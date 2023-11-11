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Беру баночку горошка и 3 яйца. Рецепт гениального салата: делается быстро, получается вкусно

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Беру баночку горошка и 3 яйца. Рецепт гениального салата: делается быстро, получается вкусно

К сожалению, многие люди не особо часто употребляют в пищу зеленый горошек. Причины столь скудному употреблению могут быть разные. Например, кулинары не знают, с чем сочетать горошек или не могут найти свежий в зимний период.

Необязательно всегда есть только свежий зеленый горошек. Рекомендуем брать консервированный и делать блюда именно с ним. Например, готовить салаты или использовать как гарнир к мясу.

В зеленом горошке содержится много антиоксидантов, что помогает бороться с гипертонией и опухолями.

Приготовим салат из зеленого консервированного горошка.

Ингредиенты для салата из горошка:

  • консервированный горошек — 180 г;
  • морковь — шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • чеснок — зубчик;
  • укроп — пучок;
  • зеленый лук — 1 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • уксус 9% — ст. л.;
  • горчица — ч. л.;
  • масло растительное — 200 мл.

Приготовление салата из горошка:

Из банки с горошком сливаем 70 мл воды. Остальную жидкость утилизируем, выкладываем горошек в салатник.

Натираем очищенную морковь на мелкой терке. Варим яйца вкрутую, очищаем и нарезаем маленьким кубиком. Выкладываем яйца и морковь в салатник к горошку.

Пропускаем через пресс чеснок в салат, шинкуем укроп и зеленый лук, добавляем туда же. По вкусу высыпаем в салат черный молотый перец.

В глубокую миску выливаем жидкость из-под горошка и уксус, высыпаем соль. Добавляем в смесь горчицу и взбиваем погружным блендером 40 секунд.

Вливаем в смесь растительное масло, взбиваем пару минут. Добавляем в салат соус и тщательно перемешиваем.

Беру баночку горошка и 3 яйца. Рецепт гениального салата: делается быстро, получается вкусно

Получается полезный салат с горошком и домашним майонезом.

Беру баночку горошка и 3 яйца. Рецепт гениального салата: делается быстро, получается вкусно

Это отличный рецепт для закусочного салата.

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