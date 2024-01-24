Беру 1 яйцо и 2 банана. Нежный, воздушный и ароматный: рецепт очень простого пирога на сковороде

Приготовление пирога — это сложный и трудоемкий процесс. Так думали домохозяйки примерно 50 лет назад. Тогда готовить пироги было долго, так как приходилось замешивать тесто, ждать его подъема, делать начинку, класть в пирог и выпекать его в печи.

Сейчас к приготовлению выпечки люди подходят намного проще. Существует большое количество рецептов, где для готовки даже печи или духовка не нужны. Все можно приготовить на простой сковороде. Конечно, есть кулинары, которые придерживаются мнения, что в духовке вкуснее. Но, тогда нужно ждать выпекания. А мы хотим получить быстрый пирог.

Поэтому приготовим банановый пирог на сковороде.

Ингредиенты для бананового пирога:

яйцо — шт.;

соль — щепотка;

сахар — 80 г;

ванильный сахар — ч.л.;

молоко — 150 мл;

растительное масло — 60 мл;

мука — 150 г;

разрыхлитель — ч.л.;

банан — 2 шт.

Приготовление бананового пирога:

Разбиваем в миску яйцо, высыпаем соль, ванильный и классический сахар, взбиваем компоненты венчиком до растворения песчинок.

Вливаем в яичную смесь молоко и растительное масло, перемешиваем.

Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем тесто без комков. Очищаем бананы и нарезаем небольшими кружочками.

Смазываем сковороду обильно сливочным маслом и посыпаем сахаром. Кладем на дно сковороды банановые кружочки и заливаем их тестом.

Накрываем сковороду крышкой и на медленном огне готовим полчаса.

После приготовления можно посыпать пирог сахарной пудрой.

Получается очень простой банановый пирог.