Беру фарш и обычный лаваш. Очень вкусный обед или ужин на сковороде: мясные рулеты из лаваша

Лаваш сейчас популярен во всем мире. Благодаря этой армянской лепешек можно приготовить большое количество блюд. От шаурмы до роллов, пирогов и прочих яств.

Впервые лаваш появился на Востоке. Вероятно, начали готовить лепешку на Кавказе. Позднее лаваш стал кочевать по другим странам, попал в Армению и Грузию. В этих странах тонкую лепешку используют как хлеб до сих пор. Многие заворачивают мясо и овощи в лаваш, не используя при этом тарелок.

Приготовим из лаваша мясные рулеты.

Ингредиенты для мясных рулетов:

Фарш — 300 г;

Лук — 1 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Паприка — ⅓ ч.л.;

Кориандр — щепотка;

Молоко — 60 мл;

Сыр — 130 г;

Укроп — пучок;

Яйцо — 2 шт.;

Мука — 2 ст. л.;

Лаваш — 2 листа.

Приготовление мясных рулетов:

Нарезаем маленьким кубиком лук, смешиваем с фаршем, высыпаем туда соль, паприку и кориандр. Вливаем в фарш 30 мл молока, тщательно все перемешиваем.

Натираем на крупной терке сыр, шинкуем укроп. Делим лаваши на небольшие прямоугольники. В них выкладываем фарш, распределяем по всей поверхности не доходя до краев 2-3 см.

Посыпаем фарш сыром и укропом, сворачиваем в рулеты.

Край каждого рулета смазываем яйцом, запечатываем.

Взбиваем в отдельной чаше смесь яиц, молока и муки. Обволакиваем каждый рулет в этой смеси.

В сковороде на растительном масле обжариваем под крышкой каждый рулет до румяной корочки с обеих сторон.

В результате мы имеем вкусные мясные рулеты в лаваше.

Хорошая замена жареным пирожкам.