого и сытного обеда, ужина на большую семью. Рыба под маринадом выйдет более сочной, привлекательной и интересной по вкусу.

Ингредиенты –+8 порц.

Рыбное филе 8 шт.

Лук репчатый 6 шт.

Морковь 2 шт.

Томатный соус ½ л.

Масло подсолнечное 100 мл.

Сахар-песок 1 ст.л.

Перец душистый горошком 10 шт.

Лавровый лист 4 шт.

Перец чёрный молотый по вкусу

Мука 120 гр.

Соль по вкусу

Приправа «Хмели-Сунели» 1 ч.л.

Шаги 40 мин.

Как приготовить классическую рыбу под маринадом на сковороде? Пройдемся по списку и подготовим продукты. В качестве основного ингредиенты используйте любое филе белой рыбы. У нас карп. Очищенное и промытое филе разделываем на примерно равные порционные ломтики. Каждый кусок рыбы обваливаем в миске с мукой. Перекладываем рыбу в муке в сковородку с подсолнечным маслом. Обжариваем кусочки до аппетитного румянца со всех сторон. Очищенный лук режем крупными четвертинками. Из сковороды на время убираем рыбу и кладем сюда лук. Масло не меняем. Морковку пропускаем через крупную сторону терки. Выкладываем морковную стружку в сковороду с луком. Размешиваем и пассеруем. Посыпаем овощи смесью из соли и специй, указанных в списке. Содержимое сковороды поливаем томатным соусом. Размешиваем и хорошо прогреваем. В готовый маринад опускаем ранее обжаренную рыбу. Томим при низком нагреве 15 минут. Рыба под маринадом по классическому рецепту на сковороде готова!

Рыба под маринадом с морковью и луком

Рыба под маринадом с морковью и луком отличается невероятной сочностью, питательностью и привлекательностью. Этот рецепт известен с давних времен, и он идеально подойдет в качестве несложного обеда или ужина для большой и дружной семьи. Попробуйте!

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рыба – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 3 шт.

Мука – 4 ст.л.

Паста томатная – 2,5 ст.л.

Вода – 250 мл.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный горошек – 12 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Берем нужные продукты для приготовления аппетитного рыбного блюда. Рыбу выбираем по вкусу, можно речную. Промытую и очищенную рыбу режем на порции. Обваливаем куски в муке и погружаем в сковороду с подсолнечным маслом. Жарим рыбу до небольшого румянца со всех сторон. Лук режем полукольцами. Натираем на терке морковку. В сковороде сперва томим лук пару минут, после присоединяем морковную стружку. Готовим овощи до тех пор, пока они не размягчатся. Зажаривать до корочки не нужно. Подвигаем овощи на одну сторону сковороды. На освободившуюся сторону кладем рыбу, аккуратно закрываем ее овощами. Дополняем заготовку солью, специями и заливаем смесью из стакана воды и томатной пасты. Томим при медленном бурлении 30 минут. Рыба под маринадом с морковью и луком готова. Подавайте к столу!

Классическая рыба под маринадом с томатной пастой

Классическая рыба под маринадом с томатной пастой – это яркое и насыщенное по вкусу угощение для домашнего стола. Традиционный рецепт избавит вас от вечного вопроса «что приготовить?». Такое блюдо из рыбы очень простое и быстрое в исполнении. Можно подавать с любыми горячими гарнирами.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Рыба – 1 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Морковь – 3 шт.

Паста томатная – 4 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Сахар-песок – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Чеснок – 2 зуб.

Гвоздика – 2 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Выбираем килограмм очищенной рыбы. Можно брать любую белую рыбу, в том числе и речную. Очищенную морковку пропускаем через специальную корейскую терку или обычную с крупными зубчиками. Луковицы нарезаем тонкими перьями или полукольцами. Подготовленную рыбу режем на порции, обсыпаем солью и перцем. Лучше всего рыбу оставить пропитываться специями на 1 час, но это необязательно. Далее рыбные кусочки обваливаем в муке. Ставим на плиту сковороду с подсолнечным маслом, даем ему прогреться. Кладем сюда рыбные кусочки в панировке. Жарим до румянца с каждой стороны. Отдельно обжариваем лук с морковью на небольшом огне. Зажаривать не нужно, достаточно размягчить. Дополняем овощи томатной пастой и кусочками чеснока. Размешиваем. Заливаем маринад водой, дополняем сахаром, солью и гвоздикой. В эту заготовку погружаем рыбу и готовим около 40-45 минут под крышкой. Классическая рыба под маринадом с томатной пастой готова. Можно пробовать!

Рыба под маринадом с майонезом

Рыба под маринадом с майонезом получается особенно интересной и сочной. Такое горячее блюдо станет настоящим украшением вашего обеденного стола или ужина в кругу семьи. Можно подавать с хлебом, картофельным пюре, макаронами или крупами. Для простой и быстрой готовки используйте нашу идею!

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 25 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Минтай – 0,5 кг.

Майонез – 150 гр.

Сметана – 200 гр.

Уксус столовый 9% – 2 ст.л.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Растительное масло – 3 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Натираем морковь на терке, лук режем колечками. Отправляем овощи во вместительную кастрюлю или другую посуду для жарки. Поливаем половиной растительного масла, уксусом и дополняем сметаной. Еще сюда вливаем майонез. Посыпаем продукты солью, перцем и сахарным песком. Размешиваем и томим на тихом огне 12-15 минут. Рыбу хорошо промываем и разделываем на порции. Выкладываем в сковородку с растительным маслом и жарим до легкого золотистого оттенка. Выбираем удобную вместительную посуду или контейнер. На дно кладем половину тушеных овощей с майонезом. На слой из овощей кладем рыбу. Ее можно предварительно разобрать на филе, отделив от косточек. Закрываем рыбу оставшимися овощами и оставляем настаиваться на несколько часов (1-3 часа). Можно убрать в холодильник. Рыба под маринадом с майонезом готова. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Классическая рыба под маринадом с уксусом

Классическая рыба под маринадом с уксусом – это простое и невероятно вкусное кулинарное решение для большого домашнего обеда или ужина. Готовится такое угощение очень быстро, на сковороде. Весь секрет сочности и аппетитного вида в маринаде. Как его готовить, читайте ниже.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе рыбы – 0,5 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Помидор – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 5 зуб.

Уксус яблочный/винный – 1 ст.л.

Паста томатная – 2 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Вода – 2 ст.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Перец красный молотый – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Берем рыбное филе. Крупные косточки из него можно удалить. Также филе разделываем на порционные кусочки. В контейнер или во вместительную миску отправляем муку, соль, измельченный красный перец. Размешиваем. В панировке обваливаем кусочки рыбы. Следующим этапом ломтики рыбы погружаем в сковородку с подсолнечным маслом. Жарим до золотистого оттенка. Убираем обжаренную рыбу из сковороды в отдельную посуду. Лук режем тонкими полукольцами или четвертинками. Морковку натираем на терке с крупными зубчиками. Очищаем зубчики чеснока и нарезаем тонкими кружочками. Мелким кубиком режем помидоры. Все овощи выкладываем в сковородку, в которой жарили рыбу. Масло менять не нужно, можно только влить еще пару ложек. Обжариваем овощи на протяжении 10 минут на небольшом огне. К овощам отправляем соль, сахар и добавляем яблочный уксус. Можно заменить его винным, по желанию. Дополняем заготовку томатной пастой и хорошо размешиваем. Заливаем овощной маринад двумя стаканами воды. Размешиваем и даем прокипеть на протяжении пяти минут. Полученным маринадом заливаем рыбу и даем ей пропитаться всеми составляющими. Достаточно подержать рыбу в маринаде около 15-20 минут. Классическая рыба под маринадом с уксусом готова. Угощайтесь!

Рыба под маринадом на сковороде ‑ язык проглотишь

Рыба под маринадом на сковороде – язык проглотишь! Такой рецепт знаком многим хозяйкам еще с советских времен. Это универсальное сочетание яркого вкуса, привлекательного вида и питательных свойств. Подавайте в горячем или холодном виде к семейному обеду.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Пеленгас – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры консервированные – 10 шт.

Мука – 3 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный горошек – 4 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Рыбу очищаем от чешуек, если они есть. Промываем и рубим на порционные куски. Обсыпаем их мукой со всех сторон и выкладываем в сковородку с разогретым подсолнечным маслом. Готовим около пяти минут с каждой стороны. Натираем на терке морковь, а лук режем тонко. Можно колечками или перьями. Берем вторую сковороду и нагреваем в ней тоже подсолнечное масло. Кладем на него полукольца лука. Жарим одну-две минуты. Дополняем лук тертой морковкой. Размешиваем и готовим около 12-15 минут. Посыпаем овощи солью. В овощную заготовку погружаем рыбные куски. Стараемся закрыть рыбу овощами. Закрываем угощение крышкой и томим 10 минут. Спустя отведенные 10 минут добавляем в сковороду консервированные помидоры и готовим еще пять минут. Рыба под маринадом на сковороде – язык проглотишь готова! Скорее пробуйте!

Красная рыба под маринадом

Красная рыба под маринадом – это универсальное блюдо для домашнего питательного меню. Сочетание полезной аппетитной красной рыбы и сочного маринада никого не оставит равнодушным. Все хитрости готовки интересного блюда читайте в нашем рецепте ниже.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе красной рыбы – 0,7 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Уксус столовый 9% — 1 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Пройдемся по продуктовому списку и выбираем нужные ингредиенты для кулинарного процесса. Выбираем филе красной рыбы, которая вам больше нравится. Можно взять горбушу, форель, семгу. Режем филе на небольшие кусочки, обваливаем их в муке и перекладываем на сковородку с прогретым подсолнечным маслом. Досаливаем куски и перчим по время жарки. Готовим до румянца со всех сторон. Жарим куски красной рыбы 3-4 минуты с одной стороны, аккуратно переворачиваем и готовим столько же с обратной стороны. Измельчаем лук. Жарим его на подсолнечном масле на отдельной сковородке. Дополняем лук кубиками помидоров, солью, сахаром и томатной пастой. Хорошо все размешиваем. Доливаем в овощной соус воду и уксус. Тушим под крышкой около 8-10 минут. В подготовленный овощной маринад опускаем куски красной рыбы. Доводим до кипения и сразу выключаем нагрев. Даем рыбе пропитаться в течение 15 минут. Красная рыба под маринадом готова. Оценивайте идею!

Хек под маринадом на сковороде

Хек под маринадом на сковороде порадует невероятной сочностью, питательностью и привлекательностью. Этот вкусный и аппетитный рецепт известен с давних времен. Пришло время вспомнить о нем и разнообразить обеденное меню. Такую рыбу можно подавать с любыми гарнирами!

Время готовки – 1 час 25 минут

Время приготовления – 17 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Хек – 0,6 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Паста томатная – 70 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Мука – для панировки.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Выбираем для приготовления рыбу хек, отмеряем специи. Овощи сразу можно освободить от кожуры и шелухи, и промыть. Разделываем лук на тонкие четвертинки. Натираем через крупную терку ранее очищенную морковку. Хек можно разделать на порционные куски. Далее их солим, обсыпаем перцем и обваливаем в муке. Выкладываем рыбные куски в сковороду с подсолнечным маслом. Жарим до небольшой румяной корочки. Убираем рыбу из сковороды и кладем сюда лук с морковкой. Жарим до мягкого состояния. После присоединяем сахар с томатной пастой, размешиваем. Полученным овощным маринадом закрываем рыбу, доливаем сюда воду и томим при слабом нагреве 50-60 минут. Если вода будет выкипать, то своевременно доливаем ее. Хек под маринадом на сковороде готов. Угощайтесь!

Треска под маринадом с луком и морковью

Треска под маринадом с луком и морковью примечательна своим ярким вкусом, удивительной сочностью и питательными свойствами. Такое угощение – это универсальное решение для семейного обеда или ужина. Приготовить рыбу под овощным маринадом несложно, к тому же она прекрасно сочетается со многими гарнирами.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 17 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе трески – 0,5 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Корень петрушки – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Вода – 60 мл.

Уксус столовый 9% – 1,5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Перец черный горошек – 6 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Мука – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Лук для овощного маринада режем тонкими колечками. Морковку можно нарезать соломкой или натереть на терке. Старательно промываем в воде корень петрушки, после его натираем на мелкой терке. Также этот продукт можно заменить сушеным. Прогреваем сковородку с подсолнечным маслом. Кладем сюда лук с морковью и жарим на протяжении пяти минут. К овощам отправляем томатную пасту и вливаем воду. Доводим соус до кипения и после даем ему потомиться 10 минут. Вливаем в массу уксус, отправляем сахар, ароматный перец в горошинах и лавровый лист. Солим и томим еще 10 минут. По желанию всыпаем молотый черный перец в небольшом количестве. Треску разделываем на порционные куски, солим, перчим и панируем в муке. Обваливаем наши ломтики со всех сторон. Жарим рыбу в сковороде с подсолнечным маслом, чтобы получить привлекательный оттенок. Выкладываем рыбу на тарелку или в контейнер, закрываем овощным маринадом и отправляем пропитываться на 30 минут. Треска под маринадом с луком и морковью готова. Скорее оценивайте кулинарную идею!

Горбуша под маринадом на сковороде

Горбуша под маринадом на сковороде – это интересная кулинарная идея для вашего обеденного меню. Благодаря аппетитному овощному маринаду красная рыба выйдет невероятно сочной и аппетитной. Привлекательное угощение можно есть просто так или с горячими гарнирами.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Горбуша – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Паприка молотая – по вкусу.

Майонез – 4 ст.л.

Вода – 400 мл.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления: