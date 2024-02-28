Беру 2 яйца и 3 стакана муки. В магазине такие вы точно не найдёте: очень вкусные пирожки с картошкой

Картофельные пирожки остаются в топе самых продаваемых блюд как в странах СНГ, так и по всему миру. Дело в том, что картофельные пирожки трудно чем-либо испортить. Набор ингредиентов для выпечки максимально простой, как и алгоритм готовки. Однако, стоит учесть некоторые нюансы готовки, чтобы пирожки оставались пышными и мягкими.

Например, компоненты для теста должны быть комнатной температуры. Так они лучше смешиваются между собой. Также тесту обязательно требуется дать отдохнуть в тепле.

Приготовим пирожки с картошкой на своей кухне.

Ингредиенты теста для картофельных пирожков:

кефир — 250 мл;

пищевая сода — ½ ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

яйца — 2 шт.;

растительное масло — 50 мл;

мука — 480 г.

Ингредиенты для начинки:

картофель — 3 шт.;

сливочное масло — 150 г;

зелёный лук — 50 г;

соль — ½ ч.л.

Приготовление картофельных пирожков:

В миску с кефиром высыпаем соль, сахар и соду, перемешиваем. Разбиваем в кефир яйца, просеиваем муку и замешиваем руками эластичное и мягкое тесто.

Оставляем тесто под целлофаном на 20-30 минут в тепле. В это время для начинки очищаем картофель, отвариваем до готовности в соленой воде.

Картофель превращаем в пюре, смешиваем с 50 граммами сливочного масла. Шинкуем зеленый лук, добавляем в пюре.

Разминаем тесто и делим на 4 равные части. Раскатываем один из колобков в большой тонкий пласт. Смазываем пласт сливочным маслом и сворачиваем в рулет.

Накрываем рулет целлофаном и отправляем в холодильник на 15-20 минут. Аналогичные действия повторяем с оставшимися колобками.

Делим каждый рулет на 5 одинаковых квадратиков.

Раскатываем слегка каждый квадратик. Во все квадратики кладем начинку, запечатываем концы в середине.

Выкладываем пирожки швом вниз и даем отдохнуть. Раскатываем каждый пирожок в более плоские овальные лепешки, которые затем сворачиваем в рулетики.

Поперек ребром ладони немного надавливаем на рулетики, складываем пополам.

Делаем на рулете небольшой надрез и раскрываем его. Аналогичные действия повторяем с другими пирожками.

Смазываем противень растительным маслом и выкладываем на поверхность пирожки. Взбитым яйцом смазываем верхушки пирожков.

Выпекаем пирожки при 180 градусах 25-30 минут.

Получается красивая слоистая выпечка с картошкой. Это отличная замена обычным пирожкам.