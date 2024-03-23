Портал про города-курорты | Perekop

Рыба под маринадом классическая

На чтение: 12 минут
Рыба под маринадом классическая

Рыба под маринадом – это давно известный кулинарный рецепт, которые отличается особенной сочностью, питательностью и яркостью. Такое угощение идеально подавать в качестве домашнего обеда или ужина. Для приготовления используйте нашу подборку из десяти идей с пошаговыми фотографиями.

Рыба под маринадом — классический рецепт на сковороде

Рыба под маринадом – это классический рецепт на сковороде, который стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такая кулинарная идея отлично подойдет для быстрого и сытного обеда, ужина на большую семью. Рыба под маринадом выйдет более сочной, привлекательной и интересной по вкусу.

Рыба под маринадом классическая

Ингредиенты –+8 порц.

  • Рыбное филе 8 шт.
  • Лук репчатый 6 шт.
  • Морковь 2 шт.
  • Томатный соус ½ л.
  • Масло подсолнечное 100 мл.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Перец душистый горошком 10 шт.
  • Лавровый лист 4 шт.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Мука 120 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Приправа «Хмели-Сунели» 1 ч.л.

Шаги 40 мин.

  1. Рыба под маринадом классическая

    Как приготовить классическую рыбу под маринадом на сковороде? Пройдемся по списку и подготовим продукты. В качестве основного ингредиенты используйте любое филе белой рыбы. У нас карп.

  2. Рыба под маринадом классическая

    Очищенное и промытое филе разделываем на примерно равные порционные ломтики.

  3. Рыба под маринадом классическая

    Каждый кусок рыбы обваливаем в миске с мукой.

  4. Рыба под маринадом классическая

    Перекладываем рыбу в муке в сковородку с подсолнечным маслом.

  5. Рыба под маринадом классическая

    Обжариваем кусочки до аппетитного румянца со всех сторон.

  6. Рыба под маринадом классическая

    Очищенный лук режем крупными четвертинками.

  7. Рыба под маринадом классическая

    Из сковороды на время убираем рыбу и кладем сюда лук. Масло не меняем.

  8. Рыба под маринадом классическая

    Морковку пропускаем через крупную сторону терки.

  9. Рыба под маринадом классическая

    Выкладываем морковную стружку в сковороду с луком. Размешиваем и пассеруем.

  10. Рыба под маринадом классическая

    Посыпаем овощи смесью из соли и специй, указанных в списке.

  11. Рыба под маринадом классическая

    Содержимое сковороды поливаем томатным соусом. Размешиваем и хорошо прогреваем.

  12. Рыба под маринадом классическая

    В готовый маринад опускаем ранее обжаренную рыбу. Томим при низком нагреве 15 минут.

  13. Рыба под маринадом классическая

    Рыба под маринадом по классическому рецепту на сковороде готова!

Рыба под маринадом с морковью и луком

Рыба под маринадом с морковью и луком отличается невероятной сочностью, питательностью и привлекательностью. Этот рецепт известен с давних времен, и он идеально подойдет в качестве несложного обеда или ужина для большой и дружной семьи. Попробуйте!

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рыба – 1 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 3 шт.
  • Мука – 4 ст.л.
  • Паста томатная – 2,5 ст.л.
  • Вода – 250 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный горошек – 12 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Берем нужные продукты для приготовления аппетитного рыбного блюда. Рыбу выбираем по вкусу, можно речную.

    Рыба под маринадом классическая

  2. Промытую и очищенную рыбу режем на порции. Обваливаем куски в муке и погружаем в сковороду с подсолнечным маслом.

    Рыба под маринадом классическая

  3. Жарим рыбу до небольшого румянца со всех сторон.

    Рыба под маринадом классическая

  4. Лук режем полукольцами. Натираем на терке морковку. В сковороде сперва томим лук пару минут, после присоединяем морковную стружку.

