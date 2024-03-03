Быстро, вкусно и бюджетно: рецепт картофельной пиццы

Перед подачей пиццу посыпьте зеленью. Так ее вкус и аромат будут еще ярче.

Рецептов приготовления основ для пиццы существует очень много: с разных видов теста, лаваша и тому подобное. Сегодня мы предлагаем вам приготовить картофельную пиццу. Она придется по вкусу тем, кто любит картофель в любом виде и неравнодушен к пицце. Как ее сделать, рассказали в блоге «Рецепты каждый день». Довольно бюджетное блюдо получается сытным и вкусным.

Картофельная пицца

Ингредиенты:

картофель – 4 шт;

помидор – 2 шт;

колбаса (сосиски) – 150 гр;.

твердый сыр – 100 гр;

майонез – 2 ст. л;

мука – 2 ст. л;

соль, перец по вкусу;

зелень.

Способ приготовления:

Картофель помыть, почистить, натереть на крупной терке, добавить яйцо, щепотку соли, перец, муку, все тщательно перемешать.

Полученную смесь выложить в форме большого блина на сковороду с растительным маслом и жарить с одной стороны 10 минут. Затем блин перевернуть на другую сторону, смазать майонезом, выложить порезанный помидор, колбасу, сверху посыпать сыром, накрыть крышкой и жарить еще 10 минут. При подаче посыпать зеленью.

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