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Несладкая запеканка из творога

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Несладкая запеканка из творога

Описание приготовления:

Я использовала в качестве свежей зелени смесь из зеленого лука, свежей петрушки и укропа — это все вместе примерно около 20 грамм. Твердый сыр я поделила на две части, одну часть добавила в творожную массу, а второй присыпала поверх для получения сырной аппетитной корочки. Если хотите, можете весь сыр использовать в творожную массу, тоже получается очень вкусно. Творог у меня очень сухой, жирностью 5%, поэтому понадобилось только 50 грамм муки — вам может понадобиться больше.
Назначение: На завтрак / На обед / На ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Запеканка

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 500 Грамм
  • Мука 50 Грамм
  • Яйца 3 Штуки
  • Сыр 200 Грамм (твердый)
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Зелень 20 Грамм (или по вкусу)

Количество порций 4

Калорийность

192 ккал

Калорийность

10 г

Белки

18 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Несладкая запеканка из творога»

Несладкая запеканка из творога

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Свежую зелень ополосните в проточной воде.

Несладкая запеканка из творога

Вбейте яйца в просторную миску, добавьте соль.

Несладкая запеканка из творога

Миксером взбивайте яйца примерно 20 секунд до получения пышной пены.

Несладкая запеканка из творога

Ко взбитым яйцам выложите весь творог.

Несладкая запеканка из творога

Погружным блендером взбивайте эти ингредиенты до получения однородной смеси.

Несладкая запеканка из творога

Добавьте муку. Муки вам может потребоваться больше или меньше, это зависит от влажности творога.

Несладкая запеканка из творога

У меня творог достаточно сухой, поэтому понадобилось всего лишь 50 грамм, чтобы при активном перемешивании получилась вязкая творожная масса.

Несладкая запеканка из творога

Твердый сыр натрите на крупной терке. Половину добавьте в миску к творожной массе.

Несладкая запеканка из творога

Добавьте мелко порубленную свежую зелень.

Несладкая запеканка из творога

Все перемешайте и выложите в форму для выпекания, разравнивая ложкой. У меня форма для выпекания силиконовая, поэтому я ничем не смазывала дно и стенки.

Несладкая запеканка из творога

Оставшуюся половину тертого сыра распределите равномерным слоем по поверхности творожной массы. Отправьте выпекаться запеканку в уже разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут.

Несладкая запеканка из творога

Готовую запеканку извлекаем из формы, немного охлаждаем, порционно нарезаем и подаем к столу.

Несладкая запеканка из творога

Приятного аппетита!

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