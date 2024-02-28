Беру 2 яйца и 3 стакана муки. В магазине такие вы точно не найдёте: очень вкусные пирожки с картошкой

Картофельные пирожки остаются в топе самых продаваемых блюд как в странах СНГ, так и по всему миру. Дело в том, что картофельные пирожки трудно чем-либо испортить. Набор ингредиентов для выпечки максимально простой, как и алгоритм готовки. Однако, стоит учесть некоторые нюансы готовки, чтобы пирожки оставались пышными и мягкими.
Например, компоненты для теста должны быть комнатной температуры. Так они лучше смешиваются между собой. Также тесту обязательно требуется дать отдохнуть в тепле.
Приготовим пирожки с картошкой на своей кухне.
Ингредиенты теста для картофельных пирожков:
- кефир — 250 мл;
- пищевая сода — ½ ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- растительное масло — 50 мл;
- мука — 480 г.
Ингредиенты для начинки:
- картофель — 3 шт.;
- сливочное масло — 150 г;
- зелёный лук — 50 г;
- соль — ½ ч.л.
Приготовление картофельных пирожков:
В миску с кефиром высыпаем соль, сахар и соду, перемешиваем. Разбиваем в кефир яйца, просеиваем муку и замешиваем руками эластичное и мягкое тесто.
Оставляем тесто под целлофаном на 20-30 минут в тепле. В это время для начинки очищаем картофель, отвариваем до готовности в соленой воде.
Картофель превращаем в пюре, смешиваем с 50 граммами сливочного масла. Шинкуем зеленый лук, добавляем в пюре.
Разминаем тесто и делим на 4 равные части. Раскатываем один из колобков в большой тонкий пласт. Смазываем пласт сливочным маслом и сворачиваем в рулет.
Накрываем рулет целлофаном и отправляем в холодильник на 15-20 минут. Аналогичные действия повторяем с оставшимися колобками.
Делим каждый рулет на 5 одинаковых квадратиков.
Раскатываем слегка каждый квадратик. Во все квадратики кладем начинку, запечатываем концы в середине.
Выкладываем пирожки швом вниз и даем отдохнуть. Раскатываем каждый пирожок в более плоские овальные лепешки, которые затем сворачиваем в рулетики.
Поперек ребром ладони немного надавливаем на рулетики, складываем пополам.
Делаем на рулете небольшой надрез и раскрываем его. Аналогичные действия повторяем с другими пирожками.
Смазываем противень растительным маслом и выкладываем на поверхность пирожки. Взбитым яйцом смазываем верхушки пирожков.
Выпекаем пирожки при 180 градусах 25-30 минут.
Получается красивая слоистая выпечка с картошкой. Это отличная замена обычным пирожкам.