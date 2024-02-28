Чизкейк – это нежный и тающий во рту десерт, который принято относить к кухням Европы и Америки. И даже несмотря на то, что это угощение принято считать тортом, это не совсем верно, так как в его составе вы не встретите бисквита и крема. Традиционно для основания используется толченое печенье с некоторыми добавками, а для начинки берутся различные сыросодержащие продукты. К примеру, для готовки отлично подходит творожный сыр, рикотта или же жирный творог. Также существуют различные рецепты: для некоторых требуется тепловая обработка, для других же, наоборот, стабилизация на полке холодильной камеры. Но какой из вариантов не пришелся бы вам по душе, вам все равно будет невероятно вкусно!

Классический чизкейк в домашних условиях

Классический чизкейк в домашних условиях можно запросто приготовить из минимального продуктового набора и вдоволь насладиться изысканным и нежным десертом, который идеально сочетается с чашечкой латте или капучино. Побалуйте себя, и вы не пожалеете!

Ингредиенты –+6 порц.

Сыр сливочный 500 гр.

Яйцо куриное 4 шт.

Печенье 300 гр.

Масло сливочное 80 гр.

Ванильный сахар 30 гр.

Молоко сгущенное 150 гр.

Шаги 90 мин.

Как приготовить классический чизкейк в домашних условиях? Дно разъемного кольца устилаем кружком пекарской бумаги. Печенье измельчаем в крошку и тщательно перемешиваем с растопленным сливочным маслом. Формируем основание десерта и убираем заготовку в холод на 20 минут, начинаем прогревать духовой шкаф до отметки в 180 градусов. Аккуратно отделяем белки от желтков и взбиваем белки до крепких пиков. В отдельной емкости смешиваем венчиками сыр, желтки, сгущенку и ванильный сахар. Легкими движениями руки соединяем белки с сырной массой. Распределяем начинку поверх основы и ставим форму в большой противень, заполненный водой до середины. Выпекаем угощение 60 минут и остужаем прямо в духовке. Затем осторожно снимаем кольцо и убираем чизкейк в холодильную камеру на несколько часов. Классический чизкейк в домашних условиях готов! К столу подаем, разрезав на порционные кусочки. Приятного чаепития!

Чизкейк с творогом и печеньем без выпечки

Чизкейк с творогом и печеньем без выпечки, приготовленный с добавлением фруктового желе и печенья «савоярди» – это уникальное сочетание текстур, вкусов и ароматов, перед которыми невозможно устоять даже при соблюдении диет и правильного питания. Удивите своих домочадцев и гостей!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Печенье «савоярди» – 1 упаковка

Творог мягкий – 400 гр.

Сахар-песок – 50 гр.

Желе ягодное – 2 упаковки.

Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сахар и мягкий творог выкладываем в чашу и взбиваем миксером до растворения кристаллов.

Шаг 2. Пачку желе высыпаем в воду и нагреваем, но не кипятим, даем время остыть.

Шаг 3. Переливаем остывшее желе в творожную массу и взбиваем.

Шаг 4. Печенье выкладываем в небольшую формочку так, как показано на фото.

Шаг 5. Выкладываем начинку и убираем лакомство в холодильник до застывания.

Шаг 6. Вторую пачку желе прогреваем с водой и также остужаем, выливаем в форму такого же диаметра и после остывания, укладываем поверх застывшего творожного слоя. Приятного аппетита!

Классический чизкейк «Нью-Йорк»

Классический чизкейк «Нью-Йорк» наверняка знаком каждому, однако, далеко не все кулинары осведомлены, что приготовить такое лакомство можно и на собственной кухне, причем используя только те компоненты, которые нам предлагают в каждом супермаркете. Почувствуйте это сырное блаженство!

Время готовки – 1 ч. 35 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для основы:

Масло сливочное – 100 гр.

Печенье песочное – 200 гр.

Для начинки:

Сыр сливочный – 800 гр.

Ванилин – 1 гр.

Яйцо – 3 шт.

Пудра сахарная – 200 гр.

Сливки 33-35% – 150 мл.

Цедра лайма – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, все необходимое выкладываем на рабочую поверхность.

Шаг 2. Пробиваем печенье в блендере и соединяем с растопленным и охлажденным сливочным маслом, выкладываем на дно формы, устеленной пергаментом, утрамбовываем и запекаем 15 минут при 180 градусах.