    Рыба под маринадом классическая

  5. Готовим овощи до тех пор, пока они не размягчатся. Зажаривать до корочки не нужно.

    Рыба под маринадом классическая

  6. Подвигаем овощи на одну сторону сковороды. На освободившуюся сторону кладем рыбу, аккуратно закрываем ее овощами.

    Рыба под маринадом классическая

  7. Дополняем заготовку солью, специями и заливаем смесью из стакана воды и томатной пасты. Томим при медленном бурлении 30 минут.

    Рыба под маринадом классическая

  8. Рыба под маринадом с морковью и луком готова. Подавайте к столу!

    Рыба под маринадом классическая

Классическая рыба под маринадом с томатной пастой

Классическая рыба под маринадом с томатной пастой – это яркое и насыщенное по вкусу угощение для домашнего стола. Традиционный рецепт избавит вас от вечного вопроса «что приготовить?». Такое блюдо из рыбы очень простое и быстрое в исполнении. Можно подавать с любыми горячими гарнирами.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Рыба – 1 кг.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Морковь – 3 шт.
  • Паста томатная – 4 ст.л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Сахар-песок – 20 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Гвоздика – 2 шт.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Выбираем килограмм очищенной рыбы. Можно брать любую белую рыбу, в том числе и речную.

    Рыба под маринадом классическая

  2. Очищенную морковку пропускаем через специальную корейскую терку или обычную с крупными зубчиками.

    Рыба под маринадом классическая

  3. Луковицы нарезаем тонкими перьями или полукольцами.

    Рыба под маринадом классическая

  4. Подготовленную рыбу режем на порции, обсыпаем солью и перцем. Лучше всего рыбу оставить пропитываться специями на 1 час, но это необязательно.

    Рыба под маринадом классическая

  5. Далее рыбные кусочки обваливаем в муке.

    Рыба под маринадом классическая

  6. Ставим на плиту сковороду с подсолнечным маслом, даем ему прогреться. Кладем сюда рыбные кусочки в панировке. Жарим до румянца с каждой стороны.

    Рыба под маринадом классическая

  7. Отдельно обжариваем лук с морковью на небольшом огне. Зажаривать не нужно, достаточно размягчить.

    Рыба под маринадом классическая

  8. Дополняем овощи томатной пастой и кусочками чеснока. Размешиваем.

    Рыба под маринадом классическая

  9. Заливаем маринад водой, дополняем сахаром, солью и гвоздикой. В эту заготовку погружаем рыбу и готовим около 40-45 минут под крышкой.

    Рыба под маринадом классическая

  10. Классическая рыба под маринадом с томатной пастой готова. Можно пробовать!

    Рыба под маринадом классическая

Рыба под маринадом с майонезом

Рыба под маринадом с майонезом получается особенно интересной и сочной. Такое горячее блюдо станет настоящим украшением вашего обеденного стола или ужина в кругу семьи. Можно подавать с хлебом, картофельным пюре, макаронами или крупами. Для простой и быстрой готовки используйте нашу идею!

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 25 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Минтай – 0,5 кг.
  • Майонез – 150 гр.
  • Сметана – 200 гр.
  • Уксус столовый 9% – 2 ст.л.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Растительное масло – 3 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Натираем морковь на терке, лук режем колечками.

    Рыба под маринадом классическая

  2. Отправляем овощи во вместительную кастрюлю или другую посуду для жарки. Поливаем половиной растительного масла, уксусом и дополняем сметаной.

    Рыба под маринадом классическая

  3. Еще сюда вливаем майонез.

    Рыба под маринадом классическая

  4. Посыпаем продукты солью, перцем и сахарным песком. Размешиваем и томим на тихом огне 12-15 минут.

    Рыба под маринадом классическая

  5. Рыбу хорошо промываем и разделываем на порции. Выкладываем в сковородку с растительным маслом и жарим до легкого золотистого оттенка.

