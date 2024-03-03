Беру фарш и обычный лаваш. Очень вкусный обед или ужин на сковороде: мясные рулеты из лаваша

Лаваш сейчас популярен во всем мире. Благодаря этой армянской лепешек можно приготовить большое количество блюд. От шаурмы до роллов, пирогов и прочих яств.
Впервые лаваш появился на Востоке. Вероятно, начали готовить лепешку на Кавказе. Позднее лаваш стал кочевать по другим странам, попал в Армению и Грузию. В этих странах тонкую лепешку используют как хлеб до сих пор. Многие заворачивают мясо и овощи в лаваш, не используя при этом тарелок.
Приготовим из лаваша мясные рулеты.
Ингредиенты для мясных рулетов:
- Фарш — 300 г;
- Лук — 1 шт.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Паприка — ⅓ ч.л.;
- Кориандр — щепотка;
- Молоко — 60 мл;
- Сыр — 130 г;
- Укроп — пучок;
- Яйцо — 2 шт.;
- Мука — 2 ст. л.;
- Лаваш — 2 листа.
Приготовление мясных рулетов:
Нарезаем маленьким кубиком лук, смешиваем с фаршем, высыпаем туда соль, паприку и кориандр. Вливаем в фарш 30 мл молока, тщательно все перемешиваем.
Натираем на крупной терке сыр, шинкуем укроп. Делим лаваши на небольшие прямоугольники. В них выкладываем фарш, распределяем по всей поверхности не доходя до краев 2-3 см.
Посыпаем фарш сыром и укропом, сворачиваем в рулеты.
Край каждого рулета смазываем яйцом, запечатываем.
Взбиваем в отдельной чаше смесь яиц, молока и муки. Обволакиваем каждый рулет в этой смеси.
В сковороде на растительном масле обжариваем под крышкой каждый рулет до румяной корочки с обеих сторон.
В результате мы имеем вкусные мясные рулеты в лаваше.
Хорошая замена жареным пирожкам.