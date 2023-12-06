Беру картофель и готовлю шикарный ужин. Можно накормить всю семью: просто, дешево и вкусно

Сосиски на наших столах появились в разы позже, чем колбасы, которые были известны ещё в Древней Греции. Официальным создателем был Иоганн Ланнер. В своем рецепте он отказался от одного из сортов мяса, соединив только свинину и говядину.

Усовершенствованный продукт стал популярен по всему миру. В Россию же пришел чуть позднее, но тоже получил большой отклик. Упоминания сосисок с чесноком, капустой и прочим можно было встретить в рассказах Салтыкова-Щедрина уже в 1876 году. Из чего мы делаем вывод, что им отдавали должное.

Попробуем и мы приготовить вкусное и недорогое блюдо с использованием этого продукта.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

сосиски — 10 шт.;

сливочное масло — кусочек;

сыр — 100 гр;

петрушка — 30 гр;

растительное масло — 300 мл;

панировочные сухари;

соль, специи.

Приготовление:

Отправляем вариться 1 кг картофеля с солью. После готовности превращаем картошку в пюре. Добавляем один кусочек твердого сливочного масла.

Пюре солим и перчим по вкусу. Мелко нарезаем петрушку и отправляем в пюре. Сюда же натираем на мелкой терке 100 гр сыра.

Перемешиваем ингредиенты.

Два куриных яйца разбиваем в чашу и перемешиваем вилкой. Панировочные сухари высыпаем на блюдце.

Теперь берем небольшое количество пюре и облепляем им сосиски.

Придаем форму длинных котлеток.

Готовые изделия помещаем сначала в яичную смесь, а затем — в панировочные сухари.

Сковороду заливаем 300 мл растительного масла.

Обжариваем изделия со всех сторон до золотистой корочки.

Желаем приятного аппетита!