    Рыба под маринадом классическая

  6. Выбираем удобную вместительную посуду или контейнер. На дно кладем половину тушеных овощей с майонезом. На слой из овощей кладем рыбу. Ее можно предварительно разобрать на филе, отделив от косточек.

    Рыба под маринадом классическая

  7. Закрываем рыбу оставшимися овощами и оставляем настаиваться на несколько часов (1-3 часа). Можно убрать в холодильник.

    Рыба под маринадом классическая

  8. Рыба под маринадом с майонезом готова. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

    Рыба под маринадом классическая

Классическая рыба под маринадом с уксусом

Классическая рыба под маринадом с уксусом – это простое и невероятно вкусное кулинарное решение для большого домашнего обеда или ужина. Готовится такое угощение очень быстро, на сковороде. Весь секрет сочности и аппетитного вида в маринаде. Как его готовить, читайте ниже.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе рыбы – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Уксус яблочный/винный – 1 ст.л.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Вода – 2 ст.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Перец красный молотый – 1 ч.л.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Берем рыбное филе. Крупные косточки из него можно удалить. Также филе разделываем на порционные кусочки.

    Рыба под маринадом классическая

  2. В контейнер или во вместительную миску отправляем муку, соль, измельченный красный перец. Размешиваем.

    Рыба под маринадом классическая

  3. В панировке обваливаем кусочки рыбы.

    Рыба под маринадом классическая

  4. Следующим этапом ломтики рыбы погружаем в сковородку с подсолнечным маслом. Жарим до золотистого оттенка.

    Рыба под маринадом классическая

  5. Убираем обжаренную рыбу из сковороды в отдельную посуду.

    Рыба под маринадом классическая

  6. Лук режем тонкими полукольцами или четвертинками.

    Рыба под маринадом классическая

  7. Морковку натираем на терке с крупными зубчиками.

    Рыба под маринадом классическая

  8. Очищаем зубчики чеснока и нарезаем тонкими кружочками.

    Рыба под маринадом классическая

  9. Мелким кубиком режем помидоры.

    Рыба под маринадом классическая

  10. Все овощи выкладываем в сковородку, в которой жарили рыбу. Масло менять не нужно, можно только влить еще пару ложек.

    Рыба под маринадом классическая

  11. Обжариваем овощи на протяжении 10 минут на небольшом огне.

    Рыба под маринадом классическая

  12. К овощам отправляем соль, сахар и добавляем яблочный уксус. Можно заменить его винным, по желанию.

    Рыба под маринадом классическая

  13. Дополняем заготовку томатной пастой и хорошо размешиваем.

    Рыба под маринадом классическая

  14. Заливаем овощной маринад двумя стаканами воды. Размешиваем и даем прокипеть на протяжении пяти минут.

    Рыба под маринадом классическая

  15. Полученным маринадом заливаем рыбу и даем ей пропитаться всеми составляющими. Достаточно подержать рыбу в маринаде около 15-20 минут.

    Рыба под маринадом классическая

  16. Классическая рыба под маринадом с уксусом готова. Угощайтесь!

    Рыба под маринадом классическая

Рыба под маринадом на сковороде ‑ язык проглотишь

Рыба под маринадом на сковороде – язык проглотишь! Такой рецепт знаком многим хозяйкам еще с советских времен. Это универсальное сочетание яркого вкуса, привлекательного вида и питательных свойств. Подавайте в горячем или холодном виде к семейному обеду.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Пеленгас – 1 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидоры консервированные – 10 шт.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец черный горошек – 4 шт.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Рыбу очищаем от чешуек, если они есть. Промываем и рубим на порционные куски. Обсыпаем их мукой со всех сторон и выкладываем в сковородку с разогретым подсолнечным маслом. Готовим около пяти минут с каждой стороны.

    Рыба под маринадом классическая

  2. Натираем на терке морковь, а лук режем тонко. Можно колечками или перьями.

    Рыба под маринадом классическая

  3. Берем вторую сковороду и нагреваем в ней тоже подсолнечное масло. Кладем на него полукольца лука. Жарим одну-две минуты.

    Рыба под маринадом классическая

  4. Дополняем лук тертой морковкой. Размешиваем и готовим около 12-15 минут. Посыпаем овощи солью.

    Рыба под маринадом классическая

  5. В овощную заготовку погружаем рыбные куски. Стараемся закрыть рыбу овощами. Закрываем угощение крышкой и томим 10 минут.

    Рыба под маринадом классическая

  6. Спустя отведенные 10 минут добавляем в сковороду консервированные помидоры и готовим еще пять минут.

    Рыба под маринадом классическая

  7. Рыба под маринадом на сковороде – язык проглотишь готова! Скорее пробуйте!

    Рыба под маринадом классическая

Красная рыба под маринадом

Красная рыба под маринадом – это универсальное блюдо для домашнего питательного меню. Сочетание полезной аппетитной красной рыбы и сочного маринада никого не оставит равнодушным. Все хитрости готовки интересного блюда читайте в нашем рецепте ниже.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе красной рыбы – 0,7 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Уксус столовый 9% — 1 ст.л.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Пройдемся по продуктовому списку и выбираем нужные ингредиенты для кулинарного процесса.

    Рыба под маринадом классическая

  2. Выбираем филе красной рыбы, которая вам больше нравится. Можно взять горбушу, форель, семгу. Режем филе на небольшие кусочки, обваливаем их в муке и перекладываем на сковородку с прогретым подсолнечным маслом.

    Рыба под маринадом классическая

  3. Досаливаем куски и перчим по время жарки. Готовим до румянца со всех сторон. Жарим куски красной рыбы 3-4 минуты с одной стороны, аккуратно переворачиваем и готовим столько же с обратной стороны.

    Рыба под маринадом классическая

  4. Измельчаем лук. Жарим его на подсолнечном масле на отдельной сковородке. Дополняем лук кубиками помидоров, солью, сахаром и томатной пастой. Хорошо все размешиваем.

    Рыба под маринадом классическая

  5. Доливаем в овощной соус воду и уксус. Тушим под крышкой около 8-10 минут.

    Рыба под маринадом классическая

  6. В подготовленный овощной маринад опускаем куски красной рыбы. Доводим до кипения и сразу выключаем нагрев. Даем рыбе пропитаться в течение 15 минут.

    Рыба под маринадом классическая

  7. Красная рыба под маринадом готова. Оценивайте идею!

    Рыба под маринадом классическая

Хек под маринадом на сковороде

Хек под маринадом на сковороде порадует невероятной сочностью, питательностью и привлекательностью. Этот вкусный и аппетитный рецепт известен с давних времен. Пришло время вспомнить о нем и разнообразить обеденное меню. Такую рыбу можно подавать с любыми гарнирами!

Время готовки – 1 час 25 минут

Время приготовления – 17 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Хек – 0,6 кг.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Паста томатная – 70 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Мука – для панировки.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Выбираем для приготовления рыбу хек, отмеряем специи. Овощи сразу можно освободить от кожуры и шелухи, и промыть.

    Рыба под маринадом классическая

  2. Разделываем лук на тонкие четвертинки.

    Рыба под маринадом классическая

  3. Натираем через крупную терку ранее очищенную морковку.

    Рыба под маринадом классическая

  4. Хек можно разделать на порционные куски. Далее их солим, обсыпаем перцем и обваливаем в муке.

    Рыба под маринадом классическая

  5. Выкладываем рыбные куски в сковороду с подсолнечным маслом. Жарим до небольшой румяной корочки.

    Рыба под маринадом классическая

  6. Убираем рыбу из сковороды и кладем сюда лук с морковкой. Жарим до мягкого состояния. После присоединяем сахар с томатной пастой, размешиваем.

    Рыба под маринадом классическая

  7. Полученным овощным маринадом закрываем рыбу, доливаем сюда воду и томим при слабом нагреве 50-60 минут. Если вода будет выкипать, то своевременно доливаем ее.

    Рыба под маринадом классическая

  8. Хек под маринадом на сковороде готов. Угощайтесь!

    Рыба под маринадом классическая

Треска под маринадом с луком и морковью

Треска под маринадом с луком и морковью примечательна своим ярким вкусом, удивительной сочностью и питательными свойствами. Такое угощение – это универсальное решение для семейного обеда или ужина. Приготовить рыбу под овощным маринадом несложно, к тому же она прекрасно сочетается со многими гарнирами.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 17 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе трески – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Корень петрушки – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Вода – 60 мл.
  • Уксус столовый 9% – 1,5 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Перец черный горошек – 6 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Мука – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Лук для овощного маринада режем тонкими колечками. Морковку можно нарезать соломкой или натереть на терке.

    Рыба под маринадом классическая

  2. Старательно промываем в воде корень петрушки, после его натираем на мелкой терке. Также этот продукт можно заменить сушеным.

    Рыба под маринадом классическая

  3. Прогреваем сковородку с подсолнечным маслом. Кладем сюда лук с морковью и жарим на протяжении пяти минут.

    Рыба под маринадом классическая

  4. К овощам отправляем томатную пасту и вливаем воду. Доводим соус до кипения и после даем ему потомиться 10 минут.

    Рыба под маринадом классическая

  5. Вливаем в массу уксус, отправляем сахар, ароматный перец в горошинах и лавровый лист. Солим и томим еще 10 минут. По желанию всыпаем молотый черный перец в небольшом количестве.

    Рыба под маринадом классическая

  6. Треску разделываем на порционные куски, солим, перчим и панируем в муке. Обваливаем наши ломтики со всех сторон.

    Рыба под маринадом классическая

  7. Жарим рыбу в сковороде с подсолнечным маслом, чтобы получить привлекательный оттенок.

    Рыба под маринадом классическая

  8. Выкладываем рыбу на тарелку или в контейнер, закрываем овощным маринадом и отправляем пропитываться на 30 минут.

    Рыба под маринадом классическая

  9. Треска под маринадом с луком и морковью готова. Скорее оценивайте кулинарную идею!

    Рыба под маринадом классическая

Горбуша под маринадом на сковороде

Горбуша под маринадом на сковороде – это интересная кулинарная идея для вашего обеденного меню. Благодаря аппетитному овощному маринаду красная рыба выйдет невероятно сочной и аппетитной. Привлекательное угощение можно есть просто так или с горячими гарнирами.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Горбуша – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Паприка молотая – по вкусу.
  • Майонез – 4 ст.л.
  • Вода – 400 мл.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Натираем морковку на терке, луковицу режем тонкими полукольцами, помидор измельчаем кубиками.

    Рыба под маринадом классическая

  2. Горбушу разделываем на порции, засыпаем солью и паприкой.

    Рыба под маринадом классическая

  3. Разогреваем подсолнечное масло в сковороде. Томим здесь до мягкости ранее нарезанные овощи. На это уйдет около 6-7 минут.

    Рыба под маринадом классическая

  4. В другую сковороду с подсолнечным маслом кладем горбушу в специях.

    Рыба под маринадом классическая

  5. Сразу рыбу закрываем овощной зажаркой.

    Рыба под маринадом классическая

  6. Отдельно размешиваем воду с майонезом. Заливаем нашу рыбу с овощами. Закрываем блюдо крышкой и готовим 25-30 минут на пониженном огне.

    Рыба под маринадом классическая

  7. Горбуша под маринадом на сковороде готова. Подавайте к столу с любимыми гарнирами!

    Рыба под маринадом классическая

Что будем искать? Например,Человек