Шаг 3. В другой посуде перемешиваем венчиком сливочный сыр и пудру из перемолотого сахара, постепенно вводим взбитые яйца и доводим смесь до однородности.

Шаг 4. Дополняем начинку ванилином, цедрой и сливками – доводим до гладкости.

Шаг 5. Выкладываем массу на основу и оборачиваем жаропрочную посуду фольгой (борта и дно), несколько раз ударяем о стол, выгоняя пузырьки воздуха. Ставим форму в форму большего размера с горячей водой и готовим десерт в духовке на водяной бане 60 минут при 160 градусов.

Шаг 6. После остывания чизкейк оборачиваем в пленку и убираем в холодильную камеру еще на 8-10 часов. Декорируем и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Чизкейк с выпечкой в духовке

Чизкейк с выпечкой в духовке – это более доступный вариант приготовления знаменитого десерта, для готовки которого нам не потребуются такие дорогостоящие ингредиенты, как сыр «Филадельфия» и жирные густые сливки. Для начинки перебьем сметану и творог, а верхушку украсим ягодами.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Для основы:

Печенье песочное – 200 гр.

Масло сливочное 82,5% – 100 гр.

Для начинки:

Творог жирный – 600 гр.

Сметана – 180 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Яйцо – 3 шт.

Ванильный сахар – 10 гр.

Для верхнего слоя:

Вишня замороженная – 500 гр.

Сахар-песок – 120 гр.

Вода – 250 мл.

Желатин быстродействующий – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с ягодного слоя: сахар растворяем в 250 мл. горячей водые и заливаем сиропом вишню, оставляем до полной разморозки при комнатной температуре.

Шаг 2. Для основы активно перемешиваем растопленное и охлажденное сливочное масло с печеньем, измельченным в крошку.

Шаг 3. Дно разъемного кольца выстилаем пергаментом и распределяем основу, выпекаем 10-15 минут при 160 градусах.

Шаг 4. Переходим к начинке: творог (не менее 9%) выкладываем в миску и тщательно пробиваем погружным блендером.

Шаг 5. Добавляем сметану, сахар-песок, ванильный сахар и пюрируем.

Шаг 6. По одному вмешиваем куриные яйца, каждый раз перемешивая ложкой до однородности.

Шаг 7. Емкость с румяной основой плотно оборачиваем фольгой.

Шаг 8. Распределяем творожную смесь и ставим форму на противень с кипятком, вода должна доходить до середины заготовки.

Шаг 9. Убираем в духовку на 80 минут, температура – 160 градусов. Убираем фольгу и противень, чизкейк оставляем в духовом шкафу, приоткрыв дверцу.

Шаг 10. Ягоды откидываем на сито, сохраняя жидкость. Выкладываем вишню на остывший десерт.

Шаг 11. Желатин заливаем водой (40 миллилитров) и оставляем до набухания.

Шаг 12. Вишневый сок (250 мл.) прогреваем не более, чем до 60 градусов и смешиваем с желатином.

Шаг 13. Раствор остужаем и заливаем ягоды – отправляем на полку холодильной камеры.

Шаг 14. Когда верхушка застыла, смело переходим к сервировке и подаче. Приятного вам чаепития!

Чизкейк с творожным сыром без выпечки

Чизкейк с творожным сыром без выпечки – это угощение, для готовки которого не требуются какие-либо кулинарные навыки и опыт, потому как процесс элементарен и займет совсем немного вашего времени. Разнообразьте семейное чаепитие и порадуйте семью нежным десертом!

Время готовки – 2 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Для основы:

Печенье шоколадное – 200 гр.

Масло сливочное растопленное – 80 мл.

Для начинки:

Сыр творожный – 400 гр.

Сметана жирная – 200 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Желатин – 20 гр.

Вода – 120 мл.

Шоколад молочный – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом замачиваем 20 грамм желатина в 120 миллилитрах воды, оставляем на 15-20 минут для набухания гранул.

Шаг 2. Для основы пробиваем печенье в блендере и высыпаем в тарелку, вливаем растопленное и охлажденное сливочное масло.

Шаг 3. Активно перемешиваем компоненты.

Шаг 4. Массу перекладываем в форму и слегка утрамбовываем любым удобным способом. Убираем в морозилку.

Шаг 5. Творожный сыр и сметану слегка взбиваем на низких оборотах миксера.

Шаг 6. Высыпаем порцию сахарного песка.

Шаг 7. Взбиваем до гладкой и однородной консистенции. Параллельно прогреваем желатин до растворения. Остужаем и вмешиваем в сырную массу.

Шаг 8. Шоколад растапливаем и объединяем с 2-3 столовыми ложками начинки.

Шаг 9. Собираем блюдо: на охлажденную основу выкладываем половину сырно-сметанного состава и половину шоколада.

Шаг 10. Слегка перемешиваем до получения «разводов» и повторяем манипуляцию со второй частью компонентов.

Шаг 11. Убираем в холодильник на полтора-два часа и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Шоколадный чизкейк в домашних условиях

Шоколадный чизкейк в домашних условиях – это настоящее гастрономическое удовольствие, потому как в состав такого угощения входят исключительно жирные и невероятно вкусные ингредиенты: темный шоколад, творожный сыр и шоколадный сироп. Перед подачей рекомендуется выдержать час в морозилке.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Сливки 33-35% – 150 мл.

Печенье галетное – 250 гр.

Сыр творожный – 300 гр.

Сироп шоколадный – 4 ст.л.

Шоколад темный – 85 гр.

Пудра сахарная – 6 ст.л.

Какао-порошок – 3 ст.л.

Масло сливочное растопленное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. Печенье измельчаем в блендере, вливаем две столовые ложки сиропа, растопленное и охлажденное сливочное масло – тщательно перемешиваем.

Шаг 3. На дно формы кладем кружок пергамента, высыпаем «тесто», разравниваем и утрамбовываем, отправляем в холодильник на 15 минут.

Шаг 4. Творожный сыр комнатной температуры взбиваем с четырьмя столовыми ложками сахарной пудры до пышности.

Шаг 5. Вливаем в сыр растопленный шоколад и смешиваем компоненты венчиками.

Шаг 6. В другой посуде взбиваем холодные сливки до стабильных пиков и объединяем с остатками сахарной пудры, шоколадного сиропа и какао-порошка.

Шаг 7. Сырный состав распределяем поверх основы и убираем заготовку в морозильную камеру на 30 минут.

Шаг 8. Покрываем десерт взбитыми сливками и возвращаем в морозильную камеру еще на полчаса.

Шаг 9. Посыпаем чизкейк какао и по желанию украшаем свежими ягодами и листочками мяты. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Японский хлопковый чизкейк

Японский хлопковый чизкейк называется так неспроста, однако, такое лакомство не имеет ничего общего с классическим чизкейком, помимо творожного сыра в составе. Японское угощение не похоже ни на что другое, потому как обладает оригинальной текстурой, пористой и воздушной.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Яйцо – 6 шт.

Сыр творожный – 250 гр.

Молоко коровье – 150 мл.

Сахар-песок – 130 гр.

Масло сливочное – 60 гр.

Мука – 60 гр.

Крахмал – 20 гр.

Ванильный сахар – 10 гр.

Сок лимона – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В огнеупорную емкость отправляем сливочное масло, молоко и сыр.

Шаг 2. Помешивая, прогреваем на водяной бане до однородности, остужаем.

Шаг 3. Остывший состав протираем через сито с мелкими отверстиями.

Шаг 4. Яичные белки взбиваем до устойчивых пиков (7-12 минут), постепенно добавляя половину сахара и цитрусовый сок.

Шаг 5. В отдельной емкости взбиваем добела желтки, остатки сахара, ванильный сахар и соль.

Шаг 6. Аккуратно смешиваем сырную массу с желтками и горстями вводим просеянную муку, смешанную с крахмалом.

Шаг 7. Работая лопаткой в одном направлении, вмешиваем белки, не осаживая пышность.

Шаг 8. Форму выстилаем пергаментом и выкладываем тесто, разравниваем и ставим емкость на водяную баню, обернув фольгой – выпекаем при 160 градусах на протяжении 50-70 минут.

Шаг 9. Остужаем выпечку в приоткрытой духовке и стабилизируем в холодильной камере минимум 4 часа.

Шаг 10. Примерно за час до подачи извлекаем из холода и украшаем по своему вкусу. Приятного вам чаепития!

Чизкейк без выпечки с желатином

Чизкейк без выпечки с желатином – это простое в приготовлении угощение, которое одновременно покорит вас не только эффектной подачей, но и превосходными вкусовыми характеристиками. В качестве декора будем использовать цитрусовую комбинацию: сок и фрукты.

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Печенье песочное – 220 гр.

Масло сливочное 82,5% – 100 гр.

Творог – 250 гр.

Сметана – 250 гр.

Вода – 240 мл.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Желатин – 25 гр.

Сок апельсина – 150 мл.

Апельсин – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 100 мл. воды смешиваем с желатином, убираем на время в сторону.

Шаг 2. Измельчаем печенье в блендере и перемешиваем с растопленным и охлажденным сливочным маслом.

Шаг 3. Состав разравниваем по дну разъемного кольца и отправляем в холодильную камеру.

Шаг 4. Займемся начинкой: творог протираем через сито и соединяем с сахаром и сметаной.

Шаг 5. В 140 миллилитрах воды растворяем третью часть желатина, активно размешиваем и переливаем в творожную массу.

Шаг 6. Переливаем состав на основу и убираем в холодильник на час-полтора.

Шаг 7. Для декора нарезаем апельсин колечками.

Шаг 8. Нагреваем цитрусовый сок и смешиваем с остатками желатина.

Шаг 9. Произвольно выкладываем ломтики фруктов и не спеша заливаем желе.

Шаг 10. Стабилизируем в холодильнике около двух часов и подаем к столу. Приятного аппетита!

Чизкейк с рикоттой без выпечки

Чизкейк с рикоттой без выпечки и без желатина – это изысканный десерт, который влюбляет в себя при первой же дегустации, потому как вы мгновенно ощутите оригинальное сочетание белого шоколада и нежного тающего во рту сыра. Перед подачей чизкейк требуется стабилизировать в холодильнике.

Время готовки – 8 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Печенье – 200 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Рикотта – 400 гр.

Сливки 33% – 100 мл.

Шоколад белый – 200 гр.

Пудра сахарная – 50 гр.

Стружка кокосовая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Печенье высыпаем в блендер и измельчаем до состояния крошки.

Шаг 2. Сливочное масло растапливаем на водяной бане либо в микроволновой печи, остужаем и перемешиваем с песочной крошкой.

Шаг 3. Кольцо оборачиваем ацетатной пленкой и формируем основу десерта, утрамбовывая массу.

Шаг 4. В отдельной чаше перемешиваем сыр с сахарной пудрой.

Шаг 5. Шоколад растапливаем и остужаем до теплого состояния, переливаем в сырную массу.

Шаг 6. Взбиваем миксером до воздушности и пышности.

Шаг 7. Отдельно взбиваем холодные сливки до стабильных пиков.

Шаг 8. Легкими движениями руки соединяем сливки и шоколадную массу.

Шаг 9. Выкладываем начинку поверх песочной основы и присыпаем кокосовой стружкой.

Шаг 10. Убираем в холодильник на всю ночь, а поутру снимаем пробу. Приятного аппетита!

Баскский чизкейк «Сан-Себастьян»

Баскский чизкейк «Сан-Себастьян» – это лакомство, пришедшее к нам из Испании и покорившее сердца миллионов. Главной особенностью такого десерта является горелая корочка, под которой «скрывается» нежнейшая начинка, состоящая из сливок и сливочного сыра.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Сыр сливочный – 750 гр.

Сливки жирные – 380 мл.

Сахар-песок – 200 гр.

Яйцо – 5 шт.

Мука – 1 ст.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Шоколад молочный – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Необходимые продукты выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. Сыр кладем в миску и всыпаем сахар-песок и ванильный сахар, взбиваем на медленных оборотах миксера.

Шаг 3. В другой емкости немного взбиваем куриные яйца.

Шаг 4. Объединяем сырную массу с яйцами, вливаем сливки и просеиваем муку – замешиваем тесто.

Шаг 5. Разъемную форму для выпекания устилаем пекарской бумагой.

Шаг 6. Выкладываем массу и разравниваем при помощи лопатки, на 45 минут убираем в духовой шкаф, предварительно прогретый до 200 градусов.

Шаг 7. Остужаем чизкейк при комнатной температуре, а после отправляем в холодильник на 5-6 часов.

Шаг 8. Нарезаем кусочками и укладываем набок, поливаем растопленным шоколадом и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!