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Беру фарш и обычный лаваш. Очень вкусный обед или ужин на сковороде: мясные рулеты из лаваша

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Беру фарш и обычный лаваш. Очень вкусный обед или ужин на сковороде: мясные рулеты из лаваша

Лаваш сейчас популярен во всем мире. Благодаря этой армянской лепешек можно приготовить большое количество блюд. От шаурмы до роллов, пирогов и прочих яств.

Впервые лаваш появился на Востоке. Вероятно, начали готовить лепешку на Кавказе. Позднее лаваш стал кочевать по другим странам, попал в Армению и Грузию. В этих странах тонкую лепешку используют как хлеб до сих пор. Многие заворачивают мясо и овощи в лаваш, не используя при этом тарелок.

Приготовим из лаваша мясные рулеты.

Ингредиенты для мясных рулетов:

  • Фарш — 300 г;
  • Лук — 1 шт.;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Паприка — ⅓ ч.л.;
  • Кориандр — щепотка;
  • Молоко — 60 мл;
  • Сыр — 130 г;
  • Укроп — пучок;
  • Яйцо — 2 шт.;
  • Мука — 2 ст. л.;
  • Лаваш — 2 листа.

Приготовление мясных рулетов:

Нарезаем маленьким кубиком лук, смешиваем с фаршем, высыпаем туда соль, паприку и кориандр. Вливаем в фарш 30 мл молока, тщательно все перемешиваем.

Натираем на крупной терке сыр, шинкуем укроп. Делим лаваши на небольшие прямоугольники. В них выкладываем фарш, распределяем по всей поверхности не доходя до краев 2-3 см.

Посыпаем фарш сыром и укропом, сворачиваем в рулеты.

Беру фарш и обычный лаваш. Очень вкусный обед или ужин на сковороде: мясные рулеты из лаваша

Край каждого рулета смазываем яйцом, запечатываем.

Взбиваем в отдельной чаше смесь яиц, молока и муки. Обволакиваем каждый рулет в этой смеси.

Беру фарш и обычный лаваш. Очень вкусный обед или ужин на сковороде: мясные рулеты из лаваша

В сковороде на растительном масле обжариваем под крышкой каждый рулет до румяной корочки с обеих сторон.

Беру фарш и обычный лаваш. Очень вкусный обед или ужин на сковороде: мясные рулеты из лаваша

В результате мы имеем вкусные мясные рулеты в лаваше.

Беру фарш и обычный лаваш. Очень вкусный обед или ужин на сковороде: мясные рулеты из лаваша

Хорошая замена жареным пирожкам.